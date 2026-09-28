SDP:n Jani Kokko: Daavidin lingosta on pidettävä kiinni - Katzin tapaamista on silti voitava arvostella

”Yksikään vastuullinen puolue ei ole perumassa Daavidin lingon tilausta. Se on tällä hetkellä Suomelle tärkeä puolustusjärjestelmä ja osa kykyämme vastata Venäjän muodostamaan uhkaan. Tästä ei pidä tehdä puoluepoliittista kiistaa”, Kokko toteaa.

Kokon mukaan puolustusmateriaalin hankinta ja Israelin hallituksen toimien arviointi ovat kuitenkin kaksi eri asiaa.

”On täysin mahdollista pitää kiinni Daavidin lingosta ja samaan aikaan sanoa, että Israelin hallituksen toiminta Gazassa ja Länsirannalla on vakavasti ristiriidassa Suomen tavoitteena olevan kahden valtion ratkaisun kanssa. Nämä eivät ole keskenään ristiriitaisia kantoja”, Kokko sanoo.

Kokko pitää perusteltuna, että puolustusministeri tapaa suomalaisia rauhanturvaajia ja varmistaa Suomelle hankitun puolustusmateriaalin toimitukset, ylläpidon ja huoltovarmuuden. Hänen mukaansa kysymys liittyy nimenomaan Israelin puolustusministeri Israel Katzin tapaamiseen.

”Kun tietää, millaisia lausuntoja Katz on antanut Gazasta ja Länsirannasta, on perusteltua kysyä, oliko juuri hänen tapaamisensa tässä tilanteessa välttämätön. Puolustusyhteistyöstä on huolehdittava, mutta kaikkea yhteistyötä ei tarvitse käsitellä poliittisena hyväksyntänä Israelin hallituksen toimille”, Kokko toteaa.

Kokko nostaa esiin myös Euroopan oman puolustusteollisuuden.

”Se, että olemme tässä tilanteessa riippuvaisia Israelista ja Yhdysvalloista keskeisessä puolustusteknologiassa, kertoo ennen kaikkea Euroopan omasta laiminlyönnistä. Meidän on vahvistettava eurooppalaista puolustusteollisuutta ja teknologista osaamista. Se on tulevaisuudessa sekä turvallisuus- että huoltovarmuuskysymys”, Kokko sanoo.

”Suomen turvallisuudesta pitää pitää kiinni, mutta samalla Suomen pitää pystyä johdonmukaisesti puolustamaan kansainvälistä oikeutta ja kahden valtion ratkaisun edellytyksiä. Näiden tavoitteiden ei pitäisi olla toisilleen vastakkaisia”, Kokko päättää.