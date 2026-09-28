Polttoaineiden hintakriisiin on haettava ratkaisut maltilla
28.9.2026 14:31:51 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Polttoaineiden hintavaihteluihin ei ole tehokasta kansallista vaikutustapaa. Jakeluvelvoitteen kautta kriisiä ei ratkaista, mutta sen sijaan ammattidiesel ja työmatkakulujen verovähennys voisivat olla osaratkaisu.
Tieliikenteen polttoaineiden hintakehitykseen on esitetty viime päivinä monenlaisia ratkaisuja. Tilanne on tukala niin yritysten kuin kansalaisten kannalta. EK peräänkuuluttaa malttia, sillä nopeita tai helppoja ratkaisuja ei valitettavasti ole. Polttoaineiden hintakehitykseen vaikuttaa ennen kaikkea Lähi-Idän kriisi, globaalit pullonkaulat tuotannossa ja jakelussa sekä riippuvuus fossiilienergiasta.
Haitat ylittävät hyödyt, jos jakeluvelvoitteeseen puututaan
Jakeluvelvoite ei ole akuutin hintakriisin taustalla. Se on liikenteen tärkeimpiä ilmastotoimia, joiden osalta EK korostaa pitkän tähtäimen ennakoitavuutta. Jakeluvelvoitteeseen puuttumisella olisi vain rajallinen ja hidas vaikutus pumppuhintaan, mutta haitta investointiympäristön ennakoitavuuteen olisi suuri ja pitkävaikutteinen.
Polttoaineveron lasku olisi nopeavaikutteinen toimi sekä yritysten että kuluttajien kannalta, mutta se olisi valtiolle kallista tässä taloustilanteessa.
Ammattidiesel liittyy polttoainejakelun päästökaupan käynnistymiseen vuonna 2028, mutta nyt on esitetty sen aikaistamista ja laajentamista. EK:n arvion mukaan ammattidiesel voisi olla osa ratkaisua, samoin työmatkakulujen verovähennyksen kasvattaminen.
Lisätiedot:
johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, puh 040 763 1482
johtava asiantuntija Janne Peljo, puh. 040 528 5754
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Ukraina, jälleenrakentaminen
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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