Yrityspäättäjätutkimus: Suomalaisyritykset ennakoivat kasvua, mutta odotukset ovat muita Pohjoismaita maltillisemmat

Danske Bankin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toteuttama Pohjoismainen yrityspäättäjätutkimus osoittaa, että yritysten näkymät ovat laajasti myönteiset läpi Pohjoismaiden. Suomessa toimivat yritykset erottuvat kuitenkin muista Pohjoismaista maltillisemmilla pitkän aikavälin kasvutavoitteillaan.

Yli 60 prosenttia suomalaisista yritysjohtajista odottaa yritykselleen maltillista, 5–15 prosentin kasvua seuraavalle 3–5 vuodelle.

Suomalaisista yritysjohtajista joka viides (21 %) uskoo yrityksensä liikevaihdon kasvavan yli 20 prosenttia seuraavan 3–5 vuoden aikana. Tanskalaisista yrityspäättäjistä näin uskoo 29 prosenttia sekä ruotsalaisista ja norjalaisista yrityspäättäjistä 23 prosenttia.

Vahvaan, yli 30 prosentin kasvuun uskovia yritysjohtajia on vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa luku on ainoastaan neljä prosenttia, kun muissa Pohjoismaissa vahvaa kasvua kertoo tavoittelevansa hieman useampi.

Tulevaisuudenusko vahvistaa suomalaisyritysten halua kasvattaa henkilöstöään

Myönteinen tulevaisuudenkuva näkyy myös työllistämisaikeissa. Kuusi kymmenestä (59 %) suomalaisesta yritysjohtajasta odottaa yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan seuraavan vuoden aikana. Tulevan vuoden aikana 41 prosenttia vastaajista uskoo yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan vähintään viisi prosenttia.

Tulos on linjassa kohentuneiden talousnäkymien kanssa. Suomen talousennusteita on viime viikkoina nostettu, ja työllisyysaste on noussut.

”Rekrytointiuutiset ovat tervetulleita, kun työttömyys on edelleen korkeaa Suomessa. Talouskasvu on nyt Suomessa laaja-alaista, joten on odotettavissa, että työllisyys alkaa pian seurata perässä”, kertoo Danske Bankin ekonomisti Olavi Kaskisaari.



Investoinnit kohdistuvat teknologiaan, osaamiseen ja tuotantokapasiteettiin

Yritykset suunnittelevat investointeja, mutta niiden painopiste on laajoja muutoksia useammin kohdennetuissa kehityshankkeissa. Suomessa pitkän aikavälin investointisuunnitelmissa korostuvat muun muassa teknologia, etenkin tekoäly, sekä osaaminen ja tuotantokapasiteetin laajentaminen.

”Suomalaisyritykset rakentavat kasvuaan monia pohjoismaisia verrokkejaan useammin vahvan kotimarkkina-aseman varaan. Tämä voi osaltaan selittää sitä, miksi pitkän aikavälin kasvutavoitteet ovat Suomessa hieman maltillisempia kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsin, Norjan ja Tanskan vahvat taloudet tarjoavat suomalaisyrityksille merkittäviä mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvun vauhdittamiseen. Menestys uusilla markkinoilla edellyttää paikallista markkinatuntemusta, vahvaa myyntiosaamista sekä kykyä tunnistaa ja hallita rajat ylittävän liiketoiminnan riskejä”, sanoo yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Marjaana Mäkinen.

Suomalaisista yrityspäättäjistä 45 prosenttia näkee tekoälyn erittäin tärkeänä tai kriittisen tärkeänä yrityksensä kehitykselle seuraavan kahden vuoden aikana. Pohjoismaiden välillä ei ole suuria eroja suhtautumisessa tekoälyn merkitykseen.

Pohjoismainen yrityspäättäjätutkimus 2026

Danske Bankin Pohjoismaisen yrityspäättäjätutkimuksen (Businesses in the Nordics 2026) toteutti markkinatutkimusyritys Ipsos verkkokyselynä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 825 pohjoismaista yritysjohtajaa, joista Suomessa 210.

Vastaajat olivat vähintään viiden työntekijän ja vähintään 4,5 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon yritysten ylintä johtoa. Tutkimus toteutettiin 15.7.2026–6.8.2026 välisenä aikana.