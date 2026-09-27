SDP:n Tuppurainen pääministeri Orpolle: Älkää jakako virheellistä tietoa

- Viimeksi kuluvan viikon perjantaina SDP on erittäin painokkaasti todennut, että me pidämme Suomen Israelista tekemiä puolustushankintoja, kuten ilmapuolustusjärjestelmä Daavidin linkoa, perusteltuina ja pidämme niistä kiinni. Suomalaisten turvallisuus on meille ykkösasia.

Tuppurainen pitää valitettavana, että pääministeri lähtee omissa kommenteissaan jatkamaan virheellisten väitteiden levittämistä.

- Ei ole kyse siitä, pitääkö Suomella olla paras mahdollinen ilmatorjunta, tietysti pitää olla. Kyse on Suomen kansainvälisestä uskottavuudesta ja siitä, noudatammeko me omia, yhdessä sovittuja periaatteitamme, onko Suomen hallituksella yksi ja yhtenäinen linja mitä tulee Lähi-idän kysymyksiin.

Nyt Suomen linjoja näyttää olevan vähintäänkin kaksi: ulkoministerin linja sekä puolustusministerin ja ulkomaankauppa- ja kehitysministerin linja.

- On ilmeistä, että tämä on pääministerille kiusallinen tilanne. Pääministerin johtajuuden horjuessa Suomen epäselvä linja uhkaa aiheuttaa Suomelle uskottavuusongelman ja mainehaittaa.