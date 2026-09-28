SDP:n Marko Asell: Työsuhde-edut on päivitettävä tukemaan kokonaisvaltaista hyvinvointia

Asellin mukaan nykyinen hyvinvointietujen järjestelmä perustuu osin vanhentuneisiin rajauksiin, jotka eivät enää vastaa ihmisten tarpeita tai hyvinvoinnista saatua tutkimustietoa. Hyvinvointi koostuu fyysisen terveyden lisäksi muun muassa psyykkisestä jaksamisesta, palautumisesta, yhteisöllisyydestä ja arjen toimintakyvystä.

– Työsuhde-etujen tarkoituksena on tukea ihmisten hyvinvointia ja työssä jaksamista. Järjestelmän pitäisi mahdollistaa nykyistä paremmin erilaiset, tutkitusti hyvinvointia edistävät palvelut ja tavat huolehtia omasta terveydestä, Asell sanoo.

Toimenpidealoitteessa esitetään, että hyvinvointietuja koskevaa sääntelyä ja verotuskäytäntöjä tarkastellaan kokonaisuutena. Tavoitteena on mahdollistaa nykyistä laajempi hyvinvointipalveluiden kirjo sekä selkeyttää käytäntöjä työntekijöiden, työnantajien ja palveluntuottajien näkökulmasta.

Asell korostaa erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä.

– Yhteiskunnan kannalta on järkevää kannustaa palveluihin, jotka vahvistavat hyvinvointia ennen ongelmien syntymistä. Mielenterveyttä, palautumista, liikuntaa ja muuta kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat palvelut voivat parhaimmillaan vähentää sairastavuutta ja lisätä työkykyisiä vuosia, Asell toteaa.

Aloitteen tavoitteena on rakentaa nykyistä joustavampi ja ymmärrettävämpi järjestelmä, joka huomioi ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja hyvinvointitarpeet. Samalla uudistus tukisi hyvinvointipalveluita tarjoavia yrityksiä ja lisäisi palveluiden saavutettavuutta eri puolilla Suomea.