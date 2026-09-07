Kevät Kelan Kanssa
29.9.2026 10:53:25 EEST | AKY - Akavalaiset yrittäjät ry | Blogi
Akavalaisten Yrittäjien (AKY) kuntoutusalan järjestöjen kevätkausi 2026 kului tiiviisti Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen (VLK) kilpailutukseen liittyvän edunvalvonnan parissa. Kela teki kilpailutuksessa lukuisia muutoksia aiempiin ehtoihin verrattuna. Palveluntuottajien laatukriteerit poistuivat ja hinta oli ainoa palveluntuottajien valinnan kriteeri. Kelan mukaan laatu on kattavasti kirjattu sisään palvelukuvaukseen. Olemme tästä eri mieltä.
Kela saneli ehdot
Kelan julkaistua kilpailutuksen ehdot teimme lukuisia yhteydenottoja eri viranomaistahoille ja vaadimme kilpailutuksen keskeyttämistä ja ehtojen muuttamista.
Keväällä tehty työ avarsi käsitystämme yhteiskuntamme viranomaisten vastuunjaosta ja toisten viranomaisten toimintaan puuttumisen vaikeudesta. Eri tahot ovat vedonneet toimivaltansa rajoihin tai siihen, ettei keskeneräiseen hankintaan voi puuttua. Asiamme on myös ohjattu takaisin Kelan tai Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen (KKV) käsiteltäväksi. Myös poliittiset toimijat joutuivat tyytymään samankaltaisiin vastauksiin, kun he esittivät kirjallisia kysymyksiä Kelan toiminnasta vastuussa olevalle ministerille.
Aktiivinen vaikuttaminen ei tuonut toivottua tulosta
Ennen kevättä kuntoutusalan liitot olivat kokoontuneet noin puolentoista vuoden ajan yhteisiin tapaamisiin Kelan kuntoutusyksikön edustajien kanssa. Pääsimme muun muassa kommentoimaan palvelukuvausluonnosta. Toivoimme yhteistyötä ja kuntoutusalan kehittämistä tai vähintään yhteistä pohdintaa siitä, kuinka asiakkaiden tarvitsemat, erittäin vaativat palvelut saadaan parhaiten turvattua yhteiskunnallisesti vaikeana aikana. Valitettavasti avoin ja vaikuttava vuoropuhelu ei toteutunut. Kela toi tapaamisiin valmiiksi työstettyjä esityksiään, joita saimme kommentoida ja reflektoida. Järjestöt olivat se peilipinta, johon Kela heijasti tekemänsä päätökset. Liitoilta ei esimerkiksi pyydetty näkemyksiä vaihtoehtoisista tavoista hillitä kuntoutuspalveluiden kustannusten nousua.
Liittojen lisäksi kuntoutusalalla toimivat palveluntuottajat aktivoituivat vaikuttamistyöhön ennennäkemättömän aktiivisesti. Voimme siis todeta, että ihan kaikki mitä keväällä 2026 oli tehtävissä, on tehty.
AKYn kuntoutusalan liitot ovat olleet yhteydessä seuraaviin toimijoihin VLK-kilpailutusta koskien:
- tasa-arvovaltuutettu
- lapsiasiavaltuutettu
- eduskunnan oikeusasiamies
- valtioneuvoston oikeuskansleri
- yhdenvertaisuusvaltuutettu
- Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
- Kelan hallitus
- Kelan valtuusto
- Sosiaaliturvaministeri
Tyytymättömyys palveluihin vaatii yhteiskunnallista keskustelua
Näkemyksemme on, että asiakkaiden laaja tyytymättömyys palveluihin voi nostaa asiamme laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kelan tekemät linjaukset heikentävät kuntoutuspalveluiden laatua ja oikeaa kohdentumista. Tällaiset epäkohdat voivat kuulua yhteiskunnassamme esimerkiksi yhdenvertaisuus- tai lapsiasiavaltuutetun alueelle. Olemme liitoissa valmiita käymään jäsentemme kanssa läpi koko yllä olevan viranomaisketjun uudelleen, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi.
Keväällä alkaneita vaikuttamisprosesseja on liitoissa käynnissä edelleen. Eduskuntavaalit ovat tulossa keväällä 2027, jolloin jokainen meistä voi lähestyä päättäjäksi haluavia ehdokkaita ja pitää kuntoutuksen asioita esillä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo MäkeläAKYn sote-työryhmän puheenjohtajajarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi
Timo SaranpääpuheenjohtajaAKY – Akavalaiset yrittäjätPuh:050 523 6005timo.saranpaa@ekonomit.fi
Tietoja julkaisijasta
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 22 jäsenjärjestöä ja näiden lähes 15 500 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen. AKY palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2024 toimialajärjestönä.
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