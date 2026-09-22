Yrittäjien puoluekannoissa yllätys: vasemmistoliitto on yksinyrittäjien suosituin puolue

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, yksinyrittäjistä vasemmistoliittoa äänestäisi 17 prosenttia ja kokoomusta 6 prosenttia. Suuremmissa, 5–9 hengen mikroyrityksissä asetelma on päinvastainen: kokoomusta äänestäisi 31 prosenttia ja vasemmistoliittoa 1 prosentti. Perussuomalaistenkin kannatus kasvaa yrityskoon mukana, mutta puolue saa muita tasaisempaa kannatusta kaikissa ryhmissä: yksinyrittäjistä sitä kannattaa 13 prosenttia ja suurempien mikroyritysten yrittäjistä 24 prosenttia.

Jakolinja näkyy myös suhtautumisessa hallitukseen. Yksinyrittäjistä 82 prosenttia on tyytymättömiä nykyisen hallituksen toimintaan, 5-9 hengen yritysten yrittäjistä 40 prosenttia.

– Yrittäjillä ei ole yhtä poliittista ääntä eikä yhtä taloudellista todellisuutta. Yrittäjyys on muuttunut valtavasti vuosien aikana. Erot etenkin itsensätyöllistäjien ja työnantajayrittäjien välillä ovat suuria. Yrittäjiä ei voi niputtaa samaan, sanoo Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n (MYRY) toiminnanjohtaja Liisa Hanén.

Yksinyrittäjien ja naisten tulot jäävät pieniksi

Tulonsa ilmoittaneista päätoimisista yksinyrittäjistä lähes puolet, 46,6 prosenttia, ansaitsi alle 20 000 euroa bruttona vuonna 2025. Suuremmissa mikroyrityksissä tilanne on toinen: 5–9 hengen yritysten yrittäjistä kaksi kolmesta ansaitsi vähintään 50 000 euroa.

Myös naisten ja miesten tulot eroavat huomattavasti. Tulonsa ilmoittaneista päätoimisista naisyrittäjistä 40,8 prosenttia ansaitsi alle 20 000 euroa, miehistä 30,7 prosenttia. Vähintään 50 000 euroa taas ansaitsi naisista 12,6 prosenttia ja miehistä 33,2 prosenttia.

– Naisyrittäjien toimeentulo huolestuttaa erityisesti. Pienituloisuus on näkynyt jo aiemmissa barometreissäkin. Työelämän ja yrittäjyyden murros on luonut erittäin pienituloisten naisyrittäjien ja itsensätyöllistäjien joukon, Hanén sanoo.

Osa haluaisi palkkatyöhön, osa suunnittelee palkkaamista

Kaikista vastaajista 23 prosenttia olisi mieluummin palkkatyössä, yksinyrittäjistä 28 prosenttia. Palkkatyötä toivoville tärkein syy on taloudellinen vakaus.

Samaan aikaan työntekijän palkkaamista aikovien tai harkitsevien osuus on noussut vuoden 2025 barometrin 11 prosentista 17 prosenttiin. Nousu on tilastollisesti merkitsevä. Palkkaamisaikeet painottuvat jo ennestään työllistäviin yrityksiin: 5–9 hengen yrityksistä yli puolet aikoo palkata tai harkitsee sitä seuraavan vuoden aikana. Yksinyrittäjistä osuus on 5 prosenttia.

Tulevaisuudennäkymissä ero on myös selvä: yksinyrittäjistä 32 prosenttia odottaa yrityksensä tilanteen heikkenevän seuraavan vuoden aikana. Sen sijaan 5–9 hengen yritysten yrittäjistä 36 prosenttia odottaa tilanteensa paranevan ja vain 14 prosenttia heikkenevän.

Yrittäjät haluavat toimivan sosiaali-, eläke- ja työttömyysturvan

Vaikka yrittäjien tilanteet ja näkemykset eroavat toisistaan, turvaa koskevissa kysymyksissä näkyy vahvaa yksimielisyyttä. Vastaajista 84 prosenttia haluaa yrittäjän eläkemaksujen perustuvan mahdollisimman ajantasaisiin ansiotuloihin. 89 prosenttia katsoo, että yrittäjän pitäisi saada työttömyysturvaa ilman yritystoiminnan lopettamista kokonaan, jos tuloja ei ole.

Vastaajista 53 prosenttia katsoo, ettei heillä ole varaa nykyisen suuruiseen YEL-maksuun. Hallituksen esittämää kahden vaihtoehdon YEL-mallia ei pidä toimivana 54 prosenttia, ja 26 prosenttia on epävarma sen suhteen.

– Yhä useammalle yrittäjyys on ainoa mahdollinen tapa työllistyä. Sosiaali-, eläke- ja työttömyysturvan tulisi vastata nykypäivän työelämää sekä yrittäjyyttä ja kohdella ihmisiä yhdenvertaisemmin, Hanén sanoo.

Mikro- ja yksinyrittäjät ry julkaisee Mikroyritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa, ja sen toteuttaa IRO Research. Barometriin vastasi elo–syyskuussa 1 064 yksinyrittäjää ja 2–9 hengen yritysten yrittäjää. Mikroyritys työllistää alle 10 henkilöä, ja sen vuotuinen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Yrityksistä noin 96 prosenttia on Suomessa mikroyrityksiä.

Lue täältä koko raportti: https://www.mikrojayksinyrittajat.fi/mikroyritysbarometri

Lisätiedot:

Liisa Hanén, toiminnanjohtaja

liisa.hanen@mikrojayksinyrittajat.fi

040 587 0947