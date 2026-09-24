Merkintöjä metafysiikasta – tiivis läpileikkaus Fernando Pessoan heteronyymien kirjoituksiin vuosikymmenten varrelta
29.9.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Tähän kokoelmaan on valittu Fernando Pessoan ja monien hänen heteronyymiensä tekstejä alkaen teini-ikäisen Pessoan teksteistä. Varhaisimmat ovat merkintöjä Platonin ja Descartesin herättämistä ajatuksista nuoren kirjailijanalun mielessä.
Fernando Pessoan artikkelikokoelma Merkintöjä metafysiikasta – Pessoa ja heteronyymit on julkaistu Aviadorin kustantamana.
1910-luvulta mukana on keskusteluja eri heteronyymien välillä. Pessoalla oli tapana kirjoittaa artikkeleita omalla nimellään, ja sitten useat eri heteronyymit kävivät lehdistössä keskustelua ja välillä kovaakin kiistelyä artikkelien ajatuksista sekä artikkelien herättämien toisten artikkelien ajatuksista ja kommenteista. Näihin mielipiteiden vaihtoon osallistuivat useimmin Ricardo Reis, Alvaro de Campos sekä Alberto Caeiro. Näille kolmelle Pessoa loi aikanaan myös täydet henkilöllisyydet; syntymäajasta ja -paikasta aina koulutukseen ja siviiliammattiin saakka. Äärimmäisenä esimerkkinä mainittakoon että Alvaro de Campos kirjoitti Alberto Caeiron muistokirjoituksen tämän 'poistuttua joukostamme'.
Fernando Pessoa (1888–1935) oli portugalilainen runoilija, kirjailija ja filosofi, jota pidettiin laajalti yhtenä 1900-luvun suurimmista kirjallisista henkilöistä. Lissabonissa syntyneen Pessoan työ tunnetaan monimutkaisuudestaan ja innovatiivisesta kirjallisten henkilöiden eli "heteronyymien" käytöstä. Pessoan tiedetään kirjoittaneen aikanaan yli 70 eri nimellä. Pessoan panoksella modernistiseen kirjallisuuteen on ollut suuri ja syvällinen vaikutus sekä portugalilaisiin että kansainvälisiin kirjallisuuden perinteisiin.
Teoksen on suomentanut Timo Nykänen.
PESSOA, FERNANDO : Merkintöjä metafysiikasta – Pessoa ja heteronyymit
149 sivua
ISBN 9789523815131
Ilmestymisaika: Syyskuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
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Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
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