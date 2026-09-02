KT: Suomeen on luotava uusi maahanmuuton väylä — Kunta- ja hyvinvointiala tarvitsee lisää osaajia

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT katsoo, että Suomeen tulee luoda uusi pysyvän asukkaan maahanmuuton väylä. Tämä tarkoittaa lainsäädännön uudistamista niin, että laissa määritellyt edellytykset täyttävä henkilö voisi saada pysyvän oleskeluoikeuden jo Suomeen tullessaan. Nykyisin pysyvän oleskeluluvan saaminen edellyttää usean vuoden asumista Suomessa.

Työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa tulee helpottaa, jotta pystytään vastaamaan kunta- ja hyvinvointialan kasvavaan työvoimatarpeeseen. Kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöistä on eläköitymässä lähes joka kolmas seuraavien kymmenen vuoden aikana.

– Laadukkaiden palveluiden tuottaminen edellyttää erityisesti 2030-luvulta alkaen sitä, että alalle saadaan lisää osaavaa työvoimaa. Työperusteista maahanmuuttoa tarvitaan tässä yhtenä keinona muiden henkilöstön riittävyyttä turvaavien keinojen rinnalla, neuvottelujohtaja Anna Kukka Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta toteaa.

Ennakoitavat maahanmuuttoprosessit tukevat osaajien sitoutumista Suomeen

KT:n työvoimapolitiikan ja kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntija Assi Puistolahti muistuttaa, että Suomi kilpailee kansainvälisistä osaajista muiden maiden kanssa. Tässä kisassa ei riitä, että osaajat saadaan tulemaan Suomeen.

– Olennaista on se, haluavatko he jäädä tänne. Työnantajien näkökulmasta ennakoitavat maahanmuuttoprosessit tukevat osaajien sitoutumista Suomeen ja auttavat rakentamaan pitkäkestoisia työuria. Työn tai opiskelun perusteella Suomeen tulevien kansainvälisten osaajien tulisi olla mahdollisuus suunnitella tulevaisuuttaan täällä ja luottaa siihen, että Suomessa voi rakentaa itselleen ja perheelleen pysyvän kodin, Puistolahti sanoo.

Sujuvat maahanmuuttoprosessit ovat erityisen tärkeitä pienen maan ja kielialueen, kuten Suomen, kannalta. Monilla niistä maista, joiden kanssa Suomi kilpailee kansainvälisistä osaajista, on meitä suuremmat työmarkkinat, tunnetumpi kieliympäristö, houkuttelevampi ilmasto sekä vakiintuneemmat ennakoitavat maahanmuuton väylät.

Uusi pysyvän maahanmuuton väylä vähentäisi myös lupaprosesseista työnantajille syntyvää hallinnollista työtä.

KT mukana Suomen tulevaisuuden tekijät -hankkeessa

KT on mukana Suomen tulevaisuuden tekijät -hankkeessa, jossa yli kaksikymmentä yhteiskunnallista toimijaa etsii yhdessä ratkaisuja maahanmuuttopolitiikan uudistamiseen ja pitovoiman vahvistamiseen. Mukana on esimerkiksi kuntia ja työmarkkinajärjestöjä.

Hanke pyrkii kehittämään työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa kestävästi sekä varmistamaan, että maahanmuuttajat pääsevät aidosti osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Käytännössä tämä tarkoittaa nopeampaa väylää pysyvään oleskelulupaan kriteerit täyttäville työperusteisille maahanmuuttajille perheineen, pitkäkestoisen poliittisen sitoutumisen vahvistamista sekä kaksisuuntaisen kotoutumisen huomioimista.

KT järjesti 24. syyskuuta osana hankkeen toimenpiteitä hyvinvointialueille konsultointiyritys MDI:n fasilitoiman työpajan. Tilaisuudessa hyvinvointialueiden edustajat pohtivat, millainen uusi maahanmuuton väylä parhaiten palvelisi suomalaisia työnantajia.