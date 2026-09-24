Tuore tutkimus: tässä ovat Suomen parhaat kesätyöpaikat

Työnhakupalvelu Duunitori tutki kesä–elokuussa 2026 kesätyöntekijöiden kokemuksia 50 suomalaisessa kesätyöpaikassa. Tutkimukseen vastasi 2 987 kesätyöntekijää, ja sen toteutti Iro Research.

Hyvä kesäduuni -tutkimuksessa kesätyöntekijät arvioivat kokemustaan kuudella aihealueella: työnhakuvaihe, työtehtävät ja oppiminen, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja palkka, työturvallisuus sekä yleinen tyytyväisyys kesätyökokemukseen.



Tutkimus selvitti myös, mitkä asiat ovat kesätyöntekijöille tärkeimpiä työnantajassa ja kuinka yleistä tekoälyn käyttö on kesätöissä.

Tutkitusti parhaat kesätyöpaikat 2026

Yli 200 kesätyöntekijää työllistävät kesätyöpaikat

SSAB Puuilo Tavaratalot Metsä Group Metso Finland Broman Group

50–200 kesätyöntekijää työllistävät kesätyöpaikat

Enersense Fortum Sweco Finland VR-Yhtymä Fennia

Alle 50 kesätyöntekijää työllistävät kesätyöpaikat

Visma Finnvera Lumo Kodit Kalmar Ramirent Finland

Parhaat kesätyöpaikat korkeakouluopiskelijoille

Visma Finnvera Lumo Kodit Tampereen kaupunki Kalmar

Tuloksissa on huomioitu vain korkeakouluopiskelijoiden vastaukset.

Parhaat kesätyöpaikat ensikertalaisille

Visma Finnvera Ikea Alko Kalmar

Tuloksissa on huomioitu vain ensimmäistä kertaa kesätöissä olevien vastaukset.

Kesätyöpaikkojen järjestys perustuu työpaikkojen keskiarvotuloksiin. Sama työpaikka voi sijoittua kärkeen useammassa kategoriassa.

Kaikkien listattujen työpaikkojen kesätyökokemuksen keskiarvo on erittäin hyvällä tasolla.

”Parhaimpien kesätyöpaikkojen joukossa on tuttuja kuluttajabrändejä ja monia kaupan alan tai teollisuuden yrityksiä, mutta myös esimerkiksi energia-alan yhtiöitä, ohjelmistoyritys, vakuutusyhtiö ja asuntosijoitusyhtiö. Moni työnantajista nousi kärkeen kahdella eri listalla”, kertoo Duunitorin kesätyötutkimuksesta vastaava Lotta Viljamaa.

”Kaikkia kärkisijoille päässeitä työpaikkoja yhdisti yksi asia: kesätyöntekijät kokivat keskimääräistä useammin, että voivat vaikuttaa työhönsä.”

Mielekäs työnkuva saa kesätyöntekijän viihtymään

Tutkimustulosten mukaan työtehtävien mielekkyys on tärkein kesätyöntekijän kokonaistyytyväisyyteen ja suositteluhalukkuuteen vaikuttava tekijä. Toiseksi tärkeintä on työyhteisön hyvä ilmapiiri.

Parantamisen varaa työnantajilla on perehdytyksessä ja ohjaamisessa sekä erityisesti palautteenannossa: Vain 70 prosenttia vastaajista kokee, että sai työssään säännöllistä palautetta. 77 prosenttia ajattelee, että saatu palaute on auttanut kehittymään työssä.

”Palautteenanto kesätyöpaikoilla on hieman parantunut viime vuoden tuloksista, mutta se on jo toista vuotta peräkkäin suurin yksittäinen kehityskohde. Kesätyöntekijät toivovat työnantajilta sekä kiittävää että kehittävää palautetta ilman, että sitä tarvitsee erikseen pyytää”, Viljamaa sanoo.

Kehitettävää työnantajilla on myös siinä, miten hyvin työtehtävät vastaavat kesätyöntekijöiden odotuksia sekä kesätyöntekijöiden mahdollisuuksissa vaikuttaa työhönsä.

Kesätöiden määrä jatkoi laskuaan

Marras–heinäkuussa Duunitorilla julkaistiin noin 22 000 kesätyöpaikkailmoitusta. Kesätyöilmoitusten määrä laski noin 13 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja noin 24 prosenttia verrattuna kahden vuoden takaiseen.

Samaan aikaan kiinnostus kesätyöpaikkoja kohtaan kasvoi entisestään. Myös kokeneemmat osaajat hakivat tänä vuonna kesätöitä, mikä kiristää kilpailua kesätöistä ja vaikeuttaa nuorten työllistymistä entisestään. Trendi näkyy myös Hyvä kesäduuni -tutkimuksen vastaajissa. Heistä 40 prosenttia oli vähintään 25-vuotiaita ja 37 prosenttia oli kesätöissä viidettä tai useampaa kertaa.

Kysyttäessä kesätyöntekijöiltä kesätyöpaikan hakuun vaikuttaneista tekijöistä tärkeimmäksi asiaksi nousi mahdollisuus työllistyä samalle työnantajalle tulevaisuudessa (vuonna 2025 toisella sijalla). Seuraavaksi eniten kesätyöpaikan hakupäätökseen vaikuttivat työtehtävän kiinnostavuus, työnantajan vastuullisuus sekä työn palkkaus, joka myös nousi tärkeämmäksi kuin viime vuonna.

”Jatkotyöllistymismahdollisuuksien ja palkan merkityksen kasvu liittyy todennäköisesti tiukentuneeseen talous- ja työllisyystilanteeseen. Kesätöitä hakevat ja tekevät myös ne, jotka todellisuudessa toivovat löytävänsä pitkäaikaisempia työmahdollisuuksia. Kesätyöt ovat monelle tärkeä tulonlähde, eikä niistä haeta vain työkokemusta tai CV-merkintää”, Viljamaa kertoo.

Kesätyö on tärkeä reitti työelämään

Lotta Viljamaa kiittää kaikkia työnantajia, jotka tarjosivat nuorille työpaikkoja ja onnistumisen kokemuksia.

”Kesätyöt ovat merkittävä reitti työelämään, ja ensimmäiset työpaikat ovat ratkaisevan tärkeitä nuorten tulevaisuususkon ja työelämätaitojen kehittymisen kannalta. On tärkeää, että vaikeinakin taloudellisina aikoina tarjoamme nuorille tilaisuuksia päästä kiinni työelämään”, hän korostaa.

”Erityisen vaikeaa kesätyön löytäminen on niille nuorille, joilla ei ole vielä lainkaan aikaisempaa työkokemusta. Siksi halusimme tänä vuonna palkita myös niitä työnantajia, jotka saivat parhaat arviot ensimmäistä kertaa kesätöissä olevilta.”

Pian kesätyönhaku on taas ajankohtaista: moni työnantaja rekrytoi kesätyöntekijöitä jo ennen joulua, yleensä marraskuusta alkaen. Duunitorilta löytyy kuitenkin jo nyt kesätöitä ensi kesälle.

Kesätyötutkimus on osa Duunitorin Tutkitusti hyvä kesäduuni -ohjelmaa.