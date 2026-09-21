Kauhurockin isä Alice Cooper oli vähällä tuhoutua luomansa hirviön mukana

Yli kuusi vuosikymmentä kestäneen uransa aikana Alice Cooper on järkyttänyt yleisöjä teatraalisilla konserteillaan, joiden rekvisiittaan ovat kuuluneet mm. giljotiinit, sähkötuolit, tekoveri ja käärmeet. Lavan ulkopuolella esiintymisasun ja mustan silmämeikin takaa paljastuu aivan toisenlainen ihminen: siviiliminä Vincent Furnier, syvästi uskonnollinen perheenisä, bisnesmies ja golffari.

Paholaisen riivaama -muistelmissaan Cooper kertaa Alice-hahmon kehityksen ja kuvaa, kuinka hän ja hänen luomansa roolihahmo kietoutuivat välillä toisiinsa niin tiukasti, että olivat tuhoutua yhdessä. Cooper avaa riippuvuuksiaan, muistikatkosten täyttämiä vuosiaan, nousuaan rockmaailman huipulle ja sitä seurannutta syöksyä. Hän palaa uransa tunnetuimpiin ja pahamaineisimpiin käänteisiin, mutta puhuu myös syyllisyydestä, katumuksesta, uskosta, rakkaudesta ja selviytymisestä.

Alice Cooper nousi maailmanmaineeseen 1970-luvulla ja loi hard rockia, kauhuteatteria ja mustaa huumoria yhdistelemällä näyttämöpersoonan, joka muutti rockkonserttien visuaalisen ilmeen pysyvästi. Cooperin vaikutus näkyy edelleen lukuisissa nykypäivän suosituimmissa rockyhtyeissä.

Paholaisen riivaama on paitsi kertomus rocktähden noususta, tuhosta ja paluusta, myös kuvaus ihmisestä, joka menetti vähitellen otteensa omasta identiteetistään ja joutui lopulta ratkaisemaan, kumpi hallitsee: mies vai hänen luomansa hirviö.

Muistelmien toisena kirjoittajana on Daniel Richer, joka oli vastaavassa roolissa Geddy Leestä kertovassa menestysteoksessa My Effin’ Life. Teoksen on suomentanut Juha Ahokas.

Alice Cooper – Paholaisen riivaama julkaistaan 8.10.2026.

Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Suomenkielisen äänikirjan lukee Pekka Laine.

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