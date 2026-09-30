Psykologinen trilleri naisesta, jonka elämä ajautuu synkälle polulle

Sanna Koposen romaani Katkeruudella –Sara– on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Nuori ja naiivi Sara menee naimisiin unelmiensa miehen kanssa, mutta avioliitto alkaa vähitellen paljastua täysin toisenlaiseksi kuin Sara oli luullut. Kun mies alkaa käyttäytyä halveksivasti alistaen ja nöyryyttäen vaimoaan, oikeutuksen ja selviytymisen raja hämärtyy. Katkeruus ja kostonhimo alkavat kyteä ja leimahdella, äly sekä tunne kietoutuvat toisiinsa, yksi päätös johtaa seuraavaan ja mitä enää onkaan oikea tai väärä?



Sanna Koponen (s. 1969) on paimiolainen yrittäjä, esikoiskirjailija ja monipuolinen osaaja, joka on tehnyt elämässään rohkeita ratkaisuja ja kulkenut epätavallisia polkuja. Hänen kiinnostuksensa ihmismieleen, sen ristiriitaisuuksiin ja ihmisten käyttäytymiseen heijastuu voimakkaasti esikoisteoksensa psykologisessa otteessa.

KOPONEN, SANNA : Katkeruudella –Sara–

153 sivua

ISBN 9789524174176

Ilmestymisaika: Syyskuu 2026

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