Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Hakamäentien tunneli Ruskeasuolla on suljettu yöaikaan 30.9.–2.10.

28.9.2026 09:49:34 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Tunneli on suljettu kello 22–06 huoltotöiden vuoksi. Jos töitä ei saada valmiiksi kahden yön aikana, tunneli on kiinni myös kolmannen yön.

Autoliikenteen kiertotie kulkee Mannerheimintien ja Hakamäentien risteyksen kautta. Huoltotöillä ei ole vaikutuksia jalankulun tai pyöräliikenteen yhteyksiin.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Urakoitsijat:
Joonas Sorsa
vastaava työnjohtaja
Stara, kaupunki-infran kunnossapito
joonas.sorsa@hel.fi, p. 0931078524

Jukka Uotila
työmaapäällikkö, sähkörakentaminen
jukka.uotila@nrcgroup.fi, p. 040 866 1679


Tilaaja:
Ari-Pekka Muilu
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
ari-pekka.muilu@hel.fi, p. 09 310 39657

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Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

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