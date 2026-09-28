Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
29.9.2026 07:53:53 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävistä 28.09.2026-29.09.2026
Jämsässä pieni vesiliikenneonnettomuus, jossa soutuvene kaatunut. Kalastajat pääsivät omin avuin läheiseen saareen, josta pelastuslaitos nouti heidät. Ei henkilövahinkoja.
Jämsässä klo: 20:10 vahingontorjunta tehtävä.
uuraisilla pieni liikenneonnettomuus klo: 20:22. Pelastuslaitoksen päästyä paikalle ajoneuvo poistunut paikalta. Ei tehtävää.
Äänekoskella pieni vahingontorjunta tehtävä klo: 21:33, jossa leivinuuni työntänyt savut sisälle asuntoon lämmityksen yhteydessä.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.9.2026 19:07:45 EEST | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 28.09.2026 päivän tehtävistä. Jyväskylässä Karpalokujalla kiireetön avunantotehtävä klo: 11:30. Jyväskylässä klo: 11:49 automaattinen palohälytys. Kohteessa ei paloa. Jyväskylässä klo: 12:00 automaattinen palohälytys. Kohteessa ei paloa. Jyväskylässä Lohikoskentiellä pieni öljyvahinko, jossa pyöräkuormaajasta valunut hydrauliikkaöljyä tielle. Jyväskylässä Tellervonkadulla pieni rakennuspalo klo: 15:40. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa. Jyväskylässä Savulahdentiellä klo: 16:49 ihmisen pelastaminen; muu. Pelastuslaitokselle ei aiheutunut tehtävää. Muuramessa Isolahdentiellä klo:18:43 pieni tieliikenneonnettomuus. kohteessa vene pudonnut vetoauton trailerilta ajokaistalle. pelastuslaitos siirsi veneen pois ajokaistalta. Ei henkilövahinkoja.
Raskaana olevien ja alle 7-vuotiaiden lasten maksuttomat influenssarokotukset käynnistyvät Keski-Suomen hyvinvointialueella 24.10.28.9.2026 14:28:18 EEST | Tiedote
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.9.2026 07:35:37 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.09.2026 - 28.09.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen yhteenveto illan ja yön tehtävistä 17:45:29 Tieliikenneonnettomuus: Pieni, Viitasaari Keiteleentiellä henkilöauto päätyi tuntemattomasta syystä kylki edellä valotolppaan. Autossa oli vain kuljettaja ja hän ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 18:31:02 Tieliikenneonnettomuus: Pieni, Muurame Ysitiellä henkilöauto kolaroi hirven kanssa. Henkilöautossa oli 4 henkilöä ja ensihoito tarkasti heidän vointinsa. Kukaan ei loukkaantunut vakavasti onnettomuudess. Hirvi menehtyi onnettomuudessa. 18:32:11 Tulipalo muu: Pieni, Jyväskylä Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta. Pitkistä etsinnöistä huolimatta pelastuslaitos ei löytänyt paloa. 18:56:44 Liikennevälinepalo: Pieni, Jyväskylä Henkilöauto alkanut ajon aikana savuttamaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja havaittiin, että kyseessä öljyn vuotaminen moottorin kuumille pinnoille ja tästä johtuva öljynhöyrystyminen. Aut
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