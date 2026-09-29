Juristin analyysi: Huoneenvuokralain uudistus tuo ennakoitavuutta vuokra-asumiseen, mutta ei ratkaise kaikkia siihen liittyviä epäselvyyksiä
30.9.2026 06:00:00 EEST | KOVA ry | Tiedote
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki uudistuu 1.10. alkaen. Huoneenvuokralain uudistus on merkittävin suomalaisen vuokra-asumisen lainsäädäntöuudistus vuosikymmeniin. Lain perusperiaatteet säilyvät, mutta muutoksia tulee esimerkiksi vuokra-asumisen ennakoitavuuteen. Uudistus voikin parhaimmillaan vähentää lain tulkinnanvaraisuutta ja siitä johtuvia riitoja. Kaikkia ongelmia ja epäselvyyksiä muutos ei kuitenkaan välttämättä ratkaise, kirjoittaa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n juristi Noora Salokangas analyysissaan.
Lainsäätäjän tavoitteena ei ole ollut muuttaa vuokrasuhteen perusrakennetta, jota pidetään edelleen toimivana. Hallituksen esityksen mukaan lain keskeisiin periaatteisiin ei ehdoteta muutoksia, vaan tarkoituksena on päivittää sääntely vastaamaan nykyajan tarpeita sekä vähentää vuokrasuhteisiin liittyviä erimielisyyksiä, tulkinnanvaraisuuksia ja oikeudenkäyntejä.
Vuokrasuhteisiin liittyvät erimielisyydet ja riidat työllistävät tuomioistuimia ja kuluttajariitalautakuntaa. Riidat ovatkin osin seurausta lain paikoittaisesta tulkinnanvaraisuudesta ja sääntelyaukoista, joskin monet riidat liittyvät pelkästään näyttökysymyksiin.
Käytännössä on esimerkiksi ilmennyt epäselvyyttä sen suhteen, miten vakuuden palauttamisen tai pidättämisen kanssa tulisi menetellä tai missä ajassa vakuutta koskeva vaatimus tulisi esittää.
Ennakoitavuus ei ratkaise kaikkia epäselvyyksiä
Monet uudistuksen keskeisistä muutoksista koskevatkin tilanteita, joissa osapuolilla on jo nykyisin ollut oikeuksia tai velvollisuuksia, mutta niiden toteuttamistapa on ollut epäselvä lain tulkinnanvaraisuuden tai sääntelyaukkojen takia. Hyvä esimerkki tästä on asetettu vakuus.
Uudistuksen myötä vakuuden palauttamiselle, vapauttamiselle ja pidättämisestä ilmoittamiselle tulee selkeä määräaika: Edellä mainitut toimenpiteet on tehtävä viipymättä ja viimeistään 14 päivän määräajassa vuokrasopimuksen päättymisestä tai sen jälkeen tapahtuneesta hallinnan luovuttamisesta. Jos vakuutta halutaan pidättää, tulee tästä tehdä kirjallinen ilmoitus, josta on käytävä ilmi vakuudella katettavan saatavan peruste (esim. vuokrarästit) sekä kohtuudella vaadittavalla tavalla tehty arvio sen määrästä.
Vuokrarästit on yleensä helppo todentaa, mutta huoneiston vahinkojen tutkimiseen voidaan tarvita ammattilaisapua. Vahingon laatu, laajuus ja määrä on tärkeää selvittää. Näin ollen korjauskustannusarvion saamisessa voi mennä aikaa, vaikka vuokranantajalla on luonnollisesti intressi selvittää mahdollinen vahinko nopealla aikataululla. Kirjallisessa ilmoituksessa tulee tällöin antaa arvio saatavan määrästä. Ilmoitus on joka tapauksessa lähetettävä säädetyssä määräajassa.
Uudistus antaa lisäksi menettelytapoja tilanteisiin, joita laki ei ole aiemmin huomioinut. Esimerkkinä tästä on vuokrasuhteen päätyttyä huoneistoon jäänyt omaisuus.
Omaisuus siirtyy vastikkeetta vuokranantajalle, jos jääneen omaisuuden voidaan olettaa kuuluneen huoneiston vuokralaiselle tai muulle asukkaalle, joka ei enää käytä huoneistoa eikä ole ottanut omaisuutta haltuun tietyssä määräajassa.
Mikäli olosuhteiden perusteella voidaan päätellä, että huoneistossa edelleen asutaan tai sitä yhä käytetään, säädetty menettelytapa ei sovellu. Tällöin tulee viime kädessä hakea häätöä. Olosuhteiden perusteella tehtävä tapauskohtainen arviointi voi kuitenkin yksittäistapauksissa osoittautua hankalaksi vuokranantajalle.
Vastaavanlainen uudistus on menettelytapojen säätäminen tilanteeseen, jossa huoneistoon on jäänyt omaisuutta vuokralaisen kuoltua. Vuokranantajan huolenpitovelvollisuus omaisuudesta on määritelty riippuvaiseksi siitä, milloin omaisuuden ottaa vastaan taho, jolla on siihen oikeus tai velvollisuus perintökaaren mukaan.
Omaisuuden säilyttämisaika voi olla huomattavan pitkäkin, jos perilliset tai muut vastaavat tahot ovat syystä tai toisesta passiivisia eivätkä ota omaisuutta haltuun. Tästä yleensä aiheutuu vuokranantajalle kuluja, jotka on mahdollista saada takaisin pesän varoista, ellei kuolinpesä ole varaton.
Merkittävä muutos vuokrasuhteiden riitatilanteisiin
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain uudistus koskee lähtökohtaisesti myös sellaisia vuokrasopimuksia ja -suhteita, jotka on solmittu ennen uudistuksen voimaantuloa. Edellä mainitut, lakiin kirjatut menettelytavat koskevat sekä vanhoja että uusia vuokrasopimuksia.
Laissa kerrotaan aiempaa tarkemmin siitä, miten osapuolten tulee toimia asetetun vakuuden suhteen. Lisäksi laki antaa nyt ensimmäistä kertaa menettelytavat huoneistoon jääneen omaisuuden suhteen.
Tätä on pidettävä merkittävänä muutoksena erityisesti vuokrasuhteeseen liittyvien riitatilanteiden näkökulmasta. Vuokrasuhteisiin liittyvät erimielisyydet eivät useinkaan synny siitä, että laki antaisi osapuolille ristiriitaisia oikeuksia. Usein ongelmana onkin ollut epäselvyys siitä, mitä pitäisi tehdä, milloin pitäisi toimia ja miten asia pitäisi näyttää toteen. Lainsäätäjän yhtenä tavoitteena on ollut tähän kysymykseen vastaaminen.
Uudistus voikin parhaimmillaan vähentää oikeudellista epäselvyyttä, yhtenäistää toimintatapoja sekä helpottaa mahdollisten riitatilanteiden ratkaisemista. Vuokrasuhteeseen tulee entistä enemmän ennakoitavuutta, josta on etua kummallekin osapuolelle.
Kaikkia ongelmia ja epäselvyyksiä uudistus ei kuitenkaan todennäköisesti ratkaise. Kenties aikanaan saatava oikeuskäytäntö voi tuoda asiaan jotain uutta näkökulmaa. Suunta on kuitenkin oikea.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Noora SalokangasjuristiKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:0504729430noora.salokangas@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 141 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 550 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2026 yhteensä noin 2 900 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
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