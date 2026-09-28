Muistutuskutsu: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 28.9. – teemoina kuluttajaluottojen valvonnan laajeneminen, sanktioprosessi sekä valvottavien taloudellinen tila ja riskit
28.9.2026 08:00:00 EEST | Finanssivalvonta | Kutsu
Finanssivalvonta kutsuu median edustajat maanantaina pidettävään lehdistötilaisuuteen, jossa kerrotaan kuluttajaluottojen valvonnan laajenemista, sanktioprosessista sekä valvottavien taloudellisesta tilasta ja riskeistä. Lisäksi avaamme Finanssivalvonnan näkemyksiä ehdotuksista, joiden mukaan valvojan tehtäviä laajennettaisiin kasvun ja kilpailukyvyn tukemiseksi.
Aika: Maanantai 28.9.2026 klo 10.
Paikka: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, Helsinki.
Ohjelma:
Ajankohtaista Finanssivalvonnassa
johtaja Tero Kurenmaa
Finanssivalvonnalle on ehdotettu uutta tavoitetta: rahoitusmarkkinoiden kilpailun, rahoituksen välittymisen ja kestävän talouskasvun edistäminen. Miten se vaikuttaisi Finanssivalvonnan nykyisiin tehtäviin jatkossa?
Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
toimistopäällikkö Arttu Kiviniemi
Katsaus valvottavien taloudelliseen asemaan ja keskeisiin riskeihin.
Valvonnasta seuraamukseen – Fivan sanktioprosessi
yksikön päällikkö Janne Häyrynen
Mitä tapahtuu, kun Finanssivalvonta havaitsee markkinoilla tai valvottavan toiminnassa rikkomuksen? Tilaisuudessa avataan, miten valvontahavainnot voivat edetä seuraamuksiin ja millaiset tekijät vaikuttavat seuraamusten arviointiin.
Kuluttajaluottojen valvonta laajenee – uudet toimijat rekisteriin
toimistopäällikkö Virva Walo
Kuluttajaluottomarkkinoiden valvonta muuttuu, kun uusia luotonmyöntäjiä ja -välittäjiä tulee Finanssivalvonnan valvontaan. Puheenvuorossa kerrotaan, mitä rekisteröintivelvollisuuden laajeneminen tarkoittaa alan toimijoille, markkinoille ja valvonnalle.
Esitysten yhteiskesto on noin 50 minuuttia. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille ja sopia haastatteluista esitysten jälkeen.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittauduthan etukäteen tämän linkin kautta. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä. Varauduthan esittämään henkilöllisyystodistuksesi jos saavut paikalle.
Lisätietoja:
Palvelemme toimittajia Finanssivalvonnan mediapäivystyksessä arkisin klo 9–16, p. 09 183 5030.
Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapäivystys
palvelee toimittajia arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.
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Finanssivalvonta: Sääntelyä voidaan yksinkertaistaa, kun riskinkestävyys säilyy28.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
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FIN-FSA: Regulation can be simplified when risk resilience is preserved28.9.2026 10:00:00 EEST | Press release
The stability and strong risk resilience of the Finnish financial sector, together with long-term macroprudential policy, have supported the sector’s ability to operate in an uncertain economic environment. There is currently a wide debate both in Finland and at EU level on the development and possible simplification of regulation. The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers it justified to clarify and, if necessary, simplify regulation in those areas where this can be done without jeopardising the solvency or risk resilience of financial sector entities, or financial stability.
Muistutuskutsu: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 28.9. – teemoina kuluttajaluottojen valvonnan laajeneminen, sanktioprosessi sekä valvottavien taloudellinen tila ja riskit25.9.2026 09:20:00 EEST | Kutsu
Finanssivalvonta kutsuu median edustajat maanantaina pidettävään lehdistötilaisuuteen, jossa kerrotaan kuluttajaluottojen valvonnan laajenemista, sanktioprosessista sekä valvottavien taloudellisesta tilasta ja riskeistä. Lisäksi avaamme Finanssivalvonnan näkemyksiä ehdotuksista, joiden mukaan valvojan tehtäviä laajennettaisiin kasvun ja kilpailukyvyn tukemiseksi.
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 28.9. – teemoina kuluttajaluottojen valvonnan laajeneminen, Finanssivalvonnan sanktioprosessi sekä valvottavien taloudellinen tila ja riskit23.9.2026 08:20:00 EEST | Kutsu
Finanssivalvonta kutsuu median edustajat lehdistötilaisuuteen, jossa kerrotaan kuluttajaluottojen valvonnan laajenemista, sanktioprosessista sekä valvottavien taloudellisesta tilasta ja riskeistä. Lisäksi avaamme Finanssivalvonnan näkemyksiä ehdotuksista, joiden mukaan valvojan tehtäviä laajennettaisiin kasvun ja kilpailukyvyn tukemiseksi.
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