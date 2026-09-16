Kutsu medialle: Rakennusalan kulttuuri muuttuu – Miten moninaisuudesta tehdään työyhteisön vahvuus?
28.9.2026 10:39:14 EEST | Rakentamisen Laatu RALA ry | Kutsu
Rakentamisen laatu RALA ry kutsuu median mukaan Kulttuurimuutos tehdään nyt! -tapahtumaan keskiviikkona 7.10.2026 Helsingin G Livelabiin. Tapahtumassa tarkastellaan rakennusalan johtamista erityisesti moninaisuuden, psykologisen turvallisuuden ja työmaiden arjen näkökulmasta.
Rakennusalan työvoima moninaistuu nopeasti, mutta alan johtamiskäytännöt eivät kuitenkaan ole täysin pysyneet muutoksen mukana. Miten työmailla johdetaan yhä moninaisempia työyhteisöjä siten, että osaaminen saadaan käyttöön ja työn laatu paranee? Miten rakennetaan turvallinen työympäristö, jossa erilaisuus on vahvuus?
Näitä kysymyksiä käsitellään 7.10. Rakentamisen laatu RALA ry:n kulttuurinmuutosaamussa. Ohjelmassa moninaisuuden johtamisen teemaa tarkastellaan niin yksilön, organisaation kuin työmaan johtamisen näkökulmista, ja kuullaan sekä asiantuntijoita että kokeneiden työnjohtajien käytännön kokemuksia työmailta. Keynote-puhujina tapahtumassa ovat näyttelijä, luovan alan moniosaaja Essi Hellén ja entinen ammattikoripalloilija, yritysvalmentaja ja yrittäjä Juho Nenonen.
Ohjelma
08.30 Aamupala
09.00 Tervetuloa!
09.05 Moninaisuus ja johtaminen – kaksi puheenvuoroa, kaksi näkökulmaa, yksi perusajatus.
Essi Hellén ja Juho Nenonen
10.15 Tauko ja verkostoitumista
10.35 Miksi kulttuurimuutosta tarvitaan rakennusalalla?
Johanna Holmström, toimitusjohtaja, RALA
10.50 PANEELIKESKUSTELU: Ihmisten johtaminen työmaalla, käytäntöä ja kokemuksia
Keskustelemassa Tommi Nick, Ari Kröger, Miko Eränkö ja Sami Vaso
11.25 Yhteenveto ja kiitokset
11.30 Tilaisuus päättyy
Aika ja paikka
Keskiviikko 7.10.2026 klo 8.30–11.30
G Livelab
Yrjönkatu 3, Helsinki
Media on tervetullut seuraamaan tapahtumaa sekä haastattelemaan puhujia ja rakennusalan asiantuntijoita.
Tilaisuus on maksuton, mutta peruutathan ilmoittautumisesi, jos et pääsekään osallistumaan. Paikkoja on rajoitetusti.
Ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma:
https://tapahtumat.rakennuslehti.fi/kulttuurimuutos26
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Sanna Nyström
sanna.nyström@rala.fi
puh. 040 584 1126
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna NyströmViestintäpäällikköPuh:040 584 1126sanna.nystrom@rala.fi
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Tietoja julkaisijasta
Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka edistää rakentamisalan yhteistä muutosta vastuullisuudessa, alan kulttuurissa ja kestävässä kasvussa. RALA auttaa kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksiä osoittamaan ja kehittämään laadukasta toimintaansa sekä tilaajia löytämään luottokumppaneita.
RALA kerää tietoa rakennusalan yrityksistä, arvioi niiden toimintatapoja sekä kertoo yritysten laaduntuottokyvystä ja toiminnan tasosta niin tilaajille, alan yrityksille kuin rakennetun ympäristön käyttäjillekin. Palvelumme – RALA-pätevyys, RALA-laatusertifikaatti, RALA-ympäristösertifikaatti, RALA-turvallisuussertifikaatti, RALA-kosteudenhallintasertifikaatti, RALA-palaute ja Kuivaketju10 – parantavat suomalaisen rakentamisen laatua, yhteistyötä ja terveen kilpailun edellytyksiä.
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