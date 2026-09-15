Kysely: Selvä enemmistö hyväksyy kuntien tai hyvinvointialueiden yhdistämiset säästötoimena

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämiset keinona säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella nauttii suomalaisten keskuudessa laajaa kannatusta. Noin kaksi kolmesta (65 %) vastaajasta hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistymisiä. Tämä käy ilmi ajatuspaja Toivon Yksi kysymys -raportista.



Eniten kannatusta saa ajatus, että yhdistämiset voisivat koskea sekä kuntia että hyvinvointialueita. Yli joka kolmas (37 %) vastaajista kannattaa molempien hallinnontasojen liitoksia, jos se säästää julkisia menoja. 16 prosenttia vastaajista hyväksyisi kuntaliitokset, mutta ei koskisi hyvinvointialueisiin ja 12 prosenttia vastaajista puolestaan sallisi hyvinvointialueiden yhdistämisen mutta haluaisi jättää kunnat nykyiselleen. Vain noin joka kuudes vastaaja (16 %) torjuisi yhdistymiset kokonaan.



"Yllättävän vahva kannatus hallintokerrosten yhdistämisiin kielii suomalaisten kriisitietoisuudesta. Jos säästöjä on saatavissa liitoksilla, poliittista tukea niiden toteuttamiseen on löydettävissä", ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo sano.

Puoluekannatuskohtaiset erot suuria



Kuuden suurimman puolueen kannattajien vastausdatasta selviää, että kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat suopeimmin sekä hyvinvointialueiden (82 %) että kuntaliitosten (79 %) yhdistymisiin tulevalla vaalikaudella.

Muiden puolueiden kohdalla yli puolet perussuomalaisten (59 %), vihreiden (55 %) ja SDP:n (53 %) kannattajista hyväksyisivät hyvinvointialueiden liitokset, kun taas alle puolet keskustan (40 %) ja vasemmistoliiton (33 %) äänestäjistä kannattaa ajatusta.



Kuntaliitosten kannattajia puolestaan löytyy kokoomuksen jälkeen eniten vihreiden (63 %), SDP:n (53 %) ja perussuomalaisten (53 %) äänestäjiistä kun taas kannatus laskee alle puoleen vasemmistoliiton (49 %) ja keskustan (48 %) kannattajien keskuudessa.



Kuuden suurimman eduskuntapuolueen osalta vain keskustan (51 %) ja vasemmistoliiton (37 %) kannattajissa hyvinvointialueliitosten vastustajia on enemmän kuin kannattajia. Kuntaliitosten osalta kaikkien kuuden puolueen äänestäjissä löytyy enemmän yhdistymisten kannattajia kuin vastustajia.



Linkki Iro Researchin kyselydataan

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Raportissa keskitytään eduskunnan kuuden suurimman puolueen tuloksiin, koska niiden kannattajien vastaajamäärät ovat riittävän suuria luotettavien johtopäätösten tekemiseen.

Muiden puolueiden (RKP, Liike Nyt, kristillisdemokraatit) kannattajaotokset jäävät kyselyssä alle 30 vastaajaan, minkä vuoksi niiden tuloksia ei esitetä tässä raportissa erikseen.

Kaikkien puolueiden osalta raakadata on saatavilla Iro Researchin tutkimusmateriaalista Ajatuspaja Toivon nettisivuilta raportin kohdalta (ajatuspajatoivo.fi/yksi-kysymys/).