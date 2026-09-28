Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Valkonen vastaa Hyrkölle: Kokoomus puolustaa suomalaista työssäkäyvää veronmaksajaa

29.9.2026 11:57:27 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen vastaa vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkön kritiikkiin kokoomuksen valmistelemista ratkaisuista velkajarrun toteuttamiseksi. Valkosen mukaan puolueiden välillä on perustavanlaatuinen ero siinä, mistä julkisen talouden tasapainottamiseen tarvittavat rahat halutaan ottaa. Kokoomuksen mielestä sopeutusta ei pidä hoitaa kiristämällä veroja. Valkosen mukaan veronkiristykset ovat leikkaamista suomalaisten omista rahoista.

- Kaksi faktaa on hyvä pitää mielessä. Ensinnäkin Suomessa on karkeasti maailman korkeimmat julkiset menot suhteessa talouteen. Jos kaikki muut maailman maat pärjäävät pienemmällä, miksemme me? Toiseksi Suomi on maailman kireimpiä verottajia, mutta silti otamme valtavasti velkaa. Meillä tulot eivät yksinkertaisesti riitä kattamaan julkisia menoja Laskun siitä maksavat lopulta suomalaiset työssä käyvät. Sopeutus on aivan mahdollista tehdä menoja karsimalla, kyse on tahdosta, Valkonen sanoo.

– Vaihtoehtoja on lopulta kaksi: joko julkiset menot laitetaan tärkeysjärjestykseen tai työssäkäyvien suomalaisten verotaakkaa kasvatetaan. Kokoomuksen valinta on selvä. Me emme paikkaa liian suuria menoja ottamalla lisää ihmisten palkasta, vaan uskallamme päättää, mikä on tärkeää ja mistä voidaan säästää, Valkonen sanoo.

Valkosen mukaan tavalliselle palkansaajalle keskustelu miljardiluokan sopeutuksista on hyvin käytännönläheinen kysymys.

– Kun suomalainen tekee töihin lähtiessään oman osuutensa ja maksaa palkastaan verot, meidän tehtävämme on käyttää ne rahat mahdollisimman vastuullisesti. Ei voi olla niin, että ahkeran ihmisen palkkapussista otetaan aina vähän enemmän, ja kun huomaamme, ettei se toimi, otetaan vielä taas lisää. Eikö mikään riitä demareille, vihreille ja vasemmistolle? Valkonen jyrähtää.

Valkonen muistuttaa, ettei julkisten menojen vähentäminen tarkoita hyvinvointiyhteiskunnasta luopumista. Hyvinvointi ei kuitenkaan voi perustua pysyvään velkaantumiseen.

Valkosen mukaan ei voida puhua kestävästä hyvinvointivaltiosta, jos sen ylläpito edellyttää yli 10 miljardin euron lisävelkaa joka vuosi.

– Suomessa käytetään julkisia varoja noin 160 miljardia euroa vuodessa. Siitä 8-11 miljardia ei tarkoita mitään mullistusta. Ei voi olla niin, että jokainen nykyinen meno on koskematon ja ainoa mahdollinen ratkaisu on kerätä ihmisiltä lisää veroja. Jos emme koskaan uskalla kysyä, mikä on tärkeintä ja minkä voisimme tehdä fiksummin, veronmaksaja joutuu aina maksajaksi. Kokoomus esittää erilaisen vaihtoehdon, Valkonen sanoo.

Valkosen mukaan kokoomuksen lähtökohtana on turvata yhteiskunnan tärkeimmät palvelut ja samalla huolehtia siitä, ettei työn tekemisen verotusta kiristetä.

– Hyrkkö kysyy, keiden kukkaroilla kokoomus aikoo käydä. Me kysymme yhtä lailla: keiden kukkaroilla veronkorotuksia esittävät puolueet demarit, vasemmistoliitto ja vihreät aikovat käydä? Verot eivät ilmesty tyhjästä. Ne tulevat työssäkäyvän ihmisen palkasta ja yrittäjän työstä. Myös veronkiristykset ovat leikkaamista: leikkaamista suomalaisen omista rahoista, Valkonen sanoo.

Avainsanat

EduskuntaKokoomustalousvelkajarruvelkaantuminen

Yhteyshenkilöt

Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Puh:044 567 2201

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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