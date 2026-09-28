TampereMissio hakee uutta järjestöjohtajaa – pitkäaikainen johtaja siirtyy uusiin tehtäviin
28.9.2026 12:54:05 EEST | TampereMissio ry | Tiedote
TampereMissio käynnistää uuden järjestöjohtajan rekrytoinnin. Samalla järjestö kiittää nykyistä järjestöjohtajaansa Matti Heliniä, joka siirtyy uusiin tehtäviin.
145-vuotias TampereMissio hakee järjestöjohtajaa vastaamaan järjestön kansalaistoiminnasta, vapaaehtoistoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä. Järjestöjohtaja vastaa strategian toimeenpanosta, järjestötoiminnan kehittämisestä, henkilöstön johtamisesta sekä toiminnan taloudesta, tavoitteista, vaikuttavuudesta ja raportoinnista.
"Järjestökenttä elää tällä hetkellä poikkeuksellisen suurta muutosta ja epävarmuutta. Me TampereMissiossa uskomme vahvasti, että järjestötyötä tarvitaan tulevaisuudessa vähintään yhtä paljon kuin nyt. Siksi haluamme tässäkin ajassa katsoa eteenpäin, uudistua ja vahvistaa järjestötoimintaamme", kertoo toiminnanjohtaja Arja Laitinen.
Järjestöjohtajan rekrytointi on TampereMissiolle tietoinen panostus järjestötyön tulevaisuuteen.
"Etsimme johtajaa, joka yhdistää strategisen näkemyksen, ihmislähtöisen johtamisen ja vahvan järjestökentän tuntemuksen", kertoo Laitinen.
Toiminnanjohtaja Arja Laitinen kiittää lähtevää järjestöjohtajaa tämän merkittävästä työstä TampereMission hyväksi.
"Haluan samalla lämpimästi kiittää Matti Heliniä hänen arvokkaasta työstään TampereMission ja järjestötoimintamme hyväksi. Tuleva järjestöjohtaja pääsee rakentamaan seuraavaa vaihetta yhdessä osaavan työyhteisömme, laajan vapaaehtoisten joukon ja kumppaniverkostomme kanssa ja vahvistamaan TampereMission roolia rohkeana ja vahvana rinnallakulkijana".
Moderni sosiaalialan järjestö, jolla on vankat juuret Tampereella
TampereMissio on yksi Pirkanmaan suurimmista sosiaalialan järjestöistä. Järjestön kansalaistoiminnassa ja hankkeissa työskentelee yli 20 asiantuntijaa, ja toiminnassa on mukana satoja vapaaehtoisia. Järjestö tekee työtä nuorten, lapsiperheiden, ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Avoinna olevan rekrytoinnin kautta TampereMissio etsii johtajaa vahvistamaan järjestön yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kehittämään uusia toimintamalleja muuttuvassa toimintaympäristössä.
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Yhteyshenkilöt
Toiminnanjohtaja Arja Laitinen,
arja.laitinen@tamperemissio.fi
puh. 040 868 0980
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