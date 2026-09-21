Kauhurockin isä Alice Cooper oli vähällä tuhoutua luomansa hirviön mukana
29.9.2026 10:00:00 EEST | Like Kustannus | Tiedote
Shokeeraava kauhurockin kuningas vai syvästi uskonnollinen perheenisä, bisnesmies ja golffari? Muistelmateoksessaan Paholaisen riivaama rocklegenda Alice Cooper käy keskustelua itsensä ja luomansa hirviön kanssa. Kirja julkaistaan Suomessa ja kansainvälisesti 8.10.2026.
Yli kuusi vuosikymmentä kestäneen uransa aikana Alice Cooper on järkyttänyt yleisöjä teatraalisilla konserteillaan, joiden rekvisiittaan ovat kuuluneet mm. giljotiinit, sähkötuolit, tekoveri ja käärmeet. Lavan ulkopuolella esiintymisasun ja mustan silmämeikin takaa paljastuu aivan toisenlainen ihminen: siviiliminä Vincent Furnier, syvästi uskonnollinen perheenisä, bisnesmies ja golffari.
Paholaisen riivaama -muistelmissaan Cooper kertaa Alice-hahmon kehityksen ja kuvaa, kuinka hän ja hänen luomansa roolihahmo kietoutuivat välillä toisiinsa niin tiukasti, että olivat tuhoutua yhdessä. Cooper avaa riippuvuuksiaan, muistikatkosten täyttämiä vuosiaan, nousuaan rockmaailman huipulle ja sitä seurannutta syöksyä. Hän palaa uransa tunnetuimpiin ja pahamaineisimpiin käänteisiin, mutta puhuu myös syyllisyydestä, katumuksesta, uskosta, rakkaudesta ja selviytymisestä.
Alice Cooper nousi maailmanmaineeseen 1970-luvulla ja loi hard rockia, kauhuteatteria ja mustaa huumoria yhdistelemällä näyttämöpersoonan, joka muutti rockkonserttien visuaalisen ilmeen pysyvästi. Cooperin vaikutus näkyy edelleen lukuisissa nykypäivän suosituimmissa rockyhtyeissä.
Paholaisen riivaama on paitsi kertomus rocktähden noususta, tuhosta ja paluusta, myös kuvaus ihmisestä, joka menetti vähitellen otteensa omasta identiteetistään ja joutui lopulta ratkaisemaan, kumpi hallitsee: mies vai hänen luomansa hirviö.
Muistelmien toisena kirjoittajana on Daniel Richer, joka oli vastaavassa roolissa Geddy Leestä kertovassa menestysteoksessa My Effin’ Life. Teoksen on suomentanut Juha Ahokas.
Alice Cooper – Paholaisen riivaama julkaistaan 8.10.2026.
Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Suomenkielisen äänikirjan lukee Pekka Laine.
Tiedustelut ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Sähköiset ja painetut arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kotimainen kaunokirjallisuus
Musiikki
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Like Kustannus
Navessa Allen koukutti suomalaiset dark romanceen21.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Navessa Allenin Into Darkness -sarja on kansainvälinen BookTok-ilmiö: sarjan kirjoja on myyty nyt jo yli viisi miljoonaa kappaletta ja sarjan käännösoikeudet on myyty jo 26 maahan. Suomessakin menestynyt Valot pois saa nyt jatkoa, kun sarjan toinen osa Koukussa ilmestyy.
Palkittu tietokirjailija Bea Uusma vierailee Suomessa lokakuussa – uusin teos Valkosaari on huikean jännittävää jatkoa rakastetulle Naparetki-kirjalle1.9.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Bea Uusma, tuplasti August-palkittu tietokirjailija, tekee sen taas – Valkosaari on huikea tarina intohimosta, pakkomielteestä ja pohjoisen tutkimusmatkailun vaarallisesta historiasta. Bea Uusma vierailee Suomessa lokakuussa ja esiintyy Helsingin Kirjamessuilla sunnuntaina 25.10.
Kuusamosta maailmalle – Zero Nine raivasi tietä suomalaiselle metallille ja soitti jo 1980–90-luvulla Ozzy Osbournen, AC/DC:n ja Scorpionsin kanssa12.8.2026 13:44:41 EEST | Tiedote
Suomea pidetään raskaan musiikin suurvaltana, mutta jo ennen kansainvälistä metallibuumia oli yksi yhtye, joka raivasi tietä muille. Tero Karjalaisen kirjoittama Zero Nine kertoo Kuusamosta ponnistaneen rockyhtyeen koko tarinan ensimmäisistä keikoista kansainvälisille areenoille.
Tommi Liimatta päätti kirjoittaa "asemadekkarin" – Verta valkokankaalla on ilkikurinen romaani kunnollisesta perheenisästä, pienistä teoista ja odottamattomista seurauksista7.7.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Verta valkokankaalla on Tommi Liimatan yhdestoista romaani ja kertoo Hyytjärven suljetulla rautatieasemalla vuosittain järjestettävästä kauhuelokuvafestivaalista sekä eräästä lapsiperheestä, joka muuttaa maalle.
Tuntuuko elämä uuvuttavalta? Ratkaisu voi löytyä motivaatiotuntemuksesta26.6.2026 10:24:22 EEST | Tiedote
Palkittujen motivaatiovalmentajien Marjaana Herlevin ja Leena Ståhlbergin uutuusteos Tunnista motiivisi auttaa ymmärtämään, minkälaiset asiat ruokkivat jokaisen yksilöllistä motivaatiota ja tekevät elämästä mielekkään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme