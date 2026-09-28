Rakennusteollisuus RT: Seuraavan hallituksen on pidettävä investoinnit liikkeellä Suomessa

Suomessa on tehty vihreän siirtymän investointipäätöksiä yli 35 miljardin euron edestä. Datakeskusten investointipotentiaalin arvioidaan ylittävän 30 miljardia euroa.

”Datakeskukset ja sähkö- ja tiedonsiirtoverkot ovat strategista infrastruktuuria, jonka ympärille voi syntyä kasvua jopa vuosikymmeniksi. Investoinnit tehdään sinne, missä yritykset voivat luottaa sähkön ja osaajien saatavuuteen sekä ennakoitaviin lupakäytäntöihin. Suomi voi profiloitua turvallisena pohjoismaisena datakeskus- ja tekoälysolmuna, mutta se edellyttää oikeita päätöksiä nyt”, sanoo RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell.

RT esittää esimerkiksi investointiluvituksen sujuvoittamista sekä perusväylänpidolle ja liikenteen kehittämiseen rahoitusta, joka ottaa huomioon kustannusten nousun.

”Tiet ja radat ratkaisevat osaltaan, minne Suomessa voi syntyä kasvua. Jos niiden kunto ja kapasiteetti jäävät jälkeen, vaarannamme sekä investoinnit että huoltovarmuuden. Väylien rahoitusta on suunniteltava pidemmälle kuin seuraavaan budjettiin.”

Koteja, korjauksia ja osaajia kasvun tueksi

Paine uuden rakentamiselle ja vanhan korjaamiselle kasvaa RT:n arvion mukaan merkittävästi vuoteen 2045 mennessä.

”Uudet investoinnit eivät poista vanhoja tarpeita. Ihmiset tarvitsevat edelleen sopivia koteja ja rakennukset korjauksia. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja luontokadon pysäyttäminen edellyttävät myös kiireellisiä toimia rakennetussa ympäristössä. Seuraavan hallituksen on osattava katsoa näitä kysymyksiä yhdessä”, Randell perustelee.

RT haluaa nopeuttaa kaavoitusta ja rakentamisen lupia, lisätä tonttitarjontaa ja korjausrakentamista sekä parantaa rakentajien ja kotitalouksien rahoituksen saatavuutta. Tarvitaan myös TKI-rahoituksen suuntaamista rakentamiseen, jatkuvan oppimisen ja muuntokoulutuksen vahvistamista sekä työperäisen maahanmuuton sujuvoittamista.

RT:n eduskuntavaalitavoitteista keskustellaan FinnBuild-messuilla Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 30.9. kello 14 vaalipaneeleissa, joihin osallistuu suurimpien puolueiden sekä rakennusalan yritysten johtoa.