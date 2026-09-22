Bodrum on nyt nousussa – Egeanmereltä löytyy uudenlainen Turkki

Turkin Riviera maan etelärannikolla kuuluu suomalaismatkailijoiden kiistattomiin kestosuosikkeihin. Maassa on kuitenkin paljon muitakin kohteita, joihin katseet kannattaa kääntää, jos haluaa kokea jotakin uutta. Turkin länsirannikko Egeanmeren puolella on alue, joka on juuri nyt erityisessä nosteessa.

Bodrum on yhdistelmä luksuslomailua ja rentoa paikallisuutta

Muğlan alueella sijaitseva Bodrum on yksi Egeanmeren tunnetuimmista lomakohteista. Entisestä kalastajakylästä on kasvanut ylellisen lomailun symboli, jossa luksusjahdit, tyylikkäät hotellit, beach clubit ja Michelin-tähdillä palkitut ravintolat luovat puitteet onnistuneelle matkalle.

Egeanmeren ilmasto on lämmin pitkälle lokakuuhun saakka ja talvet alueella leutoja. Bodrumiin lennetään Suomesta Istanbulin kautta.

Toukokuussa Bodrumissa vieraillut Anna-Katri Räihä (@adalminasadventures) kertoo yllättyneensä Bodrumin monipuolisuudesta, sillä luksuskohteella on myös intiimimpi ja maanläheisempi puoli.

”Olin ajatellut Bodrumia etukäteen ennen kaikkea ranta- ja resort-kohteena, mutta alueelta löytyi paljon muutakin: kiinnostavaa ruokakulttuuria, historiallisia ja arkeologisia kohteita sekä pieniä kyliä ja maaseutumaisemia”, toteaa Räihä.

Rauhallisia rantoja ja välimerellistä ruokaa

Rantaravintoloiden ja luksushotellien ohella Bodrumissa voi pulahtaa Egeanmeren syrjäisten poukamien kirkkaisiin vesiin. Kaupungin hiljaisemmilla kaduilla voi kuljeskella ilman kiirettä, paikallisia makuja pääsee maistelemaan pienissä ravintoloissa ja kiinnostavia putiikkeja saattaa löytyä täysin sattumalta.

”Matkan kohokohta oli ehdottomasti turkkilainen illallinen auringonlaskun aikaan Karnas Vineyards -viinitilalla. Söimme oliivipuiden reunustamalla pihamaalla viiniköynnösten alla. Mieleen jäi myös veneretki Bodrumin edustan turkoosinvärisiin poukamiin, joissa kirkas merivesi, karut kalliorannat ja vehreät rinteet muodostivat upean maiseman”, kertoo Räihä.

Sinisen lipun rannat sekä Mazın, Kızılağaçin ja Güvercinlikin kaltaiset hiljaisemmat alueet tuovat esiin niemimaan syrjäisemmän ja maalaisemman puolen. Niissä matkailija voi hidastaa tahtia ja nauttia yksinkertaisesta elämästä meren äärellä – aivan kuten paikallisetkin.

Bodrumissa eletään Egeanmeren ehdoilla

Meri on syvästi osa Bodrumin identiteettiä. Ykkösvinkikseen Räihä nostaakin satamassa kiertelyn ja hienot merimaisemat tarjoavan Bodrumin linnoituksen.

”Jos pitäisi valita yksi paikka, sanoisin Bodrumin keskustan sataman ja historiallisen Bodrumin linnan. Satamassa huomio kiinnittyy erityisesti suuriin, perinteisiin puisiin gület-veneisiin, ja aivan veden äärellä kohoava linnoitus tekee maisemasta näyttävän. Linnassa kannattaa myös käydä sisällä, sillä sieltä avautuvat hienot näkymät satamaan ja merelle.”

Nykyisin linnassa toimii myös Bodrumin vedenalaisen arkeologian museo. Turkin Night Museums -hankkeen ansiosta museo on kesäisin avoinna iltakymmeneen saakka, joten Bodrumin historiaan voi tutustua myös illan hämärtyessä.

Bodrumia pidetään turkkilaisen Blue Voyage -purjehdusperinteen syntypaikkana. Parhaiten siihen pääsee tutustumaan perinteisillä puisilla gület-veneillä, joita alettiin rakentaa juuri Bodrumissa. Perinteistä käsityötaitoa, väljyyttä ja mukavuutta yhdistävät alukset vievät matkailijat tavallisten rannikkoreittien ulkopuolelle.

Minne mennä, kun kaikki maailman maat on jo kierretty?

Matkailuvaikuttaja Anna-Katri Räihä on kiertänyt kaikki maailman maat ensimmäisenä suomalaisena naisena. Turkissa hän kertoo vierailleensa jo kuudesti. Myös Istanbul vaihtokenttänä on tullut tutuksi, sillä yksi helpoimmista reiteistä Suomesta moniin kaukokohteisiin kulkee Istanbulin kautta.

”Olen todennut useasti Istanbulin lentokentän olevan yksi maailman toimivimmista”, Räihä sanoo.

Turkish Airlines pitää hallussaan titteliä maailman eniten eri maihin lentävänä lentoyhtiönä. Se lentää kuudelle eri mantereelle, ja kohteina on yli 130 eri maata.

Lisätiedot

Kuvia median käyttöön

Kohdekuvat: TGA

Anna-Katri Räihän kuva: @adalminasadventures

Arzu Emel Polat

Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö

emel.polat@go-turkiye.fi