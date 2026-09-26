Kokoomuksen Vikman ja Limnell: Suomen turvallisuus ei ole sisäpolitiikan pelinappula
27.9.2026 13:54:02 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
SDP:n tapa käsitellä puolustusministeri Antti Häkkäsen toimintaa herättää vakavan kysymyksen siitä, onko puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta tullut puolueelle sisäpolitiikan väline. Kokoomuksen kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman sekä puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell katsovat, ettei Suomen turvallisuudesta pidä tehdä sisäpolitiikan pelinappulaa.
SDP ilmoitti sunnuntaina esittävänsä koko hallitukselle epäluottamusta hallituksen Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolue perustelee ratkaisuaan hallituksen sisäisillä linjaeroilla ja epäjohdonmukaisuudella sekä katsoo niiden heikentävän Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa.
– SDP leikkii nyt vakavalla asialla. Suomen turvallisuudella ja puoluskyvyllä ei pidä pelata päivänpoliittista peliä. Hallitusta saa arvostella ja sen toimista pitää vaatia vastauksia, mutta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tarvitaan vastuullisuutta, ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Elämme vaikeassa turvallisuusympäristössä ja Venäjä muodostaa meille vakavan uhan. Populismille ei saa antaa sijaa silloin, kun kyse on Suomen turvallisuudesta. Onko SDP valmis tinkimään suomalaisten turvallisuudesta, vai onko se valmis tekemään kaikkensa sen vahvistamiseksi, kysyy Vikman.
SDP nostaa epäluottamusesityksessään esiin muun muassa ulkoministeri Elina Valtosen linjauksia, hallituspuolueiden erilaisia näkemyksiä sekä puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin-vierailua.
– Puolustuskykyä ei rakenneta uutispäivä kerrallaan. Venäjän vakava uhka ja nykyinen turvallisuusympäristö edellyttävät, että Suomen suorituskyvystä, sen kehittämisestä ja ylläpidosta huolehditaan pitkäjänteisesti. Puolustuskyvyn kehittämisessä ei voida poukkoilla hallituskausittain. Kyse on suomalaisten turvallisuudesta ja siitä, että Suomen puolustuskyky on uskottava myös tulevaisuudessa, toteaa Limnell.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Sofia VikmanKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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