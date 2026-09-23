Pienet ilot kannattelevat, kun maailma painaa – Eppu Nuotio ja Sanna Pelliccioni tekivät kirjan glimmereistä
30.9.2026 09:00:07 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Kun ahdistavat uutiset ja jatkuva kiire vetävät maton alta, pienet ilon hetket auttavat jaksamaan. Kirjailija Eppu Nuotion ja kuvittaja Sanna Pelliccionin Glimmereitä – Pienten ilojen kirja poimii esiin ohikiitäviä valonvälähdyksiä.
Glimmerit ovat pieniä, arkisia hetkiä, jotka tuottavat turvallisuuden, rauhan, ilon tai yhteyden tunteita. Ne voivat olla ilmassa leijailevia höytyviä, paahdetun kahvin tuoksua tai hetkiä, jolloin pysähdymme kadulle kuuntelemaan kerrostalon ikkunasta kantautuvaa laulua.
Kirjailija Eppu Nuotio ja kuvittaja Sanna Pelliccioni jakavat pitkän ystävyyden ja työtoveruuden lisäksi yhteisen tavan ihmetellä maailmaa ja sen yksityiskohtia. Nyt he ovat tehneet yhdessä kirjan, joka houkuttelee näkemään lähelle ja tarttumaan ilon liepeeseen. Ihmettelyn jakaminen toisen kanssa tekee ilosta moninkertaista. Pienikokoinen kirja mahtuu kulkemaan mukana esimerkiksi käsilaukussa, josta sen voi sopivan hetken tullen kaivaa puhelimen sijasta esiin.
Glimmereitä – Pienten ilojen kirja on nyt saatavissa kaupoista. Eppu ja Sanna kertovat kirjasta sunnuntaina 25.10. klo 12.30 Helsingin Kirjamessujen Arabia-lavalla ja ovat tavattavissa klo 13.45 Into Kustannuksen osastolla 6F7.
Eppu Nuotion kirjalliseen tuotantoon kuuluu yli sadan kirjan lisäksi näytelmiä, monologeja, musikaaleja, lastenohjelmia ja muita tv-käsikirjoituksia, oopperoita, konserttikäsikirjoituksia, taidereitin patsastarinoita, taiteilijakuvia pöytäteatterin keinoin, lauluja ja ensirunoja kaupunkiin syntyville lapsille. Nuotio sai elämäntyöstään Kaarina Helakisa -palkinnon vuonna 2011.
Sanna Pelliccioni on palkittu kuvittaja, lastenkirjailija ja graafinen suunnittelija. Suositun Onni-poika-kuvakirjasarjansa lisäksi Pelliccioni tekee yhteistyötä useiden kirjailijoiden kanssa, tekee seinämaalauksia ja suunnittelee lastennäyttelyitä.
Nuotio ja Pelliccioni ystävystyivät 17 vuotta sitten. He ovat tehneet työparina niin kirjoja, konsertteja, näyttelyitä, näytelmiä kuin audioteoksiakin.
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Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
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Into Kustannus
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