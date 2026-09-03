Kutsu lehdistötilaisuuteen: Kiinteistömaailman 65. Barometri, erityisteemana etätyöntekijät asuntokaupoilla

Kiinteistömaailman puolivuosittainen Barometri julkaistaan nyt jo 65. kerran. Kevään Barometrissa kiinteistönvälitysammattilaisten odotukset hintakäänteestä olivat isossa osassa maata vielä kovin maltillisia. Mikä on tilanne nyt, onko edessä olevalla talvikaudella odotettavissa asuntojen hinnannousua?

Erityisteemana kysyimme etätyötä tekevistä asiakkaista asuntokaupassa. Näkyvätkö monella työpaikalla muutoksessa olevat etätyön pelisäännöt myös muuttuvina asumisen tarpeina?