Katon vuosihuolto? 9 hyvää syytä hankkia
28.9.2026 09:10:43 EEST | eLuotsi Finland Oy | Tiedote
Katon vuosihuolto on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, joilla kodin tai kiinteistön omistaja voi varmistaa, että rakennuksen elinkaari pitenee ja talon kunto pysyy erinomaisena vuodesta toiseen. Säännöllinen kattohuolto ei ainoastaan paranna katon ulkoasua, vaan se on osa suunnitelmallista kiinteistön ylläpitoa.
Sateet, pakkanen, auringon UV-säteily ja ilmansaasteet kuluttavat kattoa. Ilman säännöllistä kattohuoltoa pienetkin viat voivat johtaa suuriin ongelmiin.
Tässä on yhdeksän painavaa syytä, miksi katon vuosihuolto kannattaa ja miksi se on yksi fiksuimmista sijoituksista kodin tulevaisuuteen.
1. Katon vuosihuolto ehkäisee kalliita remontteja
Katon vuosihuolto estää ongelmia syntymästä. Kun katto tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti, mahdolliset vuodot, löystyneet kattopeltien kiinnitykset tai rikkoutuneet tiilet havaitaan ajoissa.
Vuosihuollon yhteydessä tehty ammattilaisen suorittama katon kuntoarvio paljastaa pienetkin viat ennen kuin ne aiheuttavat kosteusvaurioita rakenteisiin. “Säännöllinen tiivisteiden tarkastus ja läpivientien tiivistys ehkäisevät kosteuden pääsyn katon alle, mikä säästää tuhansia euroja tulevaisuudessa”, Boman vinkkaa.
2. Lisää energiatehokkuutta
Kun katto on kunnossa, sen rakenteet pysyvät tiiviinä. Katon vuosihuolto varmistaa, että lämpö ei karkaa katon kautta harakoille ja että rakennus pysyy lämpimänä talvella ja viileänä kesällä. Hyvä energiatehokkuus näkyy pienempinä lämmityslaskuina ja ympäristöystävällisempänä asumisena.
“Kerromme vuosihuollon yhteydessä aina myös muista, katon mahdollisesti tarvitsemista huoltotöistä. Asiakas saa niistä erillisen tarjouksen, johon voi halutessaan tarttua”, Boman kertoo.
Katto voi tarvita esimerkiksi perusteellisempaa pesua tai maalausta. Näin katto pysyy aina kunnossa, kun ongelmat ja huoltotarpeet havaitaan heti, kun ne tulevat ajankohtaiseksi.
3. Katon puhdistus pidentää katon käyttöikää
Katon puhdistus suojaa kattoa. Kun lehtien poisto ja muu irtoroskien puhdistus tehdään säännöllisesti, katto pysyy aiempaa siistimpänä
Sadevesijärjestelmän puhdistus on osa palvelua
Puhdistuksen kuuluu myös rännien puhdistus, jotta sadevesi pääsee virtaamaan esteettä pois katolta. Tukkeutuneet rännit ovat yleinen syy siihen, ettei sadevesijärjestelmä toimi kunnolla, vaan rännit vuotavat yli. Tämä voi sotkea julkisivun.
Myös kattokaivojen puhdistus on tarvittaessa osa palvelua.
Katon puhdistus on osa vuosihuoltoa
Katon ja sadevesijärjestelmän puhdistus irtoroskista on osa vuosihuoltoa. Huolto tehdään nimensä mukaisesti vähintään kerran vuodessa syksyisin ennen pakkasten tuloa. “Oikein metsäisillä alueilla puhdistus voidaan tehdä kaksikin kertaa vuodessa, mikäli tarve vaatii”, Boman vinkkaa.
4. Katon maalaus suojaa ja kaunistaa
Katon maalaus on yksi tehokkaimmista tavoista suojata ja uudistaa kattoa. Maalaus ei ole vain katon ulkonäön kohentamista.
Maali toimii myös suojakerroksena, joka ehkäisee ruosteen muodostumista, estää kosteuden kuluttavaa vaikutusta ja parantaa katon kestävyyttä myös muita sään vaikutuksia vastaan.
Ennen maalausta tehdään perusteellinen katon pesu ja tarvittavat korjaukset, kuten rikkinäisten kattotiilien vaihto uusiin tai läpivientien tiivistys. Vasta sen jälkeen katto voidaan maalata ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla maalilla.
“Katto maalataan kahteen kertaan, mikä tuo katolle suojaa ja palauttaa sen alkuperäiseen loistoonsa”, Boman lupaa.
5. Katon pesu poistaa lian ja estää sammalen kasvun
Katon pesu tekee ihmeitä kattopinnalle. Säännöllinen katon pesu on olennainen osa kattohuoltoa. Pesu poistaa tehokkaasti sammalen, levän, noen ja muun lian, jotka heikentävät katon kestävyyttä ja ulkonäköä.
Painepesu suoritetaan hallitusti, jotta kattopinta ei vaurioidu, mutta lika saadaan irrotettua perusteellisesti.
