Momentum Kirjat

Psykologinen trilleri naisesta, jonka elämä ajautuu synkälle polulle

30.9.2026 09:45:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

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Paimiolaisen Sanna Koposen esikoisteos kertoo vallasta, katkeruudesta ja ihmismielen pimeästä puolesta sekä pohtii, kuinka helposti ihminen pystyy perustelemaan tekonsa itselleen.

Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki

Sanna Koposen romaani Katkeruudella –Sara– on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Nuori ja naiivi Sara menee naimisiin unelmiensa miehen kanssa, mutta avioliitto alkaa vähitellen paljastua täysin toisenlaiseksi kuin Sara oli luullut. Kun mies alkaa käyttäytyä halveksivasti alistaen ja nöyryyttäen vaimoaan, oikeutuksen ja selviytymisen raja hämärtyy. Katkeruus ja kostonhimo alkavat kyteä ja leimahdella, äly sekä tunne kietoutuvat toisiinsa, yksi päätös johtaa seuraavaan ja mitä enää onkaan oikea tai väärä?

Sanna Koponen (s. 1969) on paimiolainen yrittäjä, esikoiskirjailija ja monipuolinen osaaja, joka on tehnyt elämässään rohkeita ratkaisuja ja kulkenut epätavallisia polkuja. Hänen kiinnostuksensa ihmismieleen, sen ristiriitaisuuksiin ja ihmisten käyttäytymiseen heijastuu voimakkaasti esikoisteoksensa psykologisessa otteessa.

KOPONEN, SANNA : Katkeruudella –Sara–
153 sivua
ISBN 9789524174176
Ilmestymisaika: Syyskuu 2026

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Kuvat

Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki
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Sanna Koposen kuva © Heidi Immaisi (Immaisi Images)
Sanna Koposen kuva © Heidi Immaisi (Immaisi Images)
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Momentum Kirjat

Suotie 15
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Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

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