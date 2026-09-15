STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu on Sari Papinniemi Lappeenrannasta
29.9.2026 15:08:18 EEST | STTK ry. | Tiedote
Sari Papinniemi valittiin STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutetuksi. Aktiivinen, ennakoiva ja avoimesti keskusteleva Papinniemi työskentelee Etelä-Karjalan hyvinvointialueella ja edustaa Ammattiliitto Jytyä.
STTK on valinnut Vuoden työsuojeluvaltuutetuksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueella työskentelevän Sari Papinniemen Lappeenrannasta. Palkinto jaettiin tänään Helsingissä henkilöstön edustajille järjestetyssä seminaarissa.
Palkinnon perusteluissa korostetaan jytyläisen Papinniemen aktiivista, ennakoivaa ja avoimesti keskustelevaa työotetta sekä henkilöstön luottamusta. Henkilöstön tuesta kertoo myös se, että Papinniemi on valittu työsuojeluvaltuutetuksi jo kolme kertaa peräkkäin.
Papinniemen vahvuuksiin kuuluvat positiivisuus ja ratkaisukeskeisyys. Hänellä on myös aito halu kuunnella ja auttaa henkilöstöä. Tämä näkyy niin arjessa kuin esimerkiksi siinä, että Papinniemi oli nostamassa esille Armilan sairaalan työntekijöiden sisäilmaongelmista johtunutta pahoinvointia ja edistämässä sairaalan muuttoa uusiin tiloihin.
Papinniemi vaikutti asiantuntijuudellaan siihen, että Etelä-Karjalan hyvinvointialue haki Ekokompassi-sertifikaattia ja sai sen ensimmäisenä hyvinvointialueena Suomessa. Lisäksi Papinniemi kouluttaa työyhteisötaitoja useille hyvinvointialueen yksiköille.
STTK:n työelämän kehittämisen valmisteluryhmä valitsi Vuoden työsuojeluvaltuutetun liittojen tekemien esitysten pohjalta.
Yhteyshenkilöt
Riina Nousiainenasiantuntija, koulutus ja osaaminenPuh:050 310 6056riina.nousiainen@sttk.fi
Sari PapinniemiTyösuojeluvaltuutettuEtelä-Karjalan hyvinvointialuePuh:044 554 2919
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