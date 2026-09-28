Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 28.9.2026 07:35:37 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.09.2026 - 28.09.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen yhteenveto illan ja yön tehtävistä 17:45:29 Tieliikenneonnettomuus: Pieni, Viitasaari Keiteleentiellä henkilöauto päätyi tuntemattomasta syystä kylki edellä valotolppaan. Autossa oli vain kuljettaja ja hän ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 18:31:02 Tieliikenneonnettomuus: Pieni, Muurame Ysitiellä henkilöauto kolaroi hirven kanssa. Henkilöautossa oli 4 henkilöä ja ensihoito tarkasti heidän vointinsa. Kukaan ei loukkaantunut vakavasti onnettomuudess. Hirvi menehtyi onnettomuudessa. 18:32:11 Tulipalo muu: Pieni, Jyväskylä Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta. Pitkistä etsinnöistä huolimatta pelastuslaitos ei löytänyt paloa. 18:56:44 Liikennevälinepalo: Pieni, Jyväskylä Henkilöauto alkanut ajon aikana savuttamaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja havaittiin, että kyseessä öljyn vuotaminen moottorin kuumille pinnoille ja tästä johtuva öljynhöyrystyminen. Aut