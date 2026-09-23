Kutsu Aamu Kelassa -tilaisuuteen 6.10.: Maailmanperintökohde korjauksen tarpeessa: Mistä rahat rakennusperinnön vaalimiseen?

Suomalainen moderni arkkitehtuuri sai kesällä upean tunnustuksen, kun 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta lisättiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Vuonna 1956 valmistunut Kelan päätoimitalo on yksi näistä kohteista. Kelan päätoimitaloa ei ole koskaan täysin peruskorjattu, ja sen saneeraaminen lähivuosina on välttämätöntä.

Kenen vastuulla kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista huolehtiminen on? Mitä maailmanperintökohteen asema merkitsee Aalto-kohteille, ja vaikuttaako se niiden käyttöön? Entä voisiko Kelan päätoimitalo tulevaisuudessa toimia suomalaisen hyvinvointivaltion käyntikorttina?

Aamu Kelassa -tilaisuudessa 6.10.2026 aiheesta keskustelevat kansanedustaja Antti Kurvinen (kesk.), Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh, Kelan kiinteistöpäällikkö Mervi Roiha-Muilu ja Museoviraston osastonjohtaja Ulla Salmela. Keskustelun juontaa Kelan viestintäjohtaja Jussi Salmi, ja sen vetää yhteen Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen.

Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan sidosryhmille, kumppaneille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Paneelikeskustelun jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua Kelan päätoimitaloon opastetulla kierroksella. Kierrokselle ilmoittaudutaan etukäteen, ja kierrokselle mahtuu yhteensä 30 henkilöä.

Aika: Tiistaina 6.10. klo 8–10.30. Aamupuuro on tarjolla klo 8–8.30. Paneelikeskustelu ja striimi klo 8.30–9.30 ja opastettu päätoimitalokierros klo 9.30–10.30 ennakkoon ilmoittautuneille.

Paikka: Kelan päätoimitalo (Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki) sekä striimi.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 2.10.

Lämpimästi tervetuloa!

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