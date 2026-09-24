Merkintöjä metafysiikasta – tiivis läpileikkaus Fernando Pessoan heteronyymien kirjoituksiin vuosikymmenten varrelta

Laulut soimaan ja ukulelet helisemään kansanlaulujen sävelin! 18.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Arto Julkusen ja Markus Rantasen nuottikirja Suosituimmat kansanlaulut ukulelella on julkaistu Aviadorin kustantamana. Suomalaisen kansanmusiikin suuri innostus syntyi 1800-luvulla, vaikka suomi ei vielä ollut virallinen kieli eikä Suomi valtio. Vanhaa kulttuuria vaalittiin kansan keskuudessa. Sen keruuseen ensimmäiset ylioppilaat ja tutkijat riensivät innolla. Heidän tavoitteenaan oli ylvään ja arvokkaan runo- ja lauluperinteen löytäminen ja tunnetuksi tekeminen. Lauluja ja sävelmiä kerättiin, ja varhaiset kirjailijat ja runoilijat laativat niihin sopivia sanoja. Maamme ukuleleopetuksen uranuurtajat Markus Rantanen ja Arto Julkunen ovat käyneet läpi kauneimmat suomalaiset kansanlaulut ja sovittaneet ne ukulelella soitettaviksi. Kirja esittelee 47 tunnettua laulua melodioineen, sointuineen sekä sointumelodiasovituksineen. Tutut laulut helpottavat keskittymistä itse soittotaidon kehittämiseen. JULKUNEN, ARTO & RANTANEN, MARKUS : Suosituimmat kansanlaulut ukulelella 212 sivua ISBN 978952