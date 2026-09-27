SDP:n Kaarisalo: On entistä epäselvempää onko hallitus yhä sitoutunut yhdenvertaisuustiedonantoon

- Pääministeri viittasi haastattelussa saamiinsa tietoihin asian käsittelystä. Tämä jättää epäselväksi, onko hän johtanut tämän asian käsittelyä, vai onko pääministeri ainoastaan seurannut vierestä, kuinka jälleen kerran hallituskumppani rikkoo yhteisiä pelisääntöjä.

Vielä hämmentävämpää oli, että pääministeri piiloutui asiasta kysyttäessä eduskuntaryhmien selän taakse todeten, että asia on eduskuntaryhmien käsissä. Pääministeri on kuitenkin itse todennut viime vuonna seuraavasti:

”Ollaan tehty nyt niin selkeät toimintamallit näiden kokemusten opettamana, että niiden puitteissa meillä on nyt edellytykset toimia ja vaatia eduskuntaryhmiä toimimaan. Ja jos näin ei toimita, hallitus ei ole toimintakykyinen”.

Kaarisalon mukaan näyttää ilmeiseltä, ettei kyseisen puolueen eduskuntaryhmässä ole edellytettyihin toimiin ryhdytty. Kyseisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja itse totesi julkisuuteen, ettei ”tässä mitään sanktioita ole kenellekään jaeltu”.

- Pääministeri ei lukuisista kysymyskerroista huolimatta ole edelleenkään kyennyt selvittämään, miten voi olla mahdollista, että mitä ilmeisimmin jälleen kerran toiseksi suurimmassa hallituspuolueessa on voitu toimia vastoin sovittua, eikä rasistisesta puheenvuorosta ole mitä ilmeisimmin tullut edellytetyllä tavalla seuraamuksia.

- Mitä tämä asian hyssyttely kertoo toisaalta pääministerin johtajuudesta ja toisaalta hallituksen toimintakyvystä, jos yhdessä sovittuja pelisääntöjä ei haluta noudattaa?

- Tällä viikolla vaalityöntekijä joutui rasistisen hyökkäyksen kohteeksi. Tämä kertoo omalta osaltaan surullista tarinaa siitä, millaiseen suuntaan suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiri on riskissä liikkua. Millaisen viestin pääministeri suomalaisille lähettää, mikäli jälleen kerran hallituspuolueiden riveissä esiintyvään rasismiin jätetään puuttumatta?