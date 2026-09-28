Tietokirjauutuus, joka ei silittele ketään myötäkarvaan
28.9.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Mihin sinä kuulut? Menestyjiin. Harmaisiin varpusiin. Vai luusereihin. Useimmat tunnistavat ympäriltään kaikki kolme. Harvempi uskaltaa tunnistaa itsensä.
Hannu Männyn ja Lasse Lindqvistin tietokirja Menestyjät, harmaat varpuset ja luuserit on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Tämä kirja ei jaa ihmisille ihmisarvoa eikä leimoja. Se ravistelee ajatuksia, kyseenalaistaa uskomuksia ja pakottaa katsomaan peiliin. Miksi toiset rakentavat elämäänsä määrätietoisesti, kun taas toiset jäävät odottamaan, että elämä muuttuisi itsestään? Miksi jotkut nousevat vaikeuksista yhä uudelleen – ja miksi toiset luovuttavat liian aikaisin? Saatat olla eri mieltä. Saatat suuttua. Saatat nauraa. Mutta yhtä asiaa et voi tehdä: laskea tätä kirjaa käsistäsi ajattelematta omaa elämääsi.
Hannu Mänty (s. 1964) on yrittäjä, sijoittaja ja pitkän linjan headhunter, joka on uransa aikana arvioinut tuhansien ihmisten osaamista, johtajuutta ja menestymisen edellytyksiä. Menestyjät, harmaat varpuset ja luuserit on hänen rohkein kirjansa. Se ei tarjoa helppoja vastauksia eikä silittele ketään myötäkarvaan – mutta se esittää kysymyksiä, joihin jokainen joutuu vastaamaan itselleen.
Lasse Lindqvist (s. 1986) on Helsingissä asuva kirjailija. Hänen edellinen teoksensa on yhdessä Hannu Männyn ja Tomi Pyyhtiän kanssa toteutettu Suomen selkäranka – tarinoita yrittäjistä ja yrittäjyydestä (Tammi 2025). Lindqvistin tunnetuin teos on Tapio Suomisen elämäkerta Urheiluhullu – Stadioneilta suljetulle osastolle (Otava 2019). Menestyjät, harmaat varpuset ja luuserit on hänen kuudes tietokirjansa. Kirjoissaan Lindqvist kertoo tarinoita ihmisistä – valossa ja varjossa.
MÄNTY, HANNU & LINDQVIST, LASSE : Menestyjät, harmaat varpuset ja luuserit
223 sivua
ISBN 9789524174145
Ilmestymisaika: Syyskuu 2026
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