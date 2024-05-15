Pro Markkinatalous jakaa noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin

Vaaliavustusta haetaan yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa promarkkinatalous.fi. Ensimmäinen hakukierros on avoinna 1.–31.10.2026, ja yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras–joulukuussa 2026. Seuraavan hakukierroksen aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Pro Markkinatalous ry:n hallituksen puheenjohtajan Tuomo Raasion mukaan yhdistyksen tavoitteena on edistää uudistuvaa ja vastuullista markkinataloutta tukemalla ehdokkaita ja puolueita, jotka haluavat vahvistaa Suomen kasvun edellytyksiä.

– Haluamme tukea ehdokkaita, jotka tarkastelevat poliittisia päätöksiä myös niiden kasvuvaikutusten näkökulmasta ja korostavat työn, yrittämisen sekä omistamisen merkitystä Suomen menestykselle. Toivomme saavamme mahdollisimman paljon hakemuksia tällaisilta ehdokkailta, Raasio sanoo.

Vastuullisesti toimiva markkinatalous ja yritysten kilpailukykyinen toimintaympäristö ovat talouskasvun perusta. Yritysten menestys, investoinnit ja korkea työllisyys luovat edellytykset hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiselle, mukaan lukien julkiset palvelut, sosiaaliturva ja tulonsiirrot.

– Suomi tarvitsee toimia kasvun rakenteellisten edellytysten vahvistamiseksi. Kasvu syntyy ennen kaikkea yrittäjien, omistajien ja osaavien työntekijöiden työstä. Se edellyttää työllistämiseen ja investointeihin kannustavaa, ennakoitavaa ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Näitä tavoitteita tukemamme ehdokkaat toivottavasti edistävät tulevalla vaalikaudella, Raasio toteaa.

Pro Markkinatalous korostaa toimintansa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yhdistys julkaisee verkkosivuillaan sekä tukijansa että vaaliavustusta saaneet ehdokkaat, puolueet ja puolueyhdistykset.

– Vaalityö edellyttää taloudellisia resursseja, ja läpinäkyvä vaalirahoitus on tärkeä osa toimivaa ja avointa demokratiaa, Raasio sanoo.

Vaaliavustuksia haetaan yhdistyksen verkkosivujen kautta. Hakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista sekä vastaamista markkinatalouden edistämistä koskeviin kysymyksiin. Yhdistys suosittelee kaikille hakijoille tukiryhmän hallinnoiman vaalitilin perustamista.

Pro Markkinatalous ry on kesäkuussa 2020 perustettu yhdistys, joka edistää toiminnallaan uudistuvaa ja vastuullista markkinataloutta. Yhdistys tukee vaaleissa markkinataloutta ymmärtäviä, sitä kannattavia ja edistäviä ehdokkaita ja puolueita, jotka ovat sitoutuneet avoimeen ja demokraattiseen Suomeen. Yhdistys tuki vuoden 2023 eduskuntavaaleissa yhtätoista eri puoluetta tai valitsijayhdistystä edustavia ehdokkaita sekä seitsemää eri puoluetta ja niitä edustavia puolueyhdistyksiä yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Raasio, tuomo.raasio(at)gmail.com, p. 0400 405 682