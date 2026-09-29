Ennuste: Väestön ikääntyminen kasvattaa matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä

Kutsu Aamu Kelassa -tilaisuuteen 6.10.: Maailmanperintökohde korjauksen tarpeessa: Mistä rahat rakennusperinnön vaalimiseen? 29.9.2026 08:00:00 EEST | Kutsu

Aamu Kelassa -keskustelutilaisuudessa kysytään, miksi ja miten kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista tulisi huolehtia kiristyvän julkisen talouden aikana. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.10.!