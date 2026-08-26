HS:n uusi Tulevaisuusraati vastasi kipeisiin, sukupolvia jakaviin kysymyksiin - ja floppasi, kun AMK-opiskelijat jätettiin kokonaan sen ulkopuolelle
29.9.2026 07:00:00 EEST | Demariopiskelijat | Tiedote
Demariopiskelijat, Vasemmisto-opiskelijat ja Vihreät nuoret ja opiskelijat kritisoivat voimakkaasti päätöstä jättää ammattikorkeakouluopiskelijat kokonaan ulkopuolelle Helsingin Sanomien Tulevaisuusraadista.
Helsingin Sanomat julkaisi lauantaina 26.9.2026 juttunsa HS:n uudesta “Tulevaisuusraadista”, jonka kerrotaan vastaavan kipeisiin, sukupolvia jakaviin kysymyksiin. Ja näinhän se teki.
Demariopiskelijat, Vasemmisto-opiskelijat ja Vihreät nuoret ja opiskelijat kritisoivat voimakkaasti päätöstä jättää ammattikorkeakouluopiskelijat kokonaan ulkopuolelle Helsingin Sanomien Tulevaisuusraadista. Raatiin on kutsuttu itsenäisiä yhteiskunnallisia opiskelijoita ja nuoria vaikuttajia ja keskustelijoita sekä edustajia opiskelija- ja nuorisojärjestöistä. Mukaan raatiin on mahtunut niin lukiolaisten, ammatillisten opiskelijoiden kuin ylioppilaskuntien kattokattojärjestöt sekä useamman ylioppilaskunnan puheenjohtaja, mutta Suomen opiskelijakuntien liittoa SAMOKia tai yhtäkään opiskelijakunnan puheenjohtajaa ei ole alkuvaiheessa mukana “Tulevaisuusraadin” kokoonpanossa.
“HS:n niin sanottu Tulevaisuusraati avaa arpeutuvan haavan jälleen kerran auki: minkä takia opiskelijakuntia ja ammattikorkeakouluopiskelijoita ei nähdä yhdenvertaisena osana opiskelijakenttää. Yli 183 000 opiskelijaa ei voida noin vain jättää raadin edustuksesta ulkopuolelle. Ilman ammattikorkeakouluopiskelijoita HS:n raati ei ole mikään oikea Tulevaisuusraati, vaan lähinnä tuulahdus iänikuista korkeakouluelitismiä”, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.
Helsingin Sanomien “Tulevaisuusraati” on jälleen muistutus iän ikuisesta ilmiöstä, jossa opiskelijakunnat systemaattisesti unohdetaan edunvalvonnan uutisoinnissa. Aiheesta on julkaistu viime vuonna myöstutkimusta osana opinnäytetyötä korkeakouluopiskelijoiden näkymisestä mediassa.
“Toivomme tähän asiaan pikaista muutosta. Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ja SAMOK ovat keskeinen osa opiskelijakenttää ja kaikkien opiskelijoiden äänten on kuuluttava yhteiskunnallisessa keskustelussa. Näin ei ole nyt tapahtunut. Kyse ei ole pelkästään myöskään tästä niin sanotusta tulevaisuusraadista vaan yleisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden äänen kuulumisesta yhteiskunnassa”, lisää Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Elina Liekkinen.
“On hienoa, että Tulevaisuusraatiin on valittu useampi edustaja eri opiskelijajärjestöistä ja ylioppilaskunnista. Opiskelijajärjestöissä kuitenkin kasvaa Suomen tulevaisuus. On kuitenkin meille järkyttävä pettymys, että ammattikorkeakouluopiskelijat on unohdettu tai jätetty ulos raadista. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on kuuluttava koko opiskelijakentän ääni”, päättää Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Saita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miku KuuskorpiPuheenjohtajaSosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry
Demariopiskelijat puheenjohtaja, tehtävinä liiton johtaminen, poliittinen vaikuttaminen ja toiminnan suunnittelu sekä sidosryhmäyhteistyö.
Elina LiekkinenPuheenjohtajaVasemmisto-opiskelijat ry
Vasemmisto-opiskelijat puheenjohtaja, tehtävänä liiton hallituksen johtaminen
Maria SaitaPuheenjohtajaVihreät nuoret ja opiskelijat
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja, tehtävinä poliittinen vaikuttaminen, sidosryhmätyö, päätöksenteon johtaminen
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