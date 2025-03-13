Auttamistaito kuuluu kaikille: SPR Ensiapukurssi EA1® on nyt ensimmäistä kertaa suoritettavissa kokonaan verkossa

SPR Ensiapukurssi EA 1® on yksi Suomen tunnetuimpia ja laajimmin käytettyjä ensiapupätevyyksiä. Sitä edellytetään lukuisilla toimialoilla osana työnantajan lakisääteistä velvollisuutta huolehtia työpaikan ensiapuvalmiudesta. Tähän asti 16 oppitunnin laajuinen kurssi on ollut suoritettavissa ainoastaan lähiopetuksena, kouluttajavetoisena webinaarina tai yhdistelmätoteutuksena.

Nyt julkaistu itseopiskeltava verkkokoulutus mahdollistaa koko pätevyyden suorittamisen ilman fyysistä luokkahuonetta tai aikaan sidottua webinaaria — pätevyyden sisällön, laajuuden tai voimassaoloajan muuttumatta. Pätevyys on voimassa kolme vuotta, kuten aiemminkin. Kyse ei ole kevyemmästä tai suppeammasta vaihtoehdosta: verkkokoulutuksesta saa saman SPR ensiaputodistuksen kuin lähikoulutuksesta tai kouluttajavetoisesta webinaarista.

Mikä on SPR Ensiapukurssi EA 1®?

SPR Ensiapukurssi EA 1® on 16 oppitunnin laajuinen ensiavun peruskurssi, joka antaa valmiudet toimia sekä hätätilanteissa että arjen tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Koulutus kattaa muun muassa hätäensiavun perusteet, painelu-puhalluselvytyksen ja defibrillaattorin käytön, tukehtuvan ja tajuttoman henkilön ensiavun, runsaan verenvuodon tyrehdyttämisen, sokin ja tavallisimmat sairauskohtaukset ja tapaturmat sekä psyykkisen ensiavun.

Suomen Punainen Risti on hallinnoinut kansallista ensiapukoulutusjärjestelmää vuosikymmeniä, ja SPR Ensiapukurssi EA 1® on vakiintunut työelämän yleiseksi ensiapupätevyyden mittariksi.

Ensiaputaito on osa varautumista

Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut viime vuosina perustavasti. Sota Euroopassa, hybridivaikuttaminen, kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhat sekä yhä yleisemmät sään ääri-ilmiöt ovat nostaneet varautumisen jokaisen suomalaisen, työpaikan ja organisaation asiaksi. Laajoissa häiriö- ja poikkeustilanteissa ammattiavun saapuminen voi viivästyä, ja silloin lähellä olevien ihmisten taidot ratkaisevat.

Siksi SPR Ensiapukurssi EA 1® -verkkokoulutukseen on tuotu valmiuden ja varautumisen teemat aiempaa vahvemmin. Ensiaputaitojen lisäksi koulutuksessa käsitellään muita varautumiseen ja auttamistaitoihin liittyviä aiheita sekä henkistä ensiapua, joka korostuu kriisitilanteissa. Ensiapu kytketään osaksi sekä arjen että poikkeusolojen turvallisuutta ja Suomen kokonaisturvallisuuden mallia, jossa jokaisella on oma roolinsa.

”Ensiapua voi oppia verkossa: 85 % SPR ensiapukoulutuksiin verkkokoulutuksena osallistuneista vastaa koulutuksen vahvistaneen auttamiskykyään paljon tai erittäin paljon.”

— Anne Pellinen, toimitusjohtaja, Punainen Risti Ensiapu

Verkkokoulutus on rakennettu pedagogiikan ehdoilla

Verkkokoulutus ei ole luokkahuoneen siirtämistä ruudulle. Toteutus on usean asiantuntijan hyväksymä, ja siihen on tuotu viimeisimmät opit sekä Euroopan elvytysneuvosto ERC:n suositukset. Koulutus sisältää teorian ohella omaa pohdintaa, tehtäviä, videomateriaalia ja oppimista testaavia välikokeita sekä itsenäisesti suoritettavia ensiapuharjoituksia.

