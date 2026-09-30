Pieruvitseistä Simo Häyhän legendaan – Outo historia myllää Suomen menneisyyttä Yle Areenassa 26.10.
30.9.2026 10:00:00 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Miksi poliisi takavarikoi Mannerheimin huumeet Museovirastolta? Mitä oikein löytyi Kaarina Maununtyttären sarkofagista? Miksi suomalaiset lahjoittivat karhunpentuja Mussolinille ja Göringille? Uusi dokumenttisarja Outo historia avaa näkemystämme maamme menneisyydestä.
Ylen kahdeksanosainen Outo historia on uudenlainen dokumenttisarja, joka kaivaa esiin Suomen historian kiehtovimmat ja oudoimmat tarinat. Kukin 45-minuuttinen jakso rakentuu oman teemansa ympärille ja kysyy suoraan: onko meitä kusetettu, mitä me oikeasti pelkäämme – ja kuka ylipäätään määrittää historiallisen totuuden?
Historiaa kirjoitetaan uudelleen jatkuvasti
Sarjassa puhuvat intohimoiset huippututkijat, jotka muistuttavat: historia ei ole kiveen hakattu menneisyys, vaan pirstaleisten lähteiden tulkintaa. Asiantuntijoina ovat mukana mm. tutkija Timo R. Stewart, bioarkeologi Ulla Nordfors, historian professori Anu Lahtinen ja Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila.
Tämän päivän arkipäivä on huomisen historiaa. Vantaan kaupunginmuseo tallentaa kokoelmiinsa kaljakellunnan roskia ja Kansalliskirjasto säilöö Vauva.fi- ja Hommaforum-keskusteluja. Mitä nämä säilytetyt palat kertovat meistä tuleville sukupolville?
Sarjassa kuullaan ylimmän valtionjohdon salaisia keskusteluja, sukellaan Itämeren syvyyksiin ja kyseenalaistetaan Simo Häyhän legenda: oliko Kalle Moilanen jopa parempi tarkka-ampuja? Sarja käsittelee myös ihmissyönnin ja nälän historiaa sekä kysyy, kasvatettiinko lapsia vain tykinruoaksi.
Totuus on tarua ihmeellisempää – ja muuten, Suomen vanhin tunnettu vitsi on pieruvitsi.
Monikanavainen kokonaisuus
Kertojana toimii Jussi- ja Venla-palkittu näyttelijä Eero Ritala. Outoja historiallisia tapahtumia käsitellään myös Yle Areenassa 20.10. alkavassa Oudompi historia -vodcastissa, jota toimittavat Nadja Mikkonen ja Mika Parikka. Lisäksi sarjaa täydentävät aktiivinen sosiaalisen median sisältö ja Suomen Kansallismuseon kanssa yhteistyössä toteutettu Aarrejahti Robloxissa.
"Outo historia kertoo pieniä, suuria, absurdejakin tarinoita Suomen historiasta. Maailma on outo, ja niin se on aina ollut", toteaa kiehtovan dokumenttisarjan tuottaja Ari Lehikoinen.
Outo historia Yle Areenassa 26.10. ja Yle TV1:ssä 29.10. alkaen
Katso sarjan traileri Yle Areenasta.
Kuvat ja ennakkokatselut:
Yle Pressi
Lue tiedote verkossa.
Yhteyshenkilöt
Ari Lehikoinentuottaja
Haastattelupyynnöt
Katja Riuttu-Sillanpääviestinnän asiantuntijakatja.riuttu-sillanpaa@yle.fi
Kuvat
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