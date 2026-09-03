Kutsu lehdistötilaisuuteen: Kiinteistömaailman 65. Barometri, erityisteemana etätyöntekijät asuntokaupoilla
29.9.2026 07:50:00 EEST | Kiinteistömaailma | Kutsu
Kiinteistömaailman puolivuosittainen Barometri julkaistaan nyt jo 65. kerran. Kevään Barometrissa kiinteistönvälitysammattilaisten odotukset hintakäänteestä olivat isossa osassa maata vielä kovin maltillisia. Mikä on tilanne nyt, onko edessä olevalla talvikaudella odotettavissa asuntojen hinnannousua?
Erityisteemana kysyimme etätyötä tekevistä asiakkaista asuntokaupassa. Näkyvätkö monella työpaikalla muutoksessa olevat etätyön pelisäännöt myös muuttuvina asumisen tarpeina?
AIKA:
tiistai 6.10.2026 kello 9.00
PAIKKA:
Teams-lehdistötilaisuus
Tilaisuus lähetetään Kiinteistömaailma Nurmijärven asuntomyymälästä
(Viirintie 3, Klaukkala), jonne paikalliset toimittajat ovat lämpimästi tervetulleita paikan päälle ja jatkamaan keskustelua valtakunnallisen osuuden jälkeen. Alla mainittujen puhujien lisäksi paikalla ovat Kiinteistömaailman yrittäjät Satu Saranen (Nurmijärvi ja Riihimäki) sekä Jani Kesälä (Hyvinkää).
OHJELMA:
Klo 9.00
Syys- ja talvikauden 2026–2027 asuntokauppa lähes 250 ammattilaisen silmin
Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy
Klo 9.15
Etätyöntekijät asuntokaupoilla
Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy
Klo 9.25 (-9.45)
Mikä vaikuttaa asuntokaupan kysyntään
Sari Takala, henkilöasiakkaiden rahoituksesta vastaava johtaja, Danske Bank
Ilmoittautumiset viimeistään ma 5.10.: taina.mustamo@kiinteistomaailma.fi
tai 0504240045. Saat osallistumislinkin Teamsiin paluupostissa.
Tervetuloa! Tilaisuus on lehdistön edustajille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taina MustamoViestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtajaPuh:+358504240045taina.mustamo@kiinteistomaailma.fi
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Tietoja julkaisijasta
Kiinteistömaailma on kiinteistönvälityspalveluita Suomessa ja Baltian maissa tarjoava yritys.
Suomessa Kiinteistömaailma on maan suurin kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee yli 500 asuntokaupan ammattilaista reilussa sadassa yrittäjävetoisessa asuntomyymälässä ympäri Suomen. Yritys perustettiin vuonna 1990.
Baltian maissa (Viro, Latvia, Liettua) Kiinteistömaailma toimii Ober-Haus -brändillä. Kiinteistömaailma osti Ober-Hausin liiketoiminnan vuonna 2021.
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