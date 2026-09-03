EU puuttuu viherpesuun – luotettavat suomalaiset pakkausmerkit säilyvät kuluttajan apuna
28.9.2026 08:42:57 EEST | Ruokatieto Yhdistys ry | Tiedote
EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivi, niin sanottu viherpesudirektiivi, tuli sovellettavaksi 27. syyskuuta 2026. Direktiivin tavoitteena on kitkeä harhaanjohtavia ympäristö- ja vastuullisuusväittämiä. Tämä vahvistaa luotettavien ja valvottujen merkkien asemaa kuluttajien päätöksenteon tukena.
Uusi sääntely kieltää esimerkiksi epämääräisten ympäristöväittämien käytön sekä sellaiset kestävyysmerkinnät, jotka eivät perustu sertifiointijärjestelmään tai viranomaisen vahvistukseen.
Suomessa kuluttajille tutut elintarvikkeiden alkuperästä kertovat Hyvää Suomesta ja Sirkkalehtimerkki täyttävät uuden sääntelyn vaatimukset myös jatkossa. Niiden käyttö perustuu selkeisiin kriteereihin, valvontaan ja läpinäkyviin toimintatapoihin.
– Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että kuluttajat voivat luottaa tuotteissa ja markkinoinnissa esitettyihin väitteisiin. Samalla se korostaa sellaisten merkkien merkitystä, joiden taustalla on valvonta ja selkeät pelisäännöt, toteaa Hyvää Suomesta -merkkiä hallinnoivan Ruokatieto Yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi.
Valvotut merkit tuovat selkeyttä kuluttajan ruokavalintoihin
Kuluttajat kohtaavat päivittäin suuren määrän erilaisia väittämiä, symboleita ja merkkejä. Luotettavat merkit auttavat tunnistamaan elintarvikkeiden ominaisuuksia nopeasti ja helposti ostopäätöksen hetkellä. Jopa 93 prosenttia suomalaisista luottaa suomalaisiin, valvottuihin alkuperämerkkeihin*.
Hyvää Suomesta -merkki kertoo elintarvikkeen suomalaisesta raaka-aineesta ja valmistuksesta ja Sirkkalehtimerkki suomalaisista puutarhatuotteista. Yhteistä merkeille on, että niiden käyttöä valvotaan ja niiden kriteerit ovat avoimesti kuluttajien saatavilla.
Uusi sääntely helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia erottaa luotettavat merkit markkinointiväittämistä ja yritysten omista tunnuksista. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja vahvistaa kuluttajien luottamusta, huomauttaa Kotimaiset Kasvikset ry:n puheenjohtaja Johan Åberg.
Merkkien käyttö jatkuu normaalisti
Hyvää Suomesta -merkki ja Sirkkalehtimerkki säilyvät tuotteissa ja markkinoinnissa myös jatkossa auttaen kuluttajia tekemään tietoisia valintoja.
Valvottujen merkkien merkitys voi jopa kasvaa, kun markkinoilta poistuu sääntelyn myötä sellaisia merkkejä, joiden taustalla ei ole varmennettua järjestelmää, uskovat Syväniemi ja Åberg.
Tietoa merkeistä
Hyvää Suomesta on suomalaisten elintarvikkeiden alkuperästä kertova merkki, jota hallinnoi Ruokatieto Yhdistys ry. www.hyvaasuomesta.fi
Sirkkalehtimerkki on suomalaisista puutarhatuotteista kertova alkuperämerkki, jota hallinnoi Kotimaiset Kasvikset ry. www.kasvikset.fi
* Ruokatieto Yhdistyksen tilaaman Elintarvikkeiden kotimaisuus -tutkimuksen toteutti IROResearch Oy 12.–21.5.2026.
Lisätiedot:
Anni-Mari Syväniemi, toiminnanjohtaja, Ruokatieto Yhdistys, anni-mari.syvaniemi@ruokatieto.fi, 050 511 8909.
Johan Åberg, puheenjohtaja, Kotimaiset Kasvikset ry, johan.aberg@mtk.fi, +358 20 413 2415
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni-Mari SyväniemiToiminnanjohtaRuokatieto Yhdistys ryPuh:050 511 8909anni-mari.syvaniemi@ruokatieto.fi
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