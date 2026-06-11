Syksyn uutuuskirjat vievät mielen kuntosalille, paremman unen äärelle ja aivotieteen kiehtovaan historiaan

Arto Pietikäisen uutuuskirja Joustavan mielen kuntosali – Harjoituksia psykologisen joustavuuden vahvistamiseen kokoaa yhteen vaikuttavimmat hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) harjoitukset sekä uusia menetelmiä psykologisen joustavuuden vahvistamiseen. Psykologinen joustavuus kehittyy harjoittelemalla, ja kirjan selkeä ja tutkimusnäyttöön perustuva ohjelma tarjoaa siihen käytännöllisiä keinoja.

Kirjan yli 100 harjoitusta etenevät kuntosaliohjelman tavoin askel askeleelta. Niiden avulla lukija kirkastaa omia arvojaan, harjoittelee vapautumaan ajatusten ylivallasta, oppii kohtaamaan vaikeita tunteita ja soveltamaan taitoja arjen erilaisiin haasteisiin. Teos sopii sekä itsenäiseen harjoitteluun että terapeuttien, valmentajien, työnohjaajien ja muiden auttamistyötä tekevien ammattilaisten työvälineeksi.

Arto Pietikäinen on psykologi, psykoterapeutti ja kouluttaja sekä yksi hyväksymis- ja omistautumisterapian uranuurtajista Suomessa. Hänen Joustava mieli -kirjasarjansa on auttanut kymmeniätuhansia lukijoita kehittämään psykologista joustavuutta ja mielen hyvinvointia.

Uudet unentaidot auttaa löytämään taas luottamuksen omaan uneen

Anna-Mari Arosen ja Susan Pihlin Uudet unentaidot – Kohti palauttavaa unta tarkastelee unettomuuden hoitoa sekä vakiintuneiden psykoterapeuttisten menetelmien että uudempien, niin sanottujen kolmannen aallon lähestymistapojen näkökulmasta. Kirjassa kuljetaan unen ja unettomuuden perusteista kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja edelleen hyväksyntää, läsnäoloa ja itsemyötätuntoa korostaviin menetelmiin.

Uni on herkkä ja yksilöllinen asia, joten myös unettomuuden hoito vaatii yksilöllisiä vaihtoehtoja. Kirjan harjoitukset auttavat lievittämään ylivireyttä, vahvistamaan turvallisuuden tunnetta ja suhtautumaan huoliin ja vaikeisiin tunteisiin uudella tavalla. Teoksessa huomioidaan myös erilaisiin elämänvaiheisiin, sairauksiin ja mielenterveyden haasteisiin liittyvät uniongelmat.

Anna-Mari Aronen on uniterveyden asiantuntija, sairaanhoitaja ja asiantuntijatason CBT-I-unettomuusterapeutti. Susan Pihl on unen ja unettomuuden asiantuntija, PSGT-somnologi ja sertifioitu asiantuntijatason CBT-I-unettomuusterapeutti sekä logo- ja hypnoterapeutti.

Ihminen avasi kallon löytääkseen sielun, mutta löysi aivot

Andreo Larsenin Aivotiede – Ihmiskunnan suuri seikkailu johdattaa lukijan aivotieteen kehityskulkuihin historian hämäristä nykypäivään. Aivojen rakennetta ja toimintaa koskeva tieto on karttunut pala palalta: ideat ovat syntyneet, unohtuneet ja löytyneet uudelleen, ja toisinaan ratkaisevat läpimurrot ovat saaneet alkunsa siitä, että joku on uskaltanut kyseenalaistaa auktoriteetit ja kulkea muiden sivuuttamia polkuja.

Aivotutkimuksen historia ei ole vain suoraviivaista tieteen edistystä. Siihen kuuluu myös sattumalöytöjä, uuden teknologian avaamia mahdollisuuksia, vastarintaa ja oman aikansa sosiaalista ja kulttuurista ilmapiiriä. Larsen nivoo tutkimuksen edistysaskeleet ja vaikeudet osaksi laajempaa historiallista kertomusta letkeällä otteella. Tuloksena on kuvaus tutkijoista, joita ovat yhdistäneet uteliaisuus, omistautuminen ja rohkeus kulkea tarvittaessa vastavirtaan.

Andreo Larsen on kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston dosentti.

Uusi lääketieteen kieliopas tekee näkyväksi lääketieteen kielen

Henrik Helinin ja Lauri Saarelan toimittama Uusi lääketieteen kieliopas on laajin suomeksi julkaistu lääketieteen kieltä käsittelevä yleisteos. Kieli on erottamaton osa niin potilastyötä, ammattilaisten keskinäistä yhteistyötä kuin lääketieteellistä tutkimustakin. Selkeä, täsmällinen ja ymmärrettävä viestintä on samalla tehokkaan, turvallisen ja inhimillisen lääketieteen edellytys.

Kahdentoista lääketieteen, lääketieteellisen julkaisemisen ja kielen asiantuntijan kirjoittama teos tarjoaa käytännön kielenhuollon ohjeiden lisäksi monipuolisen katsauksen lääketieteen kieleen ilmiönä.

Henrik Helin on sisätautien erikoislääkäri, kliininen opettaja ja tutkija Tampereen yliopistossa. Lauri Saarela on suomen kielen maisteri ja työskennellyt Aikakauskirja Duodecimin toimittajana 25 vuoden ajan. Tästä ajasta jälkimmäisen puoliskon hän on toiminut toisena Aikakauskirjan kielentarkistajista. Sekä Helin että Saarela kuuluvat Lääketieteen sanastolautakuntaan.

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