Itseopiskeltava verkkokoulutus ei ole SPR:n ensiapukoulutuksissa uusi asia. Hätäensiapu 8 t- ja Hätäensiapu 4 t -koulutukset on voinut suorittaa itseopiskeluna verkossa jo vuosien ajan, ja kouluttajavetoisissa webinaareissa ensiapuharjoitteet on tehty itsenäisesti kotoa löytyvillä apuvälineillä. SPR Ensiapukurssi EA 1® -verkkokoulutus jatkaa tätä hyväksi todettua toimintatapaa. Lähikoulutuksesta poiketen kurssin voi suorittaa useamman päivän tai viikon aikana, palata aiheisiin ja kerrata, mikä mahdollistaa opitun käsittelyn pidemmällä aikavälillä.

”Verkossa pystytään harjoittelemaan päätöksentekoa ja johdonmukaista toimintaa ympäristössä, jossa oikeasti eletään. SPR Ensiapukurssi EA 1® verkkokoulutus on kokonaisvaltainen kurssi, joka opettaa ihmisille auttamisvalmiutta ja kykyä toimia yllättävissä tilanteissa.”

— Minna Sihvo, ensiavun erityisasiantuntija, Punainen Risti Ensiapu

Saavutettavuus on ensiavun vaikuttavuuskysymys

Ensiaputaitojen yhteiskunnallinen merkitys on suora: ihmisten toiminnalla ensimmäisten minuuttien aikana on ratkaiseva vaikutus esimerkiksi sydänpysähdyspotilaan selviytymiseen.

SPR ensiapukoulutuksiin osallistuu vuosittain noin 100 000 ihmistä, joista 84 prosenttia on työikäisiä. Väestön kokonaismäärään nähden ensiapukoulutettujen osuus on silti pieni, ja koulutuksissa on ollut vallalla suuntaus kohti suppeampia hätäensiapukoulutuksia. (Lähde: Ensiapubarometri 2026.)

Juuri siksi kysymys siitä, kuka laajan ensiapukoulutuksen ylipäätään pääsee suorittamaan, on vaikuttavuuskysymys. Kaksi peräkkäistä koulutuspäivää samassa fyysisessä tilassa on ollut este monelle, esimerkiksi vuorotyötä tekevälle, pitkien etäisyyksien päässä asuvalle, omaishoitajalle, yksinyrittäjälle ja pienelle yritykselle, jolla ei ole ollut mahdollisuutta irrottaa henkilöstöään kahdeksi päiväksi tuotannosta. Verkkokoulutus poistaa nämä esteet ja avaa ensiapukoulutuksen kokonaan uusille kohderyhmille.

”Varmasti meistä jokainen asuisi mieluummin Suomessa, jossa ihmisistä yhä suurempi osuus on käynyt ensiapukoulutuksen. Verkkokoulutusten tavoitteena on mahdollistaa ensiapukoulutukset yhä useammalle ja siten edistää Suomen ensiapuvalmiutta.”

— Minna Sihvo, ensiavun erityisasiantuntija, Punainen Risti Ensiapu

Vaikuttavuus ratkaisee, ei suoritusmäärä

Nordic Competence Group Oy on yksi Suomen johtavista turvallisuuskoulutusten tuottajista sekä Punainen Risti Ensiavun valtuuttama ensiapukoulutusten toteuttaja ja ARVOkumppani®. Yhtiö tuo verkkototeutuksen tarjolle Koulutustukku.fi-palveluunsa heti julkaisun yhteydessä.

”Turvallisuuskoulutuksen arvoa ei mitata suoritettujen kurssien määrällä vaan sillä, muuttuuko toiminta oikealla hetkellä. Verkkokoulutus on merkittävä juuri vaikuttavuuden näkökulmasta: se vie ensiaputaidon niille ihmisille, joita perinteinen kurssimuoto ei ole tavoittanut. Jokainen koulutettu, joka aiemmin jäi järjestelmän ulkopuolelle logistiikan tai työvuorojen takia, on suoraa lisäystä yhteiskunnan auttamisvalmiuteen.”

— Erkki Mäkelä, toimitusjohtaja, Nordic Competence Group Oy

SPR Ensiapukurssi EA1® -verkkokoulutuksen saatavuus

SPR Ensiapukurssi EA 1® verkkokoulutus on saatavilla Koulutustukku.fi-verkkokaupassa 30.9.2026 alkaen. Koulutuksen voi aloittaa heti tilauksen jälkeen ja suorittaa omaan tahtiin. Yrityskohtaisesti on mahdollista tiedustella myös laajempia suorituskokonaisuuksia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.koulutustukku.fi/tuote/spr-ensiapukurssi-ea-1-verkkokoulutus-ea1-kurssi-verkossa/