Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Autto haastaa Koskisen: SDP ei voi samaan aikaan vaatia tehokasta ilmapuolustusta ja vastustaa sen edellyttämää yhteistyötä

28.9.2026 19:01:06 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto haastaa SDP:tä kertomaan suoraan, miten puolue turvaisi Suomen puolustukselle tärkeän Daavidin linko -järjestelmän toimintakyvyn. Suomen puolustusta ei Autton mukaan pitäisi käyttää sisäpoliittisen nahistelun välineenä.

Heikki Autto
Heikki Autto Tuomas Stöckel

SDP on viime päivinä aktiivisesti korostanut tukevansa Daavidin linko -hankintaa ja pitävänsä Suomen turvallisuutta ensisijaisena. Mutta samaan hengenvetoon puolue on arvostellut puolustusministeri Antti Häkkäsen Libanoniin ja Israeliin suuntautunutta virkamatkaa.

– SDP:llä vaikuttaisi tässä olevan nyt pakka aivan sekaisin. Eivät tällaiset isot asejärjestelmähankinnat ole mitään heräteostoksia, joista tehdään hankintapäätös ja sitten kuvitellaan ettei järjestelmän toimittajien ja Israelin puolustushallinnon kanssa olisi tarvetta tehdä yhteistyötä, Autto sanoo.

Autton mukaan kyse on yksinomaan Suomen puolustuskyvystä.

– Jos SDP todella seisoo Daavidin linko -hankinnan takana, sen pitäisi seistä myös puolustusministerin tukena tämän huolehtiessa järjestelmän toimituksista, ylläpidosta, päivityksistä ja huoltovarmuudesta. Näin ei nyt kuitenkaan näyttäisi olevan ja herää väkisinkin kysymys mikä on SDP:n vaihtoehto? Autto kysyy. 

Autto pitää erikoisena SDP:n kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen väitettä siitä, että keskustelu Suomen puolustuskyvystä olisi itse asian väistämistä.

– Suomen puolustuskyky on tässä nimenomaan koko asian ydin. Puolustusministerin velvollisuus on huolehtia siitä, että Suomen turvallisuuden kannalta kriittiset järjestelmät toimivat aiotulla tavalla kaikissa oloissa. Sitä vastuuta ei voi väistää. On erikoista esittää puolustusministerille moitteita siitä, että hän huolehtii Daavidin lingon käytön edellyttämistä yhteyksistä Israeliin, Autto sanoo.

Autton mukaan ulkopoliittiset näkemyserot ja Suomen sotilaallisen puolustuskyvyn ylläpitäminen pitää pystyä erottamaan toisistaan.

– Suomen puolustusta ei pitäisi käyttää sisäpoliittisen nahistelun välineenä. SDP:n olisi reilua kertoa suomalaisille selvästi miten he turvaisivat Daavidin lingon toimintakyvyn ilman sellaista yhteistyötä, jota he nyt politikoinnin vuoksi arvostelevat? Autto kysyy.

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

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