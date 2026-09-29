Rovaniemen lentoaseman kehittäminen jatkuu: uudet liikenne- ja pysäköintijärjestelyt käyttöön
29.9.2026 13:51:18 EEST | Finavia Oyj | Tiedote
Finavia on saanut valmiiksi vuonna 2025 aloitetut maaliikenteen uudelleen järjestelyt ja pysäköintialueiden laajennukset Rovaniemen lentoasemalla. Uusia alueita on otettu käyttöön vaiheittain, ja nyt uudet järjestelyt ovat voimassa. Muutostöiden tavoitteena on ollut ajoneuvojen liikkumisen sujuvoittaminen lentoaseman edustalla ja pysäköintipaikkojen lisääminen.
”Aloitimme henkilöautoille ja busseille tarkoitettujen alueiden kehittämisen keväällä 2025 osana lähtöaulan laajennusprojekti. Töiden tavoitteena on ollut jatkokehittää asiakaskokemusta, joka on jo ennestään korkealla tasolla Rovaniemen lentoasemalla. Maaliikennealueiden työt ajoitettiin kahdelle vuodelle, jotta toteutus onnistui talvikauden vilkkaimman matkustussesongin ulkopuolella”, Rovaniemen lentoaseman päällikkö Johan Juujärvi Finaviasta.
Muutosprojektissa lentoaseman edustalle rakennettiin kokonaan uusi, noin 4 000 neliömetrin kokoinen pysäköintialue 130 henkilöauton pitkäaikaispysäköinnin tarpeisiin. Alue palvelee ensisijaisesti matkustajia, jotka saapuvat omalla autollaan lentoasemalle. Lisäksi alueelle rakennettiin erillinen bussialue, joka on suunniteltu nimenomaan linja-autoliikenteelle. Uudella bussialueella on pysäköintipaikat 16 linja-autolle. Kehitystyön myötä yksityisautoille, busseille ja takseille varattu alue lähes kaksinkertaistui, yhteensä noin 19 000 neliömetriin.
Lähtevien matkustajien saattoliikenteelle pystyttiin vuonna 2025 toteutetun lähtöaulan laajennusprojektin yhteydessä muodostamaan kokonaan erillinen alue lentoaseman pääoven viereen. Tämän vuoden muutosten myötä myös saapuvien matkustajien vastaanottajille ja takseille on erilliset alueet, mikä parantaa liikenteen sujuvuutta ja jalankulkijoiden turvallisuutta.
Jatkossa autovuokraamot toimivat puolestaan matkustajaterminaalin päässä olevalta pysäköintialueelta. Rovaniemen lentoasemalla toimii tällä hetkellä 8 autonvuokrauspistettä, jotka sijaitsevat terminaalin sisätiloissa.
Uusilla alueilla tehdään pieniä viimeistely- ja järjestelytöitä seuraavien viikkojen aikana.
Taksien toiminta Rovaniemen lentoasemalla
Rovaniemen lentoasemalla toimii useita taksiyrittäjiä ja -yrityksiä. Finavia on julkisen kilpailutuksen kautta tehnyt sopimukset Taksi Rovaniemen, Lähitaksi Rovaniemen ja Menevän kanssa taksipalvelujen tarjoamisesta. Kilpailutuskäytäntö on voimassa myös useilla muilla Finavian lentoasemilla.
Kilpailutuksen avulla pystytään varmistaa, että takseja on tarjolla sekä vilkkaimpien matkustuskuukasien aikana että rauhallisimpina kesäkuukausina.
”Taksikilpailutus on yksi tapa kehittää lentoasemien asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Sopimustaksit toimivat omalla alueellaan terminaalin edustalla. Muut taksiyritykset ja -yrittäjät toimivat puolestaan omalla alueellaan. Järjestely parantaa matkustajien asiakaskokemusta, kun takseja on saatavilla aina kun niille on tarvetta”, Johan Juujärvi kertoo.
Kilpailutus ei poista sopimuksettomilta taksiyhtiöiltä tai -yrittäjiltä mahdollisuutta hakea ja tuoda matkustajia lentoasemalle. Matkustajat puolestaan voivat jatkossakin vapaasti valita taksiyhtiön, jota haluavat käyttää.
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Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 477,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 919.
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