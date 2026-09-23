Kutsu Aamu Kelassa -tilaisuuteen 6.10.: Maailmanperintökohde korjauksen tarpeessa: Mistä rahat rakennusperinnön vaalimiseen?
29.9.2026 08:00:00 EEST | Kela/FPA | Kutsu
Aamu Kelassa -keskustelutilaisuudessa kysytään, miksi ja miten kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista tulisi huolehtia kiristyvän julkisen talouden aikana. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.10.!
Suomalainen moderni arkkitehtuuri sai kesällä upean tunnustuksen, kun 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta lisättiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Vuonna 1956 valmistunut Kelan päätoimitalo on yksi näistä kohteista. Kelan päätoimitaloa ei ole koskaan täysin peruskorjattu, ja sen saneeraaminen lähivuosina on välttämätöntä.
Kenen vastuulla kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista huolehtiminen on? Mitä maailmanperintökohteen asema merkitsee Aalto-kohteille, ja vaikuttaako se niiden käyttöön? Entä voisiko Kelan päätoimitalo tulevaisuudessa toimia suomalaisen hyvinvointivaltion käyntikorttina?
Aamu Kelassa -tilaisuudessa 6.10.2026 aiheesta keskustelevat kansanedustaja Antti Kurvinen (kesk.), Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh, Kelan kiinteistöpäällikkö Mervi Roiha-Muilu ja Museoviraston osastonjohtaja Ulla Salmela. Keskustelun juontaa Kelan viestintäjohtaja Jussi Salmi, ja sen vetää yhteen Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen.
Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan sidosryhmille, kumppaneille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Paneelikeskustelun jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua Kelan päätoimitaloon opastetulla kierroksella. Kierrokselle ilmoittaudutaan etukäteen, ja kierrokselle mahtuu yhteensä 30 henkilöä.
Aika: Tiistaina 6.10. klo 8–10.30. Aamupuuro on tarjolla klo 8–8.30. Paneelikeskustelu ja striimi klo 8.30–9.30 ja opastettu päätoimitalokierros klo 9.30–10.30 ennakkoon ilmoittautuneille.
Paikka: Kelan päätoimitalo (Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki) sekä striimi.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 2.10.
Lämpimästi tervetuloa!
Lue lisää
- Kelan päätoimitalosta Unesco-maailmanperintökohde (Kelan tiedote 27.7.2026)
- Aalto Works -sarja on hyväksytty UNESCO:n maailmanperintöluetteloon (Alvar Aalto -säätiön tiedote 26.7.2026)
- Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Kelan päätoimitalo tarvitsee peruskorjauksen – käyttö päättymässä viimeistään vuonna 2029 (Kelan tiedote 27.5.2026)
Yhteyshenkilöt
Anna-Stiina LundqvistKela, johtava yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaPuh:020 634 1424etunimi.sukunimi@kela.fi
Veera Adolfsenviestinnän asiantuntijaKelaPuh:020 635 4733etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Kelan saamen kielen ja kulttuurin huomioivan kuntoutuspalvelun toteutusaikaa jatketaan23.9.2026 10:25:13 EEST | Tiedote
Kelan huhtikuussa 2026 käynnistyneen saamen kielen ja kulttuurin huomioivan kuntoutuspalvelun toteutusta jatketaan 31.1.2028 asti.
Var tredje kvinna född 1997 har fått en förmån vid arbetsoförmåga eller rehabiliterande psykoterapi på grund av psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar22.9.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Var tredje kvinna som är född 1997 har innan 28 års ålder fått sjukdagpenning, sjukpension eller rehabiliterande psykoterapi på grund av psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bland männen var motsvarande andel cirka var sjunde.
Joka kolmas 1997 syntynyt nainen on saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää työkyvyttömyysetuutta tai kuntoutuspsykoterapiaa22.9.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Joka kolmas vuonna 1997 syntynyt nainen oli 28 vuoden ikään mennessä saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutuspsykoterapiaa. Miehistä vastaava osuus oli noin joka seitsemäs.
Ersättningarna för privatläkararvoden ökade år 2025 med 20 procent jämfört med året innan21.9.2026 11:04:22 EEST | Pressmeddelande
År 2025 betalade FPA 107 miljoner euro i ersättningar för privatläkararvoden. Över 1,5 miljoner personer fick ersättning. De här uppgifterna framgår av FPA:s sjukförsäkringsstatistik 2025.
Yksityislääkärin palkkiosta maksetut korvaukset kasvoivat vuonna 2025 edellisvuodesta 20 prosenttia21.9.2026 11:04:22 EEST | Tiedote
Kela maksoi vuonna 2025 yksityislääkärin palkkioista korvauksia 107 miljoonaa euroa ja korvausta sai yli 1,5 miljoonaa henkilöä. Luvut selviävät Kelan sairausvakuutustilastosta 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme