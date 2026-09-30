Psykologinen trilleri naisesta, jonka elämä ajautuu synkälle polulle
30.9.2026 09:45:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Paimiolaisen Sanna Koposen esikoisteos kertoo vallasta, katkeruudesta ja ihmismielen pimeästä puolesta sekä pohtii, kuinka helposti ihminen pystyy perustelemaan tekonsa itselleen.
Sanna Koposen romaani Katkeruudella –Sara– on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Nuori ja naiivi Sara menee naimisiin unelmiensa miehen kanssa, mutta avioliitto alkaa vähitellen paljastua täysin toisenlaiseksi kuin Sara oli luullut. Kun mies alkaa käyttäytyä halveksivasti alistaen ja nöyryyttäen vaimoaan, oikeutuksen ja selviytymisen raja hämärtyy. Katkeruus ja kostonhimo alkavat kyteä ja leimahdella, äly sekä tunne kietoutuvat toisiinsa, yksi päätös johtaa seuraavaan ja mitä enää onkaan oikea tai väärä?
Sanna Koponen (s. 1969) on paimiolainen yrittäjä, esikoiskirjailija ja monipuolinen osaaja, joka on tehnyt elämässään rohkeita ratkaisuja ja kulkenut epätavallisia polkuja. Hänen kiinnostuksensa ihmismieleen, sen ristiriitaisuuksiin ja ihmisten käyttäytymiseen heijastuu voimakkaasti esikoisteoksensa psykologisessa otteessa.
KOPONEN, SANNA : Katkeruudella –Sara–
153 sivua
ISBN 9789524174176
Ilmestymisaika: Syyskuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat
Kaksi novellikokoelmaa Liisa Neroselta ja Ari Voutilaiselta30.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Liisa Nerosen Kreiviluola ja muita novelleja -kokoelmassa arkinen ja maaginen yhdistyvät. Ari Voutilaisen Päivänsankari ja kuokkavieras -kokoelma sisältää kymmenen novellia, jotka kuvaavat ihmisen sisäistä painajaismaailmaa, kun hänet pakotetaan kohtaamaan elämänsä vaikeimmat hetket.
Teefarmin vieras on Annakaisa Vääräniemen autofiktiivinen romaani addiktioista ja rakkaudesta Japanissa28.9.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
”Pahan olon jälkeen täytyn suloisesta hykertelystä. Kuppini ei kaadu enää nurin eikä ole puolityhjä. Se on täynnä vihreää, rauhoittavaa juomaa – ja ensimmäistä kertaa tunnen olevani menossa oikeaan suuntaan.”
Tietokirjauutuus, joka ei silittele ketään myötäkarvaan28.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Mihin sinä kuulut? Menestyjiin. Harmaisiin varpusiin. Vai luusereihin. Useimmat tunnistavat ympäriltään kaikki kolme. Harvempi uskaltaa tunnistaa itsensä.
Kosmisin mittasuhtein värähtelevää runoutta24.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Mikko Määtän Kosmoksen kukan yllä sykkii universaalin rakkauden näkymätön sädekehä – se vetää puoleensa kuin painovoima, pyrkien yhdistämään kaikki surujen maailman sirpaleiset sielut. Hei maailmankaikkeus on tamperelaisen Anna Virtaimen esikoisrunoteos. Teos käsittelee maailmaa ja ihmiselämää koskettavasti, hilpeästi, ironisesti ja syvältä luodaten.
Kaksikielinen tietokirja Katso minua kauniisti kuiskii naiseuden iloista sensuellein boudoir-valokuvin ja paljain tekstein18.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Michaela "Mia" Grandellin ja Katariina Tuomisen tietokirja Katso minua kauniisti – Se på mig vackert: Boudoir-valokuvausta raaseporilaisin silmin – Boudoirfotografi genom raseborgska ögon on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. On ihanaa olla nainen. Kikatella, hassutella, höpsötellä, pusutella, rakastella. Nyt nautitaan naisena olon ihanuudesta planetaarisella mittakaavalla. Matkataan aina naiseuden kuplivasta kikatuksesta sen arkaaiseen ytimeen. Michaela ”Mia” Grandellin sensuellit boudoir-valokuvat ja Katariina Tuomisen paljaat tekstit sykkivät yhdessä kollektiivisena sydämenä, joka päästää lukijansa intiimiin kosketukseen naiseuden kanssa. Det är ljuvligt att vara kvinna. Att fnissa, tramsa, flamsa, pussas, älska. Nu får vi njuta av det underbara i att vara kvinna i en planetär skala – från den bubblande fnissigheten till den arkaiska kärnan. Michaela ”Mia” Grandells sensuella boudoir-fotografier och Katariina Tuominens texter pulserar tillsammans som ett kollektivt hjärta och
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme