Kulttuurirahasto yhdistää apurahojen hakuajat – 44 miljoonaa euroa jaossa lokakuussa

Kulttuurirahaston haussa 15.–30.10.2026 myönnetään yhteensä 44,2 miljoonaa euroa tieteelle, taiteelle ja kulttuurille. Vaikka tammikuun hakukierrosta ei enää järjestetä, Kulttuurirahaston rahoituksen kokonaismäärä pysyy ennallaan.

”Tieteen, taiteen ja kulttuurin tekemisen ja kokemisen mahdollisuudet kaikkialla Suomessa ovat maamme kehityksen ja kasvun perusta. Myönnämme merkittäviä summia kaikkiin maakuntiin, ja tyypillisesti rahoitusta ohjautuu vuosittain noin puoleen Suomen kunnista. Rahoituksemme nostaa lahjakkuuksia kohti kansallisia ja kansainvälisiä läpimurtoja ja vahvistaa tieteen ja taiteen asemaa yhteiskunnassa”, sanoo Suomen Kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Pettersson.

Rahoitusta voivat hakea yksityishenkilöt, yhteisöt ja työryhmät kaikilla tieteen ja taiteen aloilla. Kulttuurirahasto rahoittaa hankkeita, joiden tekijä on suomalainen tai asuu Suomessa. Apuraha voidaan myöntää myös hankkeelle, jolla on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin.

Suomen Kulttuurirahasto on valtakunnallisesti toimiva yksityinen säätiö, joka rahoittaa tiedettä ja taidetta sekä toimii, keskustelee ja vaikuttaa kulttuurin puolesta. Kulttuurirahastolla on 17 maakuntarahaston verkosto, joka vahvistaa tieteen, taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä eri puolilla Suomea. Kulttuurirahaston omaisuus on peräisin vuosikymmenten aikana saaduista yksityisistä lahjoituksista ja sijoitusten tuotosta.

”Koululaisten toteuttamaan perustamiskeräykseen osallistui vuonna 1938 yli 170 000 suomalaista, ja lahjoittamisen tapa elää edelleen. Lahjoittajat ovat halunneet tukea tulevien sukupolvien tieteen ja taiteen ammattilaisten työtä. Sen ansiosta voimme rahoittaa tämän päivän tiedettä ja taidetta eri puolilla Suomea”, Susanna Pettersson sanoo.

Kulttuurirahaston haun apurahat

Valtaosa myönnettävistä apurahoista on yleisiä tieteen ja taiteen työskentely- ja kuluapurahoja.

Tiedemiljoona on vuosittain vaihtuvaan teemaan suunnattu noin miljoonan euron tutkimusrahoitus. Tänä vuonna kohteena on tulehduksellisten mekanismien kliininen tutkimus.

Suomalaisten tohtoreiden paluurahoitusta voi hakea nyt ensimmäistä kertaa. Rahoitus on tarkoitettu suomalaisille uransa alkuvaiheessa oleville tohtoreille, joilla on vähintään kolmen vuoden ulkomainen post doc -jakso. Rahoituksen avulla he voivat palata Suomeen ja perustaa oman tutkimusryhmän.

Lähikulttuuri-apurahoja voi hakea paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin. Apuraha oli aiemmin haussa maakuntarahastojen tammikuun hakukierroksella nimellä Kotiseututyö.

Tarkempaa tietoa hausta

Tutustu kaikkiin Kulttuurirahaston haussa myönnettäviin apurahoihin ja hakuun tarkemmin.

Kulttuurirahaston haun apurahahakemukset vertaisarvioidaan kymmenissä asiantuntijapaneeleissa. Paneeleihin kuuluu tieteen ja taiteen asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Lue lisää apurahahakemusten vertaisarvioinnista

Tutustu aiemmin myönnettyihin apurahoihin ja niitä koskeviin tilastoihin.