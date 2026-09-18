Yle Areena näyttää turbokanojen vanhempaispolven piilotetun kärsimyksen

Viime viikkojen aikana Helsingin Sanomat ja Yle ovat julkaisseet Project 1882:n toimittamaan kuvamateriaaliin perustuvaa sisältöä, joka on paljastanut eläinten kohtelun suomalaisessa broilerituotannossa. Ainutlaatuisen ja järkyttävän näkymän turbokanojen koko elinkaareen tarjoava materiaali paljastaa lintujen kokeman kärsimyksen niiden lyhyen elämän jokaisessa vaiheessa, kuoriutumisesta teuraspainon saavuttamiseen.

Aiemmat paljastukset keskittyivät lihantuotantoa varten kasvatettuihin broilereihin, mutta harva tietää mitä tapahtuu, ennen kuin nämä eläimet syntyvät tai miten niiden vanhempia kohdellaan. Tämä todellisuus on nyt nähtävissä Yle Areenassa julkaistussa dokumentissa Rakas broileri.

Turbokanat on jalostettu kasvamaan luonnottoman nopeasti. Lihantuotantoa varten kasvatetut broilerit teurastetaan yleensä noin 35 päivän iässä. Niiden vanhempaispolvi sen sijaan pidetään elossa noin 400 päivän ajan, jotta ne voivat tuottaa munia seuraavaa sukupolvea varten. Jalostuksesta johtuen näillä linnuilla on poikkeuksellisen voimakas tarve syödä. Niiden rehunsaantia kuitenkin rajoitetaan voimakkaasti suurimman osan ajasta liian nopean kasvun ja vakavien terveysongelmien kehittymisen ehkäisemiseksi. Tämän käytännön aiheuttama krooninen nälkä johtaa vakavaan turhautumiseen ja merkittäviin hyvinvointiongelmiin.

Seuraukset ovat tuhoisia. Aiemmassa, vuoden 2023 Uppdrag granskning -dokumentissa Kycklingens pris ("Broilerin hinta") katsojat näkivät ilmiön, jota kutsutaan kloakkikannibalismiksi. Siinä nälkäinen lintu nokkii toisen elävän linnun esiin työntynyttä kudosta ja sisäelimiä. Eläinten hyvinvoinnin asiantuntijat ovat jo pitkään yhdistäneet tällaisen käyttäytymisen broilerien vanhempaispolven kokemaan äärimmäiseen nälkään ja stressiin. Linköpingin yliopiston etologian professori Per Jensen on kuvannut turbokanoja ”suurimmaksi eläinten hyvinvointiongelmaksi nykyaikaisessa eläintuotannossa”. Hän on kutsunut lintujen rehun ja veden saannin rajoittamista äärimmäisen vakavaksi ilmiöksi ja todennut samalla, että koko tuotantojärjestelmä perustuu näiden toimenpiteiden toteuttamiseen.

Aiemmin tänä vuonna sekä Kycklingens pris -dokumentti että sen jatko-osa Älskade kyckling (“Rakas broileri”) herättivät laajaa julkista keskustelua Ruotsissa ja Norjassa. Paljastukset auttoivat kiinnittämään uudelleen huomiota nopeasti kasvavien broilerihybridien hyvinvointiongelmiin. Ne myös myötävaikuttivat Norjan päätökseen luopua turbokanojen kasvatuksesta kokonaan.

"Nämä linnut on jalostettu syömään lähes tauotta, mutta silti ne elävät suurimman osan elämästään nälkäisinä. Kun kokonainen tuotantojärjestelmä perustuu siihen, että eläimet pidetään pysyvästi nälkäisinä, jokin on perustavanlaatuisesti vialla", sanoo Project 1882:n toiminnanjohtaja Benny Andersson.

Project 1882 aikoo julkaista marraskuussa vertailevan raportin siitä, mitkä Suomessa toimivat hotelliketjut ovat päättäneet luopua turbokanoista hankintaketjuissaan, ja mitkä jatkavat tämän voimakkaasti kritisoidun eläintuotantojärjestelmän tukemista.