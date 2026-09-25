Hakamäentien tunneli Ruskeasuolla on suljettu yöaikaan 30.9.–2.10.
28.9.2026 09:49:34 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Tunneli on suljettu kello 22–06 huoltotöiden vuoksi. Jos töitä ei saada valmiiksi kahden yön aikana, tunneli on kiinni myös kolmannen yön.
Autoliikenteen kiertotie kulkee Mannerheimintien ja Hakamäentien risteyksen kautta. Huoltotöillä ei ole vaikutuksia jalankulun tai pyöräliikenteen yhteyksiin.
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Yhteyshenkilöt
Urakoitsijat:
Joonas Sorsa
vastaava työnjohtaja
Stara, kaupunki-infran kunnossapito
joonas.sorsa@hel.fi, p. 0931078524
Jukka Uotila
työmaapäällikkö, sähkörakentaminen
jukka.uotila@nrcgroup.fi, p. 040 866 1679
Tilaaja:
Ari-Pekka Muilu
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
ari-pekka.muilu@hel.fi, p. 09 310 39657
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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