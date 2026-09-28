Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 2.10. klo 9–10

28.9.2026 12:26:05 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

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Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 2.10. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin lokakuun ensimmäisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Kahvikuppi Euroopan parlamentin logolla, taustalla epätarkka kuva kahdesta henkilöstä.
Pressikahvit suomalaismeppien kanssa 2.10. © European Union 2012 - EP

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Mika Aaltola (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Elsi Katainen (Renew, kesk.) ja Merja Kyllönen (The Left, vas.). 

Lokakuun ensimmäisessä Strasbourgin täysistunnossa (5.–8.10.) mepit keskustelevat ja äänestävät uudesta ohjelmasta, joka koskee ketterää ja nopeaa puolustusalan innovointia (AGILE). Lisäksi täysistunnossa käsitellään EU:n ja Kiinan poliittisia suhteita sekä tulevaa EU:n korruptiontorjuntastrategiaa. Mepit myös keskustelevat painopisteistään 15.–16. lokakuuta pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta varten

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 1.10. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten. Tervetuloa! 

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