Pesun yhteydessä voidaan tehdä myös katon kuntoarvio, jossa tarkistetaan, onko tarvetta lisätoimenpiteille kuten katon pinnoitukselle tai maalaukselle. “Puhdas katto ei ainoastaan näytä hyvältä, vaan se toimii kodin suojana asiaan kuuluvalla tavalla”, Boman kiteyttää.
6. Katon pinnoitus antaa pitkäaikaista suojaa
Katon pinnoitus on tehokas tapa parantaa katon kestävyyttä. Katon pinnoitus tehdään tiilikatoille, koska ne ovat erityisen alttiita sammaleelle. “Pinnoitteen ansiosta vesi liukuu katon pinnalta pois eikä tunkeudu tiilten huokosiin, mikä estää sammaleen kasvua”, Boman valaisee.
Sammal rakastaa kosteutta. Se ei pääse rehottamaan kuivalla ja sileällä katolla yhtä nopeasti kuin ilman pinnoitusta. Hyvin tehty pinnoitus voi pidentää katon käyttöikää jopa kymmenillä vuosilla, ja samalla se vähentää tarvetta korjauksille tulevaisuudessa.
7. Lisää turvallisuutta ja vähemmän riskejä
Huollettu katto on turvallinen katto. Katon vuosihuolto sisältää perusteellisen kattotarkastuksen, jossa varmistetaan, että kattoturvallisuus täyttää toivottavat vaatimukset. Ammattilainen tarkistaa, että kulkusillat, tikkaat ja lumiesteet ovat tukevasti kiinni ja että kattopeltien kiinnitys on kunnossa.
Sammaloitunut katto on riski turvallisuudelle
Myös ruosteen poisto ja läpivientien tiivistys pitävät katon priimakunnossa. Liukas sammal tai huonokuntoinen pinta voi olla vakava turvallisuusriski, etenkin katolla liikuttaessa.
“Puhdas ja kunnossa oleva katto on turvallisempi sekä asukkaalle että katolla mahdollisesti liikkuville ammattilaisille, kuten nuohoojille ja katon huoltajille”, Boman selventää.
8. Tukee kestävää kehitystä
Säännöllinen kattohuolto on ympäristöteko. Kun katto pysyy kunnossa pidempään, kestävän kehityksen huolto toteutuu käytännössä: vältetään ennenaikaisia kattoremontteja ja vähennetään rakennusmateriaalien tuhlausta.
Huollettu katto säästää kuluja ja luontoa
Hyvin huollettu katto pitää huolen siitä, että varsinaisen kattoremontin tarve siirtyy aiempaa kauemmas tulevaisuuteen. Tämä säästää sekä luontoa että rahaa. “Katon pinnoitus, katon maalaus ja katon pesu ovat kaikki toimenpiteitä, jotka pidentävät katon käyttöikää ilman, että tarvitaan uusia materiaaleja ja kalliita kattoremontteja”, Boman tarkentaa.
9. Nostaa kiinteistön arvoa
Viimeinen, mutta ei vähäisin syy on kiinteistön arvo. Ostajat arvostavat hyvin hoidettua kattoa, sillä se kertoo, että koko rakennuksesta on pidetty huolta. Katon vuosihuolto on selkeä merkki suunnitelmallisesta kiinteistön ylläpidosta ja hyvästä asumisen laadusta.
Vakuutusyhtiöt arvostavat huollettua kattoa
Monet vakuutusyhtiöt myös suosittelevat tai jopa edellyttävät pitämään katon kunnosta säännöllisesti huolta. Dokumentoitu katon vuosihuolto ja ammattilaisen tekemä kattotarkastus helpottavat vakuutuskorvauksien saamista vahinkotilanteissa. “Kun katto on huollettu ja kaikki tarkastukset kirjattu, omistaja voi nukkua yönsä rauhassa”, Boman summaa.
Pieni investointi, suuri turva
Katon vuosihuolto ei ole pelkkää rännien puhdistusta tai lehtien poistoa. Se on kokonaisvaltainen toimenpide, johon sisältyvät katon kuntoarvio, mahdolliset pienet korjaustyöt, irtoroskien poisto ja sadevesijärjestelmän huolto.
Säännöllisesti tehtynä nämä toimet takaavat, että katto pysyy kauniina, vedenpitävänä ja turvallisena. Katon kunnossapito pidentää rakennuksen elinkaarta, parantaa energiatehokkuutta ja tukee kestävää asumista.
Kun katon huolto tehdään ammattilaisen toimesta, voidaan olla varmoja, että kaikki yksityiskohdat aina sadevesijärjestelmän tarkastuksesta ruosteen poistoon on hoidettu huolellisesti. Se on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin. Saat vastineeksi rahoillesi mielenrauhan sekä aiempaa turvallisemmman kodin, jonka arvo säilyy.
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Yhteyshenkilöt
Marko BomanMyyntipäällikköExpert Kattohuolto OyPuh:+358400245952info@katonpuhdistus.fi
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