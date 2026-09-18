Virastojen perimien maksujen perusteissa tarkennettavaa

Ministeriöt päättävät virastojen perimistä maksuista pääosin maksuperustelain mukaisesti. Lain säännökset jättävät kuitenkin tulkinnanvaraa eikä lain noudattaminen ole ollut yhdenmukaista eri hallinnonaloilla.

”Virastojen maksullisen toiminnan ylihinnoittelu voi johtaa perusteettoman korkeisiin

maksuihin ja alihinnoittelu taas siihen, että kustannuksia katetaan muuhun toimintaan

tarkoitetuilla määrärahoilla”, johtava tilintarkastaja Riitta-Liisa Heikkilä sanoo.

VTV tarkasti, onko ministeriöiden päätöksenteko maksuperustelain mukaista ja perustuvatko

suoritteiden määrittelyt ja maksujen suuruudet lakiin ja ministeriöiden päätöksiin.

Suoritekohtainen laskenta lisäisi avoimuutta

Julkisoikeudellisten suoritteiden eli viranomaisten lakiin perustuvien ja yksinoikeudella

tuottamien suoritteiden hinnoittelun oikeellisuutta ei pystytty tarkastuksessa kaikilta osin

varmentamaan, koska laskelmat eivät olleet riittävän tarkkoja ja ajantasaisia. Lisäksi

dokumentointi oli puutteellista.

Yksi kolmasosa kirjanpitoyksiköistä tekee suoritekohtaista laskentaa, kun taas muilla laskenta

on karkeammalla tasolla. Tarkempaan laskentaan siirtyminen lisäisi avoimuutta ja

läpinäkyvyyttä.

Maksullinen toiminta on valtionhallinnossa volyymiltaan merkittävää. Vuonna 2025 maksullisen toiminnan tuotot olivat 1 110 miljoonaa euroa, josta maksuperustelain mukaisten suoritteiden osuus oli 729 miljoonaa euroa.

Maksuperustelaki on vuodelta 1992. Sen voimassaoloaikana hallinnossa on tapahtunut

merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. VTV katsookin, että maksuperustelain

muutostarpeita tulisi arvioida.