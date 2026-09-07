Kevät Kelan Kanssa

Kela saneli ehdot

Kelan julkaistua kilpailutuksen ehdot teimme lukuisia yhteydenottoja eri viranomaistahoille ja vaadimme kilpailutuksen keskeyttämistä ja ehtojen muuttamista.

Keväällä tehty työ avarsi käsitystämme yhteiskuntamme viranomaisten vastuunjaosta ja toisten viranomaisten toimintaan puuttumisen vaikeudesta. Eri tahot ovat vedonneet toimivaltansa rajoihin tai siihen, ettei keskeneräiseen hankintaan voi puuttua. Asiamme on myös ohjattu takaisin Kelan tai Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen (KKV) käsiteltäväksi. Myös poliittiset toimijat joutuivat tyytymään samankaltaisiin vastauksiin, kun he esittivät kirjallisia kysymyksiä Kelan toiminnasta vastuussa olevalle ministerille.

Aktiivinen vaikuttaminen ei tuonut toivottua tulosta

Ennen kevättä kuntoutusalan liitot olivat kokoontuneet noin puolentoista vuoden ajan yhteisiin tapaamisiin Kelan kuntoutusyksikön edustajien kanssa. Pääsimme muun muassa kommentoimaan palvelukuvausluonnosta. Toivoimme yhteistyötä ja kuntoutusalan kehittämistä tai vähintään yhteistä pohdintaa siitä, kuinka asiakkaiden tarvitsemat, erittäin vaativat palvelut saadaan parhaiten turvattua yhteiskunnallisesti vaikeana aikana. Valitettavasti avoin ja vaikuttava vuoropuhelu ei toteutunut. Kela toi tapaamisiin valmiiksi työstettyjä esityksiään, joita saimme kommentoida ja reflektoida. Järjestöt olivat se peilipinta, johon Kela heijasti tekemänsä päätökset. Liitoilta ei esimerkiksi pyydetty näkemyksiä vaihtoehtoisista tavoista hillitä kuntoutuspalveluiden kustannusten nousua.

Liittojen lisäksi kuntoutusalalla toimivat palveluntuottajat aktivoituivat vaikuttamistyöhön ennennäkemättömän aktiivisesti. Voimme siis todeta, että ihan kaikki mitä keväällä 2026 oli tehtävissä, on tehty.

AKYn kuntoutusalan liitot ovat olleet yhteydessä seuraaviin toimijoihin VLK-kilpailutusta koskien:

tasa-arvovaltuutettu

lapsiasiavaltuutettu

eduskunnan oikeusasiamies

valtioneuvoston oikeuskansleri

yhdenvertaisuusvaltuutettu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)

Kelan hallitus

Kelan valtuusto

Sosiaaliturvaministeri



Tyytymättömyys palveluihin vaatii yhteiskunnallista keskustelua

Näkemyksemme on, että asiakkaiden laaja tyytymättömyys palveluihin voi nostaa asiamme laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kelan tekemät linjaukset heikentävät kuntoutuspalveluiden laatua ja oikeaa kohdentumista. Tällaiset epäkohdat voivat kuulua yhteiskunnassamme esimerkiksi yhdenvertaisuus- tai lapsiasiavaltuutetun alueelle. Olemme liitoissa valmiita käymään jäsentemme kanssa läpi koko yllä olevan viranomaisketjun uudelleen, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi.

Keväällä alkaneita vaikuttamisprosesseja on liitoissa käynnissä edelleen. Eduskuntavaalit ovat tulossa keväällä 2027, jolloin jokainen meistä voi lähestyä päättäjäksi haluavia ehdokkaita ja pitää kuntoutuksen asioita esillä.