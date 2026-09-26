Kokoomuksen Vikman ja Limnell: Suomen turvallisuus ei ole sisäpolitiikan pelinappula

SDP ilmoitti sunnuntaina esittävänsä koko hallitukselle epäluottamusta hallituksen Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolue perustelee ratkaisuaan hallituksen sisäisillä linjaeroilla ja epäjohdonmukaisuudella sekä katsoo niiden heikentävän Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa.

– SDP leikkii nyt vakavalla asialla. Suomen turvallisuudella ja puoluskyvyllä ei pidä pelata päivänpoliittista peliä. Hallitusta saa arvostella ja sen toimista pitää vaatia vastauksia, mutta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tarvitaan vastuullisuutta, ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Elämme vaikeassa turvallisuusympäristössä ja Venäjä muodostaa meille vakavan uhan. Populismille ei saa antaa sijaa silloin, kun kyse on Suomen turvallisuudesta. Onko SDP valmis tinkimään suomalaisten turvallisuudesta, vai onko se valmis tekemään kaikkensa sen vahvistamiseksi, kysyy Vikman.

SDP nostaa epäluottamusesityksessään esiin muun muassa ulkoministeri Elina Valtosen linjauksia, hallituspuolueiden erilaisia näkemyksiä sekä puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin-vierailua.

– Puolustuskykyä ei rakenneta uutispäivä kerrallaan. Venäjän vakava uhka ja nykyinen turvallisuusympäristö edellyttävät, että Suomen suorituskyvystä, sen kehittämisestä ja ylläpidosta huolehditaan pitkäjänteisesti. Puolustuskyvyn kehittämisessä ei voida poukkoilla hallituskausittain. Kyse on suomalaisten turvallisuudesta ja siitä, että Suomen puolustuskyky on uskottava myös tulevaisuudessa, toteaa Limnell.