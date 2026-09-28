Rakentamisen Laatu RALA ry

RALAn uusi opinnäytetyöpalkinto jaettiin ensimmäistä kertaa FinnBuild-messuilla

29.9.2026 11:36:53 EEST | Rakentamisen Laatu RALA ry | Tiedote

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Rakentamisen Laatu RALA ry nostaa uudella opinnäytetyöpalkinnollaan esiin alan tuoreita osaajia. Vuoden 2026 pääpalkinnon saaja on Katri Turunen, joka tutki työssään vähähiilisen betonin käyttöä.

RALAn ensimmäisen opinnäytetyönpalkinnon sai Katri Turunen (keskellä). Lisäksi tunnustuspalkinnot ansiokkaista töistä myönnettiin Hannu Kiurulle ja Mia Vaimille.
RALAn ensimmäisen opinnäytetyönpalkinnon sai Katri Turunen (keskellä). Lisäksi tunnustuspalkinnot ansiokkaista töistä myönnettiin Hannu Kiurulle ja Mia Vaimille. RALA

Rakentamisen Laatu RALA ry on alkanut jakaa opinnäytetyöpalkintoja rakennusalan opiskelijoiden lopputöille, jotka tuovat alalle uusia näkökulmia ja kehittävät rakentamisen toimintatapoja.

"Huomioimme palkinnon avulla alan tulevaisuuden osaajia ja kannustamme heitä kehittämään alan toimintaa. Palkittavaksi voidaan valita esimerkiksi AMK- tai YAMK-tason opinnäytetyö, kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma tai diplomityö", kertoo RALAn toimitusjohtaja Johanna Holmström.

Ensimmäinen opinnäytetyöpalkinto jaettiin 29.9. FinnBuild-messuilla Helsingin Messukeskuksessa. 5 000 €:n arvoisen pääpalkinnon sai Katri Turunen, joka opiskelee ympäristösuunnittelijaksi Hämeen ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen tutkinto-ohjelmassa. Hänen opinnäytetyönsä Vähähiilisen betonin käyttö tahtituotannossa rakennustyömaalla on RALAn asiantuntijaraadin mukaan kattava ja vaikuttavat tutkimus, joka tarjoaa mahdollisuuksia konkreettisiin rakentamiskäytäntöjen muutoksiin.

"Työn aihe nousee jatkuvasti esille tilaajien puheissa ja tarjouspyyntöpapereissa. Sen tuloksia voidaan myös hyödyntää alalla välittömästi”, toteaa RALAn hallituksen puheenjohtaja Antti Lipsanen.

"Paljon kiitoksia RALAlle palkinnosta. Työssäni halusin tutkia, miten rakentamisen tehokkuutta parannetaan samalla, kun pyritään vähentämään toiminnan hiilijalanjälkeä. Toivon, että opinnäytetyöni saavuttaa henkilöt, joilla on päätäntävaltaa ja rohkeutta nopeuttaa vastuullisuuden integroimista rakentamiseen", sanoo Katri Turunen.

Tunnustuspalkinnot Mia Vaimille ja Hannu Kiurulle

RALA jakoi FinnBuildissa lisäksi tunnustuspalkinnot kahdelle ansiokkaalle opinnäytetyölle. Metropolia Ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikkaa opiskeleva Mia Vaim palkittiin työstään Vallankäytön eettiset riskit asemakaavoituksessa. Perusteluissaan RALAn raati toteaa, että Vaimin työ vastaa kilpailun kriteereistä erityisesti toiveeseen tuoda rakennusalalle uusia näkökulmia.

Toisen tunnustuspalkinnon sai Oulun ammattikorkeakoulun talotekniikan opiskelija Hannu Kiuru, jonka työn otsikkona on Perusparannuspassi: Rakennuspaikkakohtainen energia- ja  kannattavuustarkastelu päätöksenteon tukena.

Raadin mukaan tästäkin työstä löytyy toivottua tulevaisuuden näkökulmaa, ja sen tulokset ovat sovellettavissa rakennusalalle konkreettisesti.

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RALAn ensimmäisen opinnäytetyönpalkinnon sai Katri Turunen (keskellä). Lisäksi tunnustuspalkinnot ansiokkaista töistä myönnettiin Hannu Kiurulle ja Mia Vaimille.
RALAn ensimmäisen opinnäytetyönpalkinnon sai Katri Turunen (keskellä). Lisäksi tunnustuspalkinnot ansiokkaista töistä myönnettiin Hannu Kiurulle ja Mia Vaimille.
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Tietoja julkaisijasta

Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka edistää rakentamisalan yhteistä muutosta vastuullisuudessa, alan kulttuurissa  ja kestävässä kasvussa​​​​​​​. RALA auttaa kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksiä osoittamaan ja kehittämään laadukasta toimintaansa sekä tilaajia löytämään luottokumppaneita. 

RALA kerää tietoa rakennusalan yrityksistä, arvioi niiden toimintatapoja sekä kertoo yritysten laaduntuottokyvystä ja toiminnan tasosta niin tilaajille, alan yrityksille kuin rakennetun ympäristön käyttäjillekin. Palvelumme – RALA-pätevyys, RALA-laatusertifikaatti, RALA-ympäristösertifikaatti, RALA-turvallisuussertifikaatti, RALA-kosteudenhallintasertifikaatti, RALA-palaute ja Kuivaketju10 – ​​​​​​​parantavat suomalaisen rakentamisen laatua, yhteistyötä ja terveen kilpailun edellytyksiä.

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