Danske Bank tuo markkinoille lainan rakennusterveyttä parantaviin korjauksiin
28.9.2026 14:05:00 EEST | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote
Danske Bank laajentaa energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen suunnattujen lainaratkaisujen valikoimaansa uudella rakennusterveyden parantamiseen tarkoitetulla lainalla.
Henkilöasiakkaat voivat hakea rakennusterveyden parantamiseen tarkoitettua lainaa sekä vakituisen että vapaa-ajan asuntonsa korjaustarpeisiin. Pankin hyväksymiä rakennusterveyttä parantavia käyttökohteita ovat esimerkiksi asbestia sisältävien rakennusmateriaalien uusiminen, radonsuojaus, kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen sekä vanhentuneiden tai viallisten sähköasennusten ja puulämmitteisten tulisijojen vaihtaminen.
”Haluamme edistää asiakkaidemme mahdollisuuksia parantaa kotiensa energiatehokkuutta esimerkiksi aurinkopaneeleilla tai ilmalämpöpumpuilla sekä varautua ilmastonmuutokseen suojautumalla tulva- ja myrskyvahingoilta. Samalla haluamme uudella rakennusterveyden parantamiseen tarkoitetulla lainalla kannustaa kodin rakennusterveyttä parantaviin investointeihin. Näin autamme asiakkaitamme ylläpitämään kotiensa arvoa”, sanoo Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala.
Edulliset lainaehdot
Rakennusterveyden parantamiseen tarkoitettu laina tarjoaa Danske Bankin asiakkaille edulliset lainaehdot pankin hyväksymiin rakennusterveyttä parantaviin investointeihin. Rakennusterveyttä parantavan lainan korkotaso on sama kuin energiatehokkuuden parannuksiin ja ilmastoon sopeutumiseen liittyvissä lainaratkaisuissa. Lainaa voi saada pankin hyväksymiin rakennusterveyttä parantaviin toimenpiteisiin. Lopullinen rahoitusratkaisu määräytyy asiakkaan yksilöllisen tilanteen perusteella.
Esimerkki vakuudellisesta Kertalainasta, kun laina nostetaan energiaremonttia varten:
Jos otat 25 000 euron Kertalainan, jossa laina-aika olisi 10 vuotta ja lainan viitekorkona käytetään 12 kuukauden euriborkorkoa, olisi lainan kokonaiskorko 3,511 prosenttia (kuluttajansuojalain mukaan laskettu todellinen vuosikorko 4,078 prosenttia). Luoton ja muiden luottokustannusten yhteismäärä on 30 445,86 euroa, sis. toimitusmaksun 90 euroa ja automaattisen tiliveloituksen maksun 5,00 euroa/maksuerä. Maksuerien lukumäärä on 120. (Tiedot 1.6.2026 tilanteen mukaiset.)
”Remontteja ei tehdä ainoastaan uuden keittiön tai kylpyhuoneen saamiseksi tai myyntihinnan kasvattamiseksi. Osa remonteista tehdään siksi, että asunto säilyttää arvonsa pitkällä aikavälillä. Samalla ylläpidetään asunnon kuntoa ja varmistetaan, että koti pysyy terveellisenä ja turvallisena asua. Rakennusterveyttä parantava laina on tarkoitettu vastaamaan juuri tällaisiin tarpeisiin”, kertoo Takala.
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Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
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