Korjattu tiedote: ProAgria Pohjanmaa aloittaa työnsä vuoden alussa
28.9.2026 15:11:36 EEST | ProAgria | Tiedote
ProAgria Pohjanmaa on uusi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella toimiva neuvontajärjestö. HUOM! Aiemmassa tiedotteessa virheellinen Henri Honkalan puhelinnumero.
ProAgria Pohjanmaa aloittaa toimintansa 1.1.2027. ProAgria Pohjanmaa jatkaa ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja ProAgria Keski-Pohjanmaan tekemää neuvontatyötä ProAgria Etelä- ja Keski-Pohjanmaan toimialueilla.
"ProAgria keskusten yhdistyminen ProAgria Pohjanmaaksi on pohjalaisille maatiloille hyvä asia. Sen ansiosta ProAgrian palveluvalikoima laajenee molemmissa maakunnissa. Yhdistyminen hillitsee myös palveluiden hintojen nousua", kertoo ProAgria Pohjanmaan toimitusjohtaja Henri Honkala.
Henkilöstövalintoja
ProAgria Pohjanmaan johtoon on tehty henkilöstövalintoja. Toimitusjohtajaksi on valittu MMM, agronomi Henri Honkala, hallinto- ja henkilöstöpäällikkönä aloittaa KTM Tuttu Honkola ja viestintä- ja markkinointipäälliköksi on valittu FM, muotoilija AMK Miia Lenkkeri-Tamminen.
Toimialapäälliköinä aloittavat MMM, agronomi Juha-Matti Toppari (kasvintuotantopalvelut), agrologi AMK Kaija Ala-Luukko (talous- ja omistajanvaihdospalvelut) ja agrologi Tiina Soisalo (kotieläintuotantopalvelut). Tilitoimistopäälliköksi ProAgria Pohjanmaan tilitoimistoon on valittu Anu Kylmäluoma. Kehittämispäälliköiksi on nimetty agrologi AMK Niko Luikku ja KTM, agrologi AMK Jouni Ingalsuo.
Johtoon kuuluu myös Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja, tehtävässä aloittaa tradenomi AMK Kirsi Ylitalo. Yhdistymisen jälkeen Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus on osa ProAgria Pohjanmaata, tehtävässä jatkaa toiminnanjohtajana Elina Pusaa.
LISÄTIETOJA:
- hallituksen puheenjohtaja Maarit Noppa 040 727 6499, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
- hallituksen puheenjohtaja Tapani Orjala 040 528 8405, ProAgria Keski-Pohjanmaa
- toimitusjohtaja Henri Honkala 040 827 7100, ProAgria Pohjanmaa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miia Lenkkeri-TamminenViestintäpäällikköProAgria Etelä-PohjanmaaPuh:0400 159 118miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi
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Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
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