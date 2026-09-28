Tekoäly haastaa valintakokeita - lentäjän ammatti kiinnostaa

Vuonna 1970 perustettu SL Flight Training käynnisti usean vuoden tauon jälkeen ammattilentäjien koulutuksen uudelleen keväällä 2025. Nykyisen kurssin seitsemän opiskelijaa valmistuvat suunnitelman mukaan ensi keväänä. Koulusta on valmistunut kaikkiaan yli 700 ammattilentäjää, jotka ovat työllistyneet lentoyhtiöihin ympäri maailmaa.



”Kiinnostus lentäjän ammattiin on tällä hetkellä erittäin suurta. Suurissa hakuprosesseissa on ymmärrettävää, että valintojen eri vaiheissa hyödynnetään teknologiaa ja uusia menetelmiä. Me olemme pieni lentokoulu ja seuraavalle kurssillemme valitaan kuusi opiskelijaa, joten meillä on mahdollisuus tavata hakijat henkilökohtaisesti ja järjestää valintaprosessi paikan päällä. Meille on tärkeää laadukkaan suomalaisen lentokoulutuksen perinne, jossa opiskelijat tunnetaan henkilökohtaisesti, lentämisen perusteet opetellaan kunnolla ja käytännön kokemusta kertyy paljon. Pidämme opiskelijaryhmät pieninä, jotta jokaisella valmistuvalla olisi mahdollisimman hyvät valmiudet siirtyä työelämään. Suomalaista lentäjäkoulutusta ja -osaamista arvostetaan, ja täällä koulutetuilla lentäjillä on hyvät mahdollisuudet myös kansainvälisillä työmarkkinoilla”, sanoo Salpauslennon koulutuspäällikkö Mika Nikmo.



SL Flight Trainingin ammattilentäjäkoulutuksen teoriaosuudet opetetaan virtuaalikurssien sijaan lähiopetuksena, jolla varmistetaan ilmailuviranomaisen koulutustavoitteiden täyttyminen. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa ammattilentäjän lupakirjan ja valmiudet hakeutua lentäjän tehtäviin kaupallisessa lentoliikenteessä.



Vähintään 800 tuntia teoriaopetusta ja noin 200 tuntia lentämistä sisältävä koulutus kestää kaksi vuotta. Teoriaopetus järjestetään Vantaalla ja lentokoulutus pääasiassa Hyvinkäällä. Lentoleirejä järjestetään kurssin aikana myös Pirkkalassa ja Ylivieskassa. Lentokoulutuksessa käytetään Salpauslennon omia Cessna 152- ja Piper Turbo Arrow -lentokoneita.



Koulutus etenee vaiheittain, ja opiskelijat suorittavat sen aikana eri lupakirjoja ja kelpuutuksia. Ositettu koulutus mahdollistaa myös itsenäisen lentämisen omalla lupakirjalla jo koulutuksen aikana, mikä kartuttaa käytännön kokemusta ja opettaa ottamaan vastuuta lennon suunnittelusta ja toteutuksesta. Kurssin hinta arvonlisäveroineen on 144 325 euroa, ja koulutus maksetaan erissä koulutuksen etenemisen mukaan.



Lentokoulu toimii lentoyhtiön rinnalla

Salpauslento kuuluu Aerocom Aviationiin, joka harjoittaa kaupallista lentotoimintaa ACXJETin liikesuihkukoneilla ja Helsinki Citycopterin helikoptereilla. Lentokoulu ja lentoyhtiö toimivat samoissa tiloissa Helsinki-Vantaalla. Opiskelijat toimivat päivittäin samassa ympäristössä ammattilentäjien kanssa, joten he pääsevät koulutuspäivien aikana myös seuraamaan lentoyhtiön ja lentokonehallin toimintaa sekä tutustumaan yhtiön lentokalustoon, ohjaamoihin ja niiden järjestelmiin.



”Lentäjäkoulutuksessa opetellaan luonnollisesti lentämään, mutta meidän koulutuksemme yhteydessä opiskelijalle avautuu myös konkreettinen näkymä lentoyhtiön päivittäiseen toimintaan. Lentokoulun ja kaupallista lentotoimintaa harjoittavan lentoyhtiön yhdistelmä on Suomessa poikkeuksellinen. Opiskelijamme näkevät päivittäin, mitä ammattilentäjän työ ja lentoyhtiön operatiivinen arki lentojen suunnittelusta ja hallitoiminnasta huoltoon ja kaluston ylläpitoon tarkoittavat käytännössä. Mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita otetaan mukaan myös helikoptereiden ja suihkukoneiden siirtolennoille”, kertoo Aerocom Aviation Oy ja Salpauslennon vastuullinen johtaja Ari Kallinen ja lisää:



”Aerocom Aviation pyrkii täyttämään omia tulevia lentäjätarpeitaan ensisijaisesti Salpauslennosta valmistuvilla lentäjillä. Meillä on jo nyt oman koulun kasvatteja liikesuihkukoneidemme lentäjinä.”



Salpauslennon keväällä 2027 alkavan koulutuksen hakuaika päättyy 1. marraskuuta. Ensimmäisen vaiheen soveltuvuustestit järjestetään marraskuussa. Henkilökohtaiset haastattelut ja ryhmätestaus ovat joulukuussa. Koulutus alkaa maaliskuussa 2027.



