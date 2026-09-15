Norelco näkee puolustusalan kasvussa merkittävän markkinan kriittiselle sähköinfrastruktuurille

Euroopan puolustusmarkkinat kasvavat nyt poikkeuksellisen nopeasti. Euroopan puolustusvirasto EDA:n mukaan EU-maiden puolustusmenot kasvavat vuonna 2026 yli 450 miljardiin euroon ja nykyvauhdilla noin 550 miljardiin euroon vuoteen 2029 mennessä.

Euroopan unionin Readiness 2030 -ohjelmalla pyritään puolestaan mahdollistamaan jopa 800 miljardin euron lisäinvestoinnit puolustukseen vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa eurooppalaista tuotantokapasiteettia, vahvistaa toimitusketjuja ja nopeuttaa yhteisiä hankintoja.

Nato-maat ovat sopineet käyttävänsä vuoteen 2035 mennessä vuosittain viisi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen ja turvallisuuteen. Tästä 3,5 prosenttia kohdistuu varsinaisiin puolustusmenoihin ja enintään 1,5 prosenttia muun muassa kriittiseen infrastruktuuriin, huoltovarmuuteen, turvallisuuteen ja yhteiskuntien kriisinkestävyyteen.

Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläisen mukaan juuri laaja turvallisuuden ja resilienssin markkina tarjoaa yhtiölle uusia mahdollisuuksia.

”Puolustusinvestointien kasvu ei tarkoita vain aseita ja sotilasajoneuvoja. Samalla tarvitaan erittäin paljon sähköjärjestelmiä, energiaa, tuotantotiloja, datakeskuksia, logistiikkaa ja huoltoa. Norelcon tehtävänä on varmistaa, että yhteiskunnan ja puolustuksen kannalta tärkeät järjestelmät saavat sähköä ja pysyvät toiminnassa kaikissa olosuhteissa”, Hämäläinen sanoo.

Kasvu avaa markkinoita teollisuuden pk-yrityksille

Puolustusalan kasvu lisää suurten järjestelmätoimittajien tarvetta löytää toimitusketjuihinsa uusia eurooppalaisia kumppaneita. Pienten ja keskisuurten yritysten vahvuuksia ovat ketteryys, erikoisosaaminen, nopea tuotekehitys sekä kyky valmistaa asiakaskohtaisia ratkaisuja.

Suomen puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuus tavoittelee 12 miljardin euron kokonaisliikevaihtoa ja 40 000 työntekijän määrää vuoteen 2030 mennessä. Kasvu lisää järjestelmäosaamisen, teknisen suunnittelun, projektinjohdon, tuotannon, laadunhallinnan ja elinkaaripalvelujen kysyntää.

”Norelcolla on pitkä kokemus vaativien sähköjärjestelmien suunnittelusta, valmistuksesta ja toimittamisesta. Tämä teollinen osaaminen on sovellettavissa myös puolustus-, turvallisuus- ja huoltovarmuusalan tarpeisiin. Emme lähde markkinoille asejärjestelmän valmistajana vaan kriittisen sähköinfrastruktuurin osaajana”, Hämäläinen korostaa.

Kaksikäyttöisyys laajentaa markkinoita

Monia Norelcon nykyisiä ratkaisuja voidaan käyttää sekä siviili- että turvallisuuskriittisissä kohteissa. Tällaisia kaksikäyttöratkaisuja tarvitaan esimerkiksi energiantuotannossa, sähköverkoissa, datakeskuksissa, teollisuudessa, satamissa, lentokentillä, varastoissa ja huoltokeskuksissa.

Norelco voi tarjota puolustus- ja turvallisuusalalle muun muassa sähkönjakelukeskuksia ja sähköjärjestelmäkokonaisuuksia, automaatio-, ohjaus- ja valvontaratkaisuja, kriittisten kohteiden sähkönjakelun suunnittelua ja toteutusta, kunnossapito-, modernisointi- ja elinkaaripalveluja sekä monia nopeasti toteutettavia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

”Vahvuutemme on kyky suunnitella, valmistaa ja toimittaa vaativia sähköjärjestelmiä asiakkaan tarpeen mukaan. Puolustusalalla kyse ei ole vain yksittäisestä tuotteesta vaan toimitusvarmasta kokonaisuudesta, sen ylläpidosta ja pitkästä elinkaaresta”, Hämäläinen toteaa.

Norelcolla on paikkansa arvoketjuissa

Puolustusalan markkinoille pääsy edellyttää yrityksiltä pitkäjänteisyyttä, vahvoja kumppanuuksia sekä tiukkojen laatu-, turvallisuus- ja tietoturvavaatimusten täyttämistä. Hankintamenettelyt ovat pitkiä, ja ensimmäiset toimitukset toteutuvat usein suurten järjestelmätoimittajien tai muiden kumppanien kautta.

Norelco arvioi parhaillaan, millaisiin puolustus-, turvallisuus- ja huoltovarmuusalan kokonaisuuksiin sen nykyiset tuotteet ja palvelut soveltuvat ja millaisia lisävaatimuksia markkinoille pääsy asettaa. Tavoitteena on rakentaa yhteistyötä puolustusteollisuuden järjestelmätoimittajien, infrastruktuurirakentajien, energiayhtiöiden ja muiden teknologiapartnereiden kanssa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

”Puolustusalan markkinoille ei mennä yhdellä tuotteella tai yhdellä messumatkalla. Ensin on tunnistettava, minkä ongelman pystymme ratkaisemaan, mikä on paikkamme toimitusketjussa ja keiden kanssa ratkaisu kannattaa toteuttaa. Norelcolla on vahva teollinen perusta ja kyky kasvaa yhdessä asiakkaidensa kanssa”, Hämäläinen sanoo.

Pohjoismaat muodostavat yhteisen turvallisuusalueen

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys sekä Pohjoismaiden kasvavat puolustusinvestoinnit lisäävät alueen merkitystä yhtenäisenä puolustus- ja huoltovarmuusalueena. Sotilaallisen liikkuvuuden ja yhteisen puolustussuunnittelun rinnalla tarvitaan yhteensopivaa energia-, tietoliikenne- ja logistiikkainfrastruktuuria.

Norelco näkee erityisiä mahdollisuuksia Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiöllä on valmiuksia palvella sekä puolustusorganisaatioita että niiden teollisia kumppaneita pohjoismaisissa infrastruktuuri- ja investointihankkeissa.

”Pohjoismaissa tarvitaan lisää omaa tuotantokykyä, vahvempia toimitusketjuja ja ratkaisuja, jotka voidaan huoltaa lähellä asiakasta. Suomalainen sähkötekninen osaaminen vastaa tähän tarpeeseen hyvin. Norelco haluaa olla mukana vahvistamassa Pohjoismaiden kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuutta”, Hämäläinen sanoo.