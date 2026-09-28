Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Toimittajatilaisuus: Euroopan parlamentin rooli ulkosuhteissa

29.9.2026 09:59:20 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

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Tervetuloa tiistaina 6.10. klo 9–10 aamiaistilaisuuteen kuulemaan parlamentin roolista ulkosuhteissa.

Toimittajatilaisuus 6.10.: Euroopan parlamentin rooli ulkosuhteissa
Toimittajatilaisuus 6.10.: Euroopan parlamentin rooli ulkosuhteissa European Union 2018 - Source : EP

Euroopan parlamentin ulkosuhteiden pääosaston päällikkö Pekka Hakala taustoittaa toimittajia mm. transatlanttisista suhteista, parlamentin tiivistä suhteesta Ukrainaan, laajentumisesta sekä Välimeren unionin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajuudesta.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 6.10. klo 9–10 Eurooppasalin isossa neuvotteluhuoneessa (Malminkatu 16, Helsinki). Aamupalaa on tarjolla klo 8:30 alkaen.

Kysymyksiä on mahdollisuus esittää sekä suomeksi että ruotsiksi. Kyseessä on taustoittava tilaisuus.

Ilmoittauduthan osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu  keskiviikkoon 30.9. mennessä.

Lämpimästi tervetuloa!

Avainsanat

toimittajatilaisuusulkosuhteeteuroopan parlamenttieuroopan unioni

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