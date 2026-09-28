Karhunmetsästys on päättynyt poronhoitoalueella
28.9.2026 13:08:58 EEST | Suomen riistakeskus | Tiedote
Suomen riistakeskus on määrännyt karhunmetsästyksen lopetettavaksi itäisellä poronhoitoalueella 25.9.2026. Alueelle metsästysvuodelle 2026–2027 asetettu 70 karhun kiintiö on täyttynyt.
Karhun kiintiömetsästys on nyt päättynyt koko poronhoitoalueella. Läntisellä poronhoitoalueella metsästys päättyi 18. syyskuuta, kun alueen 15 karhun kiintiö täyttyi. Poronhoitoalueella sai metsästysvuonna 2026–2027 metsästää kiintiömetsästyksessä yhteensä 85 karhua. Itäisen poronhoitoalueen kiintiö ylittyi kahdella.
Poronhoitoalueella karhunmetsästys toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien alueellisten kiintiöiden mukaisesti. Metsästyksellä pyritään erityisesti vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.
Karhunmetsästys jatkuu Itä-Suomessa
Poronhoitoalueen ulkopuolella kannanhoidollinen karhunmetsästys jatkuu Suomen riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla. Poikkeusluvat on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle.
Metsästys jatkuu lupa-alueilla siihen saakka, kunnes myönnetyt luvat on käytetty, kuitenkin enintään 31. lokakuuta 2026 saakka. Suuri osa kannanhoidolliseen metsästykseen myönnetyistä luvista on jo käytetty.
Suomen riistakeskus myönsi poronhoitoalueen ulkopuolelle poikkeusluvat yhteensä 182 karhun metsästämiseen syksyllä 2026. Luvista on käyttämättä kolme kappaletta.
Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on vähentää ennalta karhujen aiheuttamien turvallisuusuhkien ja omaisuusvahinkojen todennäköisyyttä. Lisäksi tavoitteena on harventaa kasvanutta karhukantaa sekä rajoittaa kannan kasvua ja tihentymien muodostumista lupa-alueilla.
Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla, ja kanta on suotuisalla suojelutasolla. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella arvioidaan olevan syksyllä 2026 yhteensä 2 201–2 962 karhua.
Karhusaaliin kertymistä voi seurata osoitteessa kiintio.riista.fi.
Yhteyshenkilöt
Janne KotanenRiistasuunnittelija, PohjanmaaPuh:029 431 2272janne.kotanen@riista.fi
Sami TossavainenRiistapäällikkö, LappiPuh:029 431 2304sami.tossavainen@riista.fi
Tapio KangasRiistasuunnittelija, KainuuPuh:029 431 2238tapio.kangas@riista.fi
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