Rakennusteollisuus RT: Seuraavan hallituksen on pidettävä investoinnit liikkeellä Suomessa
29.9.2026 14:00:00 EEST | Rakennusteollisuus RT ry | Tiedote
Vihreän siirtymän hankkeet ja datakeskukset voivat tuoda Suomeen työtä ja kasvua, mutta investoinneista kilpaillaan kansainvälisesti. Rakennusteollisuus RT odottaa seuraavan hallituksen raivaavan esteitä kasvun tieltä ennakoitavalla sääntelyllä, sujuvalla luvituksella ja pitkäjänteisellä väylärahoituksella. Kasvun tueksi tarvitaan myös uusia koteja. RT esittelee vaalitavoitteensa FinnBuild-messuilla 30. syyskuuta.
Suomessa on tehty vihreän siirtymän investointipäätöksiä yli 35 miljardin euron edestä. Datakeskusten investointipotentiaalin arvioidaan ylittävän 30 miljardia euroa.
”Datakeskukset ja sähkö- ja tiedonsiirtoverkot ovat strategista infrastruktuuria, jonka ympärille voi syntyä kasvua jopa vuosikymmeniksi. Investoinnit tehdään sinne, missä yritykset voivat luottaa sähkön ja osaajien saatavuuteen sekä ennakoitaviin lupakäytäntöihin. Suomi voi profiloitua turvallisena pohjoismaisena datakeskus- ja tekoälysolmuna, mutta se edellyttää oikeita päätöksiä nyt”, sanoo RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell.
RT esittää esimerkiksi investointiluvituksen sujuvoittamista sekä perusväylänpidolle ja liikenteen kehittämiseen rahoitusta, joka ottaa huomioon kustannusten nousun.
”Tiet ja radat ratkaisevat osaltaan, minne Suomessa voi syntyä kasvua. Jos niiden kunto ja kapasiteetti jäävät jälkeen, vaarannamme sekä investoinnit että huoltovarmuuden. Väylien rahoitusta on suunniteltava pidemmälle kuin seuraavaan budjettiin.”
Koteja, korjauksia ja osaajia kasvun tueksi
Paine uuden rakentamiselle ja vanhan korjaamiselle kasvaa RT:n arvion mukaan merkittävästi vuoteen 2045 mennessä.
”Uudet investoinnit eivät poista vanhoja tarpeita. Ihmiset tarvitsevat edelleen sopivia koteja ja rakennukset korjauksia. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja luontokadon pysäyttäminen edellyttävät myös kiireellisiä toimia rakennetussa ympäristössä. Seuraavan hallituksen on osattava katsoa näitä kysymyksiä yhdessä”, Randell perustelee.
RT haluaa nopeuttaa kaavoitusta ja rakentamisen lupia, lisätä tonttitarjontaa ja korjausrakentamista sekä parantaa rakentajien ja kotitalouksien rahoituksen saatavuutta. Tarvitaan myös TKI-rahoituksen suuntaamista rakentamiseen, jatkuvan oppimisen ja muuntokoulutuksen vahvistamista sekä työperäisen maahanmuuton sujuvoittamista.
RT:n eduskuntavaalitavoitteista keskustellaan FinnBuild-messuilla Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 30.9. kello 14 vaalipaneeleissa, joihin osallistuu suurimpien puolueiden sekä rakennusalan yritysten johtoa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aleksi RandellToimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RTPuh:+358 9 129 9201aleksi.randell@rt.fi
Rakennusteollisuus RT
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusteollisuus RT ry
Asuntorahoituksen käytännöt eroavat suuresti Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa28.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Asuntorahoituksen käytännöt eroavat Suomen, Ruotsin ja Tanskan välillä siinä, milloin asuntokauppa sitoo ostajaa, kuinka joustavia lainaehdot ovat ja kenelle riskit lopulta ohjautuvat. Tämä selviää Aalto-yliopiston selvityksestä, joka vertaa asuntorakentamisen ja asunnon ostamisen rahoitusta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.
Infrasektori tarvitsee toimia vihreän siirtymän investointien varmistamiseksi17.9.2026 16:22:47 EEST | Tiedote
Kevyen polttoöljyn hinta on noussut tasolle, jolla se oli Venäjän hyökättyä Ukrainaan keväällä 2022. INFRA ry esittää, että vastaavasti kuin tuolloin, hallitus ryhtyy toimiin työkonealan yritysten jatkuvuuden varmistamiseksi. Valtion on mahdollista pienin menoin varmistaa suurelle joukolle maarakennusalan pk-yrityksiä silta pahimman kustannusshokin yli hetkellä, jolla niitä tarvitaan datakeskus- ja energiainvestointien korkean kotimaisuusasteen varmistamiseen.
Arkkitehtiopiskelijoiden kerrostalokorjaamisen ideakilpailu 2026 toi uusia ratkaisuja kaupunkikuvaan ja asumiseen16.9.2026 10:12:59 EEST | Tiedote
Arkkitehtiopiskelijoille suunnatun kerrostalon korjauksen ideakilpailun voittajat on julkistettu. Jo 18. kertaa järjestetty kilpailu haastoi opiskelijat ideoimaan Tampereella sijaitsevan Asunto Oy Näsinkorkeen korjaamista ja tulevaisuutta. Kilpailun voittajat julkistettiin syyskuun alussa 2026 Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikön ja Julkisivuyhdistys – JSY ry järjestämässä seminaarissa ja webinaarissa Tampereella
Perusväylänpidon rahoitus on romahtamassa – uhkaa jo Suomen kasvunäkymiä31.8.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Taloudessa on merkkejä kasvun vahvistumisesta, mutta samalla pöydällä on leikkausehdotuksia, jotka uhkaavat sen edellytyksiä. RT ja INFRA odottavat budjettiriihestä päätöksiä, joissa tunnistetaan väyläverkon rooli investointien, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen perustana. Perusväylänpidon rahoitus on saatava tasolle, jolla väyläverkon korjausvelan kasvu pysähtyy. Ratkaisua odottaa myös digirata.
Tervetuloa Kerrostalokorjauksen ideakilpailun palkitsemistilaisuuteen!27.8.2026 15:10:46 EEST | Kutsu
Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön ja Julkisivuyhdistys JSY:n kanssa yhdessä järjestetty arkkitehtiopiskelijoille suunnattu kerrostalokorjaamisen ideakilpailu on ratkennut. Kilpailu on järjestetty jo 18. kertaa. Nyt on palkitsemisen aika. Tilaisuudessa nähdään, kuinka vuonna 1972 valmistunut Tampereen As Oy Näsinkorkee saa kilpailussa uuden julkisivun ja kaksi lisäkerrosta, sen parvekkeet uudistetaan ja toimivuutta sekä energiatehokkuutta parannetaan. Aika: ti 1.9.2026 klo 16.00 – 18.00 Paikka: RO107, Rakennustalon juhla-aula, Hervanta, Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere ILMOITTAUTUMISET paikalle päälle tuleville su 30.9.2026 mennessä ja webinaariin osallistuville ma 31.8.2026 mennessä tästä linkistä Julkistamistilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Webinaarin Teams-linkki löytyy ilmoittautumissivun lisäksi tästä. Palkitsemisseminaarin ohjelma Kahvitarjoilu 16.00 Klo 16.15–17.00 Tilaisuuden avaus, Aapo Räsänen, JSY:n hallituksen varapuheenjohtaja Esitys kerrostalojen k
